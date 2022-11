Estrangeiros ampliam investimentos na bolsa brasileira (foto: Nelson ALMEIDA/AFP - 17/6/22)





Os investidores estrangeiros não parecem preocupados com o futuro governo Lula. De acordo com um levantamento realizado pela agência TradeMap, eles despejaram aproximadamente R$ 2,4 bilhões na bolsa brasileira entre o resultado final da eleição presidencial e o dia 24 de novembro. Para efeito de comparação, em todo o mês de setembro o fluxo foi de R$ 585,3 milhões. Enquanto isso, os gestores nacionais continuam ansiosos pela definição do nome do novo ministro da Fazenda. Pelo visto, o anúncio deverá demorar. O presidente Lula afirmou a integrantes do MDB que só anunciará seu time de ministros após ser diplomado, em 12 de dezembro. Até lá, o mercado financeiro terá de lidar com a elevada ansiedade. Os nervos estão mesmo à flor da pele. Ontem, um pequeno sinal – a expectativa de desidratação da PEC da Transição – ajudou o Ibovespa, o principal índice da bolsa brasileira, a subir 1,9%.

Eletrobras adia ingresso no Novo Mercado

Entre os inúmeros compromissos firmados pela Eletrobras após a privatização, em junho passado, estava a migração de suas ações para o Novo Mercado, um segmento especial da B3, a bolsa brasileira, que seleciona as companhias que adotam as melhores práticas de governança corporativa. A promessa da Eletrobras era concluir o processo no primeiro trimestre de 2023, mas a meta não será cumprida. Segundo a empresa, os desafios do cenário macroeconômico a obrigaram a alterar os planos.

Rede Vem Conveniência lança novo modelo de loja autônoma

As lojas autônomas, aquelas que não exigem atendimento humano, avançam no país. A Vem Conveniência, joint venture entre Vibra Energia e Americanas, testa em Niterói, no Rio de Janeiro, uma unidade – chamada Clic BR Mania – em que a compra e o pagamento são feitos pelo próprio consumidor com a ajuda de um aplicativo. Para retirar o produto, basta acessar o QR Code e então o pagamento é feito automaticamente. Se o projeto vingar, a ideia é levá-lo para outras regiões brasileiras.





Em número de torcedores, Brasil é campeão no Catar

Projeções feitas pelos organizadores da Copa do Mundo do Catar indicam que o Brasil será um dos campeões em número de torcedores na Copa do Mundo do Catar. Sem contar os visitantes vindos das nações árabes, os brasileiros só ficam atrás de mexicanos e americanos. De acordo com dados do Grupo Águia, que vende pacotes com exclusividade, ao menos 2,5 mil turistas compraram seus serviços, acima dos 2 mil que fizeram o mesmo na Copa da Rússia. Não faltará torcida para o hexa.

Rapidinhas

A Rico, plataforma de serviços financeiros do grupo XP, investe em uma agenda agressiva para ampliar a base de clientes. Recentemente, lançou serviços como conta digital e cartão de crédito com cashback. Agora, fechou um acordo de naming rights para a maior roda-gigante da América Latina. Instalada em São Paulo, ela será chamada de Roda Rico.





A Inframerica, concessionária do Aeroporto de Brasília, calcula que o movimento de passageiros chegará a 1,3 milhão até o final de dezembro. Se o número se confirmar, representará um avanço de 5% em relação a 2021, mas ainda 11% abaixo dos níveis observados no mesmo mês de 2019, antes da pandemia. A plena recuperação deverá ocorrer só daqui um ano.





A fabricante americana de componentes para propulsores BorgWarner passará a produzir sistemas de baterias para veículos elétricos em Piracicaba (SP) a partir do primeiro trimestre de 2023. De acordo com a companhia, a unidade terá capacidade para abastecer cerca de mil veículos elétricos.





Uma semana depois de anunciar a compra do Banco Alfa no Brasil por cerca de R$ 1 bilhão, o Grupo Safra anunciou a aquisição de outro ativo dos herdeiros do banqueiro Aloysio de Andrade Faria. Trata-se do Delta National Bank, banco sediado em Nova York, nos Estados Unidos. O valor da transação não foi revelado.





R$ 94 bilhões

é o custo necessário para a recuperação e manutenção dos trechos pavimentados da malha rodoviária brasileira, segundo estimativa da Confederação Nacional de Transporte (CNT)

“Engenheiros gostam de resolver problemas. Se não há problemas disponíveis, eles criam seus próprios problemas”

Scott Adams, cartunista americano, criador do personagem “Dilbert”