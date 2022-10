Idosa será indenizada por empréstimo indevido na aposentadoria

A aposentada receberá R$10mil por danos morais (foto: Reprodução Pixabay )

A aposentada descobriu a situação da conta bancária ao consultar a instituição financeira, e ser informada de que constava no sistema uma operação no valor de R$ 9.546,52, o que se transformou em 1.208 parcelas de R$ 251,56. Segundo a idosa, não existem provas de que ela autorizou os saques ou contraiu o empréstimo.

Já o banco argumentou que é legítima a contratação do empréstimo pela cliente, porque a transação foi regularmente processada em terminal de autoatendimento, com uso de cartão e senha pessoal intransferível.





O relator do processo encontrou falhas que abrem brechas para a fraude. De acordo com o magistrado, o documento contratual continha somente os dados da cliente e as cláusulas do contrato, sem qualquer referência à anuência por meio de assinatura ou da suposta confirmação da transação na agência de origem. Além disso, o banco não demonstrou a disponibilização do crédito em conta bancária de titularidade da mulher.

O desembargador Marco Aurelio Ferenzini afirmou que a situação causou demasiada angústia e aflição na idosa ao ser privada de seus rendimentos. Ele fixou pela reparação o valor de R$ 10 mil pelos danos morais.