Como a eleição de Lula ou Bolsonaro afetaria os setores econômicos

Às vésperas das eleições, os investidores começam a se perguntar quais setores econômicos seriam beneficiados se Lula ou Bolsonaro saírem vitoriosos da disputa. Embora possa parecer um exercício de futurologia, os analistas concordam que é possível traçar diferentes cenários. O mercado financeiro acredita que se Lula vencer as empresas de consumo doméstico tendem a se valorizar, pois sua agenda prevê a injeção de mais dinheiro na economia com programas de distribuição de renda. Nesse caso, setores como varejo e alimentício poderão levar vantagem. Em um novo governo Bolsonaro, os especialistas acreditam que estatais, como Banco do Brasil e Caixa, deverão ter bom desempenho, a julgar pelo que foi apresentado pelas instituições nos últimos anos. Dá para escapar do ruído político? As grandes exportadoras representam uma proteção por dependerem menos do cenário local. Seja como for, o momento exige cautela.





Mulheres ocupam 26% dos cargos de liderança da Renault

Um programa lançado pela montadora francesa Renault no Brasil mostra como políticas de inclusão bem planejadas são eficazes. Em 2010, nasceu o grupo Women@Renault, que tinha como missão desenvolver programas e ações para incentivar a participação feminina no setor. Desde então, o número de colaboradoras nos cargos de liderança dobrou, chegando aos atuais 26% do total. É uma fatia importante. No mundo, a meta da Renault é chegar a 30% de mulheres na liderança até 2030 e 50% até 2050.

A economia brasileira está razoavelmente equilibrada, não tem grande endividamento, o emprego voltou e o país tem espaço para crescer Joaquim Levy, ex-ministro da Fazenda e diretor de Estratégia Econômica e Relações com Mercados do Banco Safra



“Creator Economy” é a nova aposta do Itaú

O Itaú quer se tornar referência na “Creator Economy”, que consiste na geração de negócios a partir dos influenciadores digitais. Recentemente, o banco lançou a primeira edição da Academia Itaú de Criadores, um programa que pretende capacitar pessoas que atuam na área. Na fase inicial, a academia terá a participação de 400 criadores de conteúdo. Para a segunda etapa, 50 serão selecionados. Na última, entre 5 e 10 “creators” serão escolhidos para criar conteúdos para as redes sociais do banco.





Copa do Mundo na temporada de calor deverá aumentar consumo de cerveja

A XP realizou um levantamento sobre o impacto da Copa do Mundo no mercado de cerveja. Desde 2002, a produção da bebida foi 4% maior nos segundos trimestres em anos que receberam o maior evento do futebol. Isso ocorreu por um motivo: a Copa sempre foi em junho ou julho – a produção aumenta no período anterior. Em 2022, haverá uma mudança importante: o Mundial será realizado em novembro e dezembro, na temporada de calor no Brasil, com jogos no meio da tarde. Isso deverá impulsionar ainda mais o consumo.





163%

foi quanto aumentaram as buscas por voos para Buenos Aires, na Argentina, nos últimos três meses, segundo o site Viajala. Com o peso barato, ficou mais fácil para brasileiros visitarem o país.





