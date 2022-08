Grandes redes aceleram abertura de lojas

(foto: Fernando Souza/Esp. para o EM - 8/5/08)









Ele lembra que as crises também explicam a tendência. Em períodos de turbulência econômica, as empresas conseguem preços mais vantajosos na locação de imóveis. As lojas físicas não morreram – muito pelo contrário. A rede Casas Bahia abriu 36 unidades no país em 2022 e outras 30 estão no gatilho para estrear. Na semana passada, a empresa chegou ao Amazonas com a inauguração dos cinco primeiros estabelecimentos no estado, sendo que outros 11 deverão começar a funcionar até dezembro.No varejo de moda, as lojas físicas estão igualmente em alta: a Renner, uma das líderes do setor no país, abriu 18 unidades no primeiro semestre e deverá encerrar o ano com ao menos 40 novos endereços. “Na pandemia, acreditava-se que o comércio eletrônico seria o modelo vitorioso, mas a realidade mostrou que combinação entre o ambiente físico e o digital deverá prevalecer”, afirma o consultor Eduardo Tancinsky.Ele lembra que as crises também explicam a tendência. Em períodos de turbulência econômica, as empresas conseguem preços mais vantajosos na locação de imóveis.





Prejuízo do SoftBank ameaça investimentos no Brasil

O balanço ruim do fundo japonês SoftBank mostra por que os recursos investidos em startups deverão continuar em queda. No segundo trimestre, o prejuízo da operação global totalizou US$ 23 bilhões – foi o pior resultado em 42 anos de história. “Estou bastante envergonhado”, resumiu, com sinceridade desconcertante, Masayoshi Son, fundador e presidente do fundo. O SoftBank possuiu vários investimentos no Brasil, como Gympass, MadeiraMadeira, Mercado Bitcoin e Quinto Andar.





Bons resultados das empresas e inflação menor impulsionam Ibovespa

A bolsa de valores voltou a animar os investidores. O Ibovespa, o principal índice do mercado acionário brasileiro, avançou 5,91% na última semana, o melhor desempenho desde novembro de 2020. Diversos fatores explicam o movimento. Têm chamado atenção os resultados dos balanços das empresas, que vieram, na média, acima do consenso do mercado. A trégua da inflação – pelo menos por enquanto – no Brasil e no mundo é outro fator que impulsiona a compra de ativos de risco como ações.

É a primeira vez na história do Brasil que existe o risco de não haver debate presidencial com os principais candidatos. Isso é inadmissível dentro da nossa estratégia democrática Eduardo Mufarej, empresário, investidor e fundador do movimento RenovaBR



Apesar das fintechs, lucro dos grandes bancos cresce

O surgimento das fintechs e as novas comodidades trazidas por elas fizeram supor que os grandes bancos sofreriam para manter seus resultados em alta. Isso está longe de ocorrer. No segundo trimestre, Itaú Unibanco, Banco do Brasil, Bradesco e Santander lucraram juntos R$ 26,6 bilhões, um crescimento de 20,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Um dos destaques, quem diria, foi o Banco do Brasil, que viu seu lucro líquido de R$ 7,8 bilhões superar os resultados de Itaú e Bradesco.





US$ 1,3 trilhão

será o impacto no mundo, até 2029, da nova tecnologia 5G, segundo estudo da consultoria PWC. A área mais beneficiada será saúde, com US$ 530 bilhões em geração de negócios





