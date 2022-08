Associações querem tornar sem efeito novo piso salarial da enfermagem

(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)









A Associação Nacional dos Centros de Diálise e Transplante (ABCDT) entrou como amicus curiae (amigo da corte) na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) que a Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde) ingressou no Supremo Tribunal Federal. O objetivo é tornar sem efeito a Lei sancionada pelo presidente Bolsonaro, que instituiu o piso salarial da enfermagem. Detalhe: a lei não determinou qual seria a fonte de custeio para o aumento. Atualmente, 87% dos pacientes renais são atendidos por clínicas conveniadas ao SUS. A defasagem entre o preço pago pelo governo para cada sessão de hemodiálise estava em R$ 70 antes da definição do piso. Com a sanção da lei, a próxima folha de pagamento das clínicas será, em média, 25% maior. Segundo a ABCDT, 40 clínicas fecharam as portas em decorrência da crise de subfinanciamento do tratamento de diálise. Agora, a situação piorou: 50% das clínicas indicaram que não receberão novos pacientes até que o STF decida sobre a ADI.





China supera Estados Unidos em produção científica

Um dos principais critérios para apontar o grau de desenvolvimento de um país diz respeito à qualidade de sua produção científica. Nesse quesito, a China alcançou um feito notável: pela primeira vez, superou os Estados Unidos como a nação que mais realiza pesquisas relevantes. Segundo levantamento do Instituto Nacional de Política Científica e Tecnológica do Japão, a China foi responsável por 27,2% dos estudos mais citados no planeta, à frente de Estados Unidos (24,9%) e Reino Unido (5,5%).

A política é a arte de fazer com que seus desejos egoístas pareçam o interesse naciona Thomas Sowell, economista americano



Número de brasileiros no exterior dispara em 2022

O número de brasileiros no exterior deverá quebrar recordes em 2022. Entre janeiro e julho, 14 mil pessoas enviaram à Receita Federal a declaração de saída definitiva do país. Em apenas sete meses, o contingente representa 90% do total de 2021. O que explica o movimento? Certamente o ceticismo com um futuro melhor no Brasil é o que faz o total de expatriados crescer. Segundo dados do Ministério das Relações Exteriores, 4,2 milhões de brasileiros vivem em terras estrangeiras.





De novo, ministro anuncia fábrica de semicondutores no Brasil

Vem aí uma nova fábrica de semicondutores no Brasil? Segundo o ministro das Comunicações, Fábio Faria, as gigantes globais Intel e Samsung assinaram um memorando de intenções com o governo para instalar uma planta desse tipo no país. O projeto, garantiu Farias, consiste na produção de peças para abastecer o mercado brasileiro e internacional, especialmente América Latina e Ásia. Não é a primeira vez que Faria anuncia a construção de uma fábrica de semicondutores no Brasil. Será que agora vai?





25

capitais brasileiras terão a tecnologia 5G até o final do mês, segundo previsão do governo federal. Por enquanto, a quinta geração da internet só está disponível em Belo Horizonte, Brasília, João Pessoa, Porto Alegre e São Paulo





