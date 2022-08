(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)





Quanto vai crescer o PIB brasileiro em 2022? Passado meio ano e com avanços registrados em alguns setores, os especialistas começam a rever suas projeções para cima. No Itaú, a estimativa foi alterada de 1% para 1,6%, um pouco abaixo da previsão do Bradesco, que espera agora um crescimento de 1,8% ante 1,5% na análise anterior. O maior otimismo está em sintonia com as avaliações feitas pelos segmentos econômicos mais importantes. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil (CBIC), por exemplo, está mais animada agora do que já esteve no início do ano. Antes, a entidade projetava um crescimento de 2,5% para a sua atividade em 2022. Agora, as estimativas pularam para 3%. A mudança se deve sobretudo aos bons resultados do primeiro trimestre, que vieram acima do esperado. O segmento passou sem arranhões pela crise econômica. Em 2021, os negócios gerados pela construção civil brasileira avançaram expressivos 9,7% sobre 2020.









Carros da Tesla apresentam novas falhas de segurança





Os carros da Tesla, empresa que pertence ao bilionário americano Elon Musk, entraram na mira de órgãos reguladores. A KBA, agência de trânsito rodoviário da Alemanha, disse que dois modelos da marca – Tesla Model Y e Model 3 – apresentaram falhas em um dispositivo que foi projetado para entrar em contato com equipes de emergência em caso de acidente. Recentemente, a NHTSA, órgão de segurança veicular dos Estados Unidos, identificou problemas nos freios de 400 mil carros da fabricante.









Bancos discordam sobre o preço do petróleo





O mercado financeiro parece não ter a menor ideia a respeito da futura cotação do preço dos combustíveis. No início da semana, o banco americano JP Morgan estimou que o valor do barril do petróleo poderá chegar a US$ 380 em um cenário pessimista. Ontem, foi a vez do conterrâneo Citi dar seu parecer, mas na direção oposta. Para o Citi, há o risco de a recessão econômica global levar o petróleo para a casa dos US$ 60. Como se vê, as instituições têm visões antagônicas. Quem tem razão?









(foto: CBMMG/Divulgação)







Estudo confirma: rodovias públicas são mais perigosas





Um estudo realizado pela Fundação Dom Cabral mostra por que a entrada em peso da iniciativa privada na infraestrutura é um caminho fundamental. De acordo com a pesquisa, as rodovias federais sob gestão pública são mais perigosas do que aquelas nas mãos da iniciativa privada. Quando se leva em conta a gravidade dos acidentes, as estradas administradas por governos respondem por 80,4% do total, enquanto as concedidas ficam com 19,6%. A Dom Cabral analisou 264.196 acidentes entre 2018 e 2021.













Rapidinhas





A Petz, maior rede de produtos para animais do país, concluiu nesta semana a compra da empresa de tapetes higiênicos Petix por R$ 70 milhões – desse montante, R$ 35 milhões foram pagos em ações. A Petix possui uma fábrica em Monte Mor, no interior paulista, e detém cerca de 30% do mercado nacional de tapetes higiênicos.





A fabricante de bicicletas Caloi vai retomar a produção de um ícone dos anos 80. Trata-se do modelo Cross Extra Light, mas agora obviamente revigorado. A empresa chamará alguns consumidores para ajudar seus engenheiros na concepção do produto, que deverá chegar ao mercado ainda em 2022. A Caloi Cross surgiu em 1981.





Depois de dois anos de forte crescimento, as startups colocaram o pé no freio. A onda de demissões ganhou novo capítulo: ontem, a Loft, uma das principais startups de imóveis da América Latina, anunciou a demissão de 384 funcionários, o equivalente a 12% do quadro de 3,2 mil colaboradores. Em abril, a empresa havia cortado 159 pessoas.





A Justiça de São Paulo decretou, em segunda instância, a falência da Máquina de Vendas, controladora da rede Ricardo Eletro. Fundada em 1989 na cidade mineira de Divinópolis, a empresa se tornou rapidamente uma das maiores vendedoras de eletrodomésticos do país, chegando a ter 1,2 mil lojas e 28 mil empregados.













641 mil

carros elétricos foram vendidos pela montadora BYD no primeiro semestre, uma disparada de 300% sobre o mesmo período de 2021. Com isso, a empresa chinesa superou a Tesla e se tornou a maior fabricante de veículos movidos a eletricidade do mundo









(foto: Kevin Dietsch/Getty Images/AFP )





“As criptomoedas são 100% baseadas na teoria do tolo maior”

Bill Gates, fundador da Microsoft