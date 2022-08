Com cenário fiscal preocupante, risco Brasil dispara em 2022

Os investidores estrangeiros passaram a enxergar o Brasil com maior cautela. Pelo menos é isso o que mostra o desempenho do CDS (Credit Default Swap) brasileiro. Em linhas gerais, o índice apurado pela IHS Markit consiste em uma unidade de medida para os investidores saberem se é seguro ou não injetar recursos em um país – quanto mais baixo for o indicador, maior é a confiança em investir. Em 2022, o CDS do Brasil subiu 18%. Em julho, atingiu o maior patamar desde abril de 2020, no início da pandemia de COVID-19. Diversos fatores explicam o aumento do indicador, do cenário fiscal incerto à inflação alta, da interferência do governo nos preços dos combustíveis à tensão política. É preciso dizer, porém, que a taxa CDS tem aumentado para a maioria dos países, o que se deve à piora da conjuntura econômica mundial. O risco Brasil atingiu o patamar mais elevado em 2015, durante o governo Dilma Rousseff.





Mercado financeiro está fechado com o governo?

A Fintwit, como é chamada a comunidade do mercado financeiro no Twitter, ficou animada com a entrevista do presidente Bolsonaro ao Flow Podcast. Um dos fundadores da plataforma TC, Rafael Ferri está entre os mais entusiasmados. “Todos os gestores deveriam assistir às cinco horas de entrevista do Bolsonaro no Flow”, disse Ferri. “Muito esclarecedor. E depois dessa a bolsa deveria arrebentar para cima.” Apesar da agenda nada liberal do governo, boa parte do mercado mantém o encanto por Bolsonaro.

Howard Marks, megainvestidor americano (foto: Patrick T. FALLON / AFP - 19/10/21) Para ser um investidor disciplinado, você deve estar disposto a manter sua posição enquanto vê outras pessoas ganharem dinheiro com coisas que você decidiu não comprar Howard Marks, megainvestidor americano e cofundador da gestora Oaktree Capital Management, maior empresa de private equity do mundo



CMU Energia vai investir R$ 600 milhões em usinas solares

A CMU Energia desenvolveu um modelo de negócio que facilita o acesso à fonte solar. “Minas Gerais tem uma legislação que permite a geração remota e compartilhada”, diz Walter Fróes, diretor-geral da empresa. “Na CMU, fazemos o investimento para o consumidor, que recebe energia solar em casa até 15% mais barata, gerada por usinas que ficam a distância, mas na área da distribuidora local.” A empresa investirá R$ 600 milhões na construção de 70 usinas, elevando para 140 o total de plantas solares.

A cantora Anitta (foto: Instagram/Reprodução)

Anitta deixa conselho para ser embaixadora global do Nubank

Durou pouco a participação de Anitta no Conselho de Administração do Nubank. A cantora troca de atribuições pouco mais de ano após ser chamada para o posto. Segundo a fintech, ela será agora embaixadora global da marca. “É um novo passo no marketing global do Nubank, que acompanha a ascensão internacional da estrela”, diz trecho do comunicado do banco. Para o lugar de Anitta no conselho, o Nubank indicou Thuan Pham, ex-diretor de tecnologia da Uber e vice-presidente da empresa de software VMWare.

5

tentativas de golpes digitais foram feitas no Brasil por minuto durante o segundo trimestre de 2022, segundo estudo da plataforma de proteção de dados AllowMe. O país é um dos campeões mundiais nesse tipo de crime







