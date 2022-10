Os sonhos de consumo na Black Friday

Amauri Segalla





O Instituto Ipsos fez, a pedido do Mercado Livre, um levantamento para identificar os desejos de consumo para a próxima Black Friday, que será realizada no final de novembro. De acordo com a pesquisa, as categorias de produtos com as maiores intenções de compra são moda (48%) – que sempre lidera esse tipo de ranking –, tecnologia (44%), eletrodomésticos (30%) e beleza e cuidados pessoais (30%). O curioso é que, apesar do cenário econômico instável, os brasileiros pretendem gastar um bom dinheiro no evento de promoções. Outro estudo, desta vez feito com 10,5 mil usuários do Mercado Pago entre 26 e 30 de setembro, apontou que 80% dos entrevistados pretendem desembolsar até R$ 2 mil. Líder do comércio eletrônico brasileiro, o Mercado Livre projeta um crescimento de 20% nas vendas em comparação com 2021. Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), a Black Friday 2022 deverá movimentar R$ 6,05 bilhões, um aumento de 3,5% sobre o ano passado. O Instituto Ipsos fez, a pedido do Mercado Livre, um levantamento para identificar os desejos de consumo para a próxima Black Friday, que será realizada no final de novembro. De acordo com a pesquisa, as categorias de produtos com as maiores intenções de compra são moda (48%) – que sempre lidera esse tipo de ranking –, tecnologia (44%), eletrodomésticos (30%) e beleza e cuidados pessoais (30%). O curioso é que, apesar do cenário econômico instável, os brasileiros pretendem gastar um bom dinheiro no evento de promoções. Outro estudo, desta vez feito com 10,5 mil usuários do Mercado Pago entre 26 e 30 de setembro, apontou que 80% dos entrevistados pretendem desembolsar até R$ 2 mil. Líder do comércio eletrônico brasileiro, o Mercado Livre projeta um crescimento de 20% nas vendas em comparação com 2021. Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), a Black Friday 2022 deverá movimentar R$ 6,05 bilhões, um aumento de 3,5% sobre o ano passado.









Unicórnios estão em falta no Brasil e no mundo

Evento filantrópico reunirá Lemann, Abilio e Benchimol

A Ong Gerando Falcões reunirá um time de titãs do mundo empresarial brasileiro com o objetivo de arrecadar fundos para seus projetos sociais. O encontro será realizado em Miami, no próximo dia 27, e contará com a presença de nomes como Jorge Paulo Lemann (foto), da 3G Capital, Guilherme Benchimol, fundador da XP, e Abilio Diniz, acionista do Carrefour, além de Eduardo Lyra, CEO da Gerando Falcões. A filantropia avança no Brasil. Segundo o ranking WGI, somos a 18ª nação mais solidária.









Accor pretende lançar serviço de hospedagem por assinatura

Os serviços de assinatura se multiplicam por diversos setores. A bola da vez é o ramo hoteleiro. Em janeiro de 2023, a rede francesa Accor, dona de marcas como Ibis (foto), Novotel e Mercure, lançará a novidade no mercado brasileiro. O valor dos planos deverá variar de R$ 119 a R$ 560 por mês e o acúmulo de pontos dará direito a trocas por diárias ou outros serviços. No mundo, a Accor oferece serviços de assinatura na Austrália e na China. A rede possui no Brasil 336 hotéis de 12 bandeiras diferentes.









Rapidinhas

O Airbnb lançou um guia voltado para governos com dicas sobre como atrair nômades digitais. O conteúdo é baseado em dados e experiências de parcerias do Airbnb com 20 localidades que estão desenvolvendo o potencial do trabalho remoto. Entre as recomendações estão melhorias no processo de visto e simplificação da conformidade fiscal.





O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) recebeu nesta semana autorização do Banco Central para criar uma fintech de crédito. A empresa terá capital inicial de R$ 600 milhões. Desde a sua fundação, em 1972, o Sebrae jamais atuou diretamente na concessão de crédito para parceiros de negócios.





A Rede Hirota Em Casa, que reúne lojas de conveniência do Grupo Hirota Supermercados, definiu planos agressivos para o país. Sua meta é ter 500 lojas em condomínios até 2025. Ontem, a empresa inaugurou sua centésima unidade desse tipo. Os estabelecimentos são digitalizados – o cliente entra, escolhe o produto e paga pelo app.





A Interpol, maior organização policial do mundo, designou uma equipe especial para auxiliar governos a combater crimes envolvendo criptomoedas. A agência investiga golpes com bitcoins e afins desde 2015, mas agora decidiu criar uma área específica para isso. Os crimes com moedas virtuais cresceram 300% em 2022.













R$ 17,2 bilhões

foi quanto as principais operadoras de telecomunicações investiram no Brasil no primeiro semestre de 2022, o que representa um aumento nominal de 23,3% em relação à média dos últimos 5 anos. Os dados são da Conexis Brasil Digital









“Vamos colocar mais R$ 200 no Auxílio Brasil tributando lucros e dividendos. Eu avisei amigos empresários”

