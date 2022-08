(foto: Rodrigo Fiuza/Divulgacão)



O turismo se consolida como um dos principais provedores de vagas de trabalho. No primeiro semestre, cerca de 30% dos postos formais gerados no país vieram desse ramo de atividade. E mais: as contratações no setor subiram 42% em relação ao mesmo período do ano passado, conforme estudo realizado pela pesquisadora da Universidade de São Paulo Mariana Aldrigui, que analisou os novos dados do Caged. De acordo com o levantamento, os estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro lideraram a criação de vagas, mas o saldo é positivo em todas as regiões brasileiras. Outra boa notícia é que o movimento deverá permanecer ao longo de 2022. O fenômeno é global. Segundo projeções feitas pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC, na sigla em inglês), apenas na Europa há 1,2 milhão de vagas que esperam ser preenchidas até o final do ano. Nos Estados Unidos, o número se

aproxima de meio milhão.

Pesquisas por fintechs no Google

mostram aumento da concorrência





A chegada das fintechs ao mercado brasileiro, fenômeno que se intensificou nos últimos anos, deu uma bela mexida no setor. Segundo pesquisa realizada pelo Google, os cinco maiores bancos do Brasil – Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú Unibanco e Santander – respondem atualmente por 40% das buscas por instituições financeiras feitas no site. Há 5 anos, o mesmo levantamento apontou que o número era de 60%. A conclusão é óbvia: a concorrência nunca foi tão acirrada.

Os europeus não sabiam o que era inflação havia muito tempo, os americanos também não. No Brasil, feliz ou infelizmente, sabemos lidar com ela”





Luiz Fernando Figueiredo, CEO da gestora de investimentos Mauá Capital e ex-diretor do Banco Central

(foto: Marvel Studios/Divulgacão)

Super-heróis perdem espaço

na preferência do público





De tempos em tempos, os produtores de cinema descobrem uma fórmula infalível. Nos anos 80, o sucesso vinha das ficções científicas. Nos 90, das comédias românticas. Mais recentemente, os super-heróis se tornaram onipresentes nas telonas. Eles, porém, começam a cansar o público. Segundo pesquisa da consultoria Morning, atualmente apenas 36% dos entrevistados gostam de filmes desse tipo – é o percentual mais baixo em 5 anos. Não à toa, “Thor”, o recente projeto da Marvel, tem desempenho financeiro modesto.

64%





dos brasileiros já fizeram compras pelo WhatsApp, segundo pesquisa da Mobile Time/Opinion Box. A plataforma se tornou uma vitrine fundamental paras a marcas

Ambev investe em fazenda vertical em São Paulo





As fazendas verticais estão se tornando uma tendência irreversível nas metrópoles. Londres, Nova York e Paris possuem várias delas, e agora o movimento finca raízes no Brasil. Em parceria com a startup 100% Livre, a cervejaria Ambev vai começar a produzir lúpulo em um ambiente controlado em São Paulo. O futuro da agricultura sustentável passa pelas grandes cidades. Segundo a consultoria americana Market and Markets, as fazendas verticais urbanas crescerão ao ritmo de 9,4% ao ano até 2026.

Rapidinhas

Pela primeira vez, o Brasil recebeu, entre 5 e 7 de agosto, uma competição internacional

de robótica. Realizado no Rio de Janeiro, o Festival Internacional Sesi de Robótica contou com

outra novidade: a certificação “evento neutro”, concedida aos adeptos de boas práticas ambientais. O festival usou madeiras de reflorestamento e materiais de montagem reciclados.





O Instituto Superação: Formação pelo Esporte (ISFE), focado em educação e esporte para jovens do ensino público, implementou em 54 escolas de Minas Gerais e São Paulo a plataforma Salesforce. Customizada pela empresa Everymind, a solução permite avaliações esportivas e acadêmicas em um

único sistema.

(foto: Pixabay)

O mercado de espumantes está em alta no Brasil. Em 2021 as vendas de bebidas desse tipo ultrapassaram pela primeira vez as de vinhos finos – foram 40,4 milhões de garrafas de espumantes contra 36 milhões de vinhos finos (enquadram-se nessa categoria aqueles produzidos com um tipo específico de uva).





n Com o câmbio vantajoso, os turistas brasileiros invadiram a Argentina. No primeiro semestre, 550 mil deles visitaram o país, um recorde para o período. A demanda em alta levou as companhias aéreas Gol e Latam a inaugurar novos voos para as cidades do país vizinho. A Gol dobrou as saídas semanais para Buenos Aires.