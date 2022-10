Crédito consignado no Auxílio Brasil é fonte de queixas

(foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)





O crédito consignado a beneficiários do programa Auxílio Brasil, liberado pelo Ministério da Cidadania desde o final de setembro, já é fonte de milhares de queixas. Entre 11 e 17 de outubro, o Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) realizou um mapeamento em redes sociais e canais de YouTube que identificou 2 mil reclamações de consumidores. Entre elas, algumas consideradas graves, como o assédio de bancos e vendas casadas. De fato, a contratação da modalidade de empréstimo representa grande risco. Lembre-se de que os contratantes do produto deverão continuar arcando com as parcelas mesmo se o Auxílio Brasil for interrompido a partir do ano que vem. Ou seja, o consignado é uma porta de entrada para o aumento dos níveis de endividamento em uma camada da população que já sofre severos problemas de renda. Não à toa, os maiores bancos privados do país optaram por não oferecer o produto.



Mercado aéreo dobrará de tamanho no Brasil em 20 anos

O transporte aéreo de passageiros no Brasil deverá dobrar de tamanho nos próximos 20 anos. A projeção foi feita por Arturo Barreira, presidente de Airbus para América Latina e Caribe, durante evento organizado pela Associação Latino-americana de Transporte Aéreo (Alta). Segundo o executivo, a expectativa é que o brasileiro realize, em média, 0,9 viagem aérea por ano até 2041 – atualmente, o índice está em 0,4. Portanto, é de se esperar que o setor ofereça boas oportunidades de negócios.





Para reduzir prejuízos, Softbank vende negócios recém-comprados

Depois de reportar prejuízo recorde de US$ 23 bilhões no segundo trimestre, o grupo de investimentos japonês Softbank decidiu se livrar de aportes improdutivos. Nesta semana, o conglomerado vendeu a sua participação no site de comércio eletrônico inglês THG. Detalhe: o Softbank havia comprado a empresa em maio de 2021. Apenas essa operação levou a perdas de US$ 514 milhões. Recentemente, os japoneses decidiram também se desfazer de suas participações em gigantes como Uber e Alibaba.





Só 8% das indústrias usam trens para o transporte de mercadorias

O transporte ferroviário tem pouca relevância para as indústrias brasileiras. De acordo com estudo feito pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), apenas 8% delas usam ferrovias para transportar a sua produção. Como é de se esperar, o meio preferido no Brasil é o caminhão, empregado por 99% das indústrias, à frente de aviões (46%) e navios (45%). Especialistas dizem que modais de transporte diversificados reduziriam custos e melhorariam a logística das empresas.





1,4%

foi quanto aumentou o preço médio da gasolina no país entre 9 e 15 de outubro, segundo a Agência Nacional de Petróleo, Biocombustíveis e Gás Natural (ANP). A subida dos valores veio após 15 semanas de queda





"Algo semelhante ao aumento de eventos climáticos extremos está ocorrendo também nos mercados financeiros. Estamos deixando para trás um período de crescimento estável e inflação previsível para entrar em um período de incertezas"

Axel Christensen, diretor de estratégia de investimentos para a América Latina da BlackRock, maior gestora de recursos do mundo





Rapidinhas

O banco BTG Pactual comprou 25% da LLZ, maior empresa individual do mercado de cobrança e receita garantida para condomínios. “Com lucro líquido de R$ 10 milhões em 2021, a companhia almeja atingir uma receita garantida anual de R$ 5 bilhões em cinco anos”, disse o BTG ao justificar o negócio. O valor da transação não foi revelado.





Estudo realizado pelo Observatório de Bioeconomia da Fundação Getulio Vargas (FGV) calculou o custo para a recuperação de pastos degradados no país. A conta é salgada: R$ 384 bilhões. A boa notícia é que a implementação de tecnologias de regeneração pode gerar receitas mais do que suficientes para cobrir esse valor.





O Banco Carrefour, unidade financeira do Grupo Carrefour, abriu inscrições para o seu programa de inovação, o Startup Jam. A ideia é atrair startups da área de recursos humanos e gestão imobiliária que desenvolvam soluções capazes de ajudar no gerenciamento do fluxo de trabalho. As inscrições estão abertas até o próximo dia 23.





Os gestores financeiros estão preocupados com a situação fiscal no Brasil. De acordo com pesquisa mensal do Bank of America, quase 80% deles esperam dificuldades nas contas públicas em 2023. No levantamento anterior, o índice era de 70%. O aumento dos gastos no período pré-eleitoral acendeu o sinal de alerta.