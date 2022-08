Tecnologia 5G avança no Brasil, mas caminhada será longa

Oito capitais brasileiras já dispõem da tecnologia 5G (foto: Pixabay)







A tecnologia 5G avança no Brasil. Nesta semana, mais três capitais (Curitiba, Goiânia e Salvador) passaram a ter acesso à quinta geração de internet e agora já são oito no país a contar com o serviço (as outras são Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, João Pessoa e São Paulo). Ainda assim, vai demorar um bom tempo para que esses lugares desfrutem da cobertura completa. Em Belo Horizonte, Porto Alegre e São Paulo, moradores reclamaram das oscilações do sinal e relataram que a velocidade continua lenta, apesar das reiteradas promessas das operadoras. O problema é a infraestrutura deficiente – faltam estações capazes de espalhar o sinal com qualidade. Aos consumidores, sejam pessoas físicas ou empresas, resta ter paciência até que o 5G, de fato, transforme as suas rotinas. É uma verdadeira revolução que está por vir: com o 5G, a internet é pelo menos 100 vezes mais rápida do que a da geração anterior.







Brasileiros descobrem como investir no exterior

Em tempos de crise, cresce o número de brasileiros que investem no exterior. Segundo o Banco Central, no primeiro trimestre de 2022 as pessoas físicas enviaram US$ 547 milhões para fora do país, um avanço de 73% em relação a 2021. O número deverá aumentar com o surgimento de empresas que facilitam aportes em terras estrangeiras. A participação de investimento no exterior em relação ao PIB está na casa de 3% no Brasil, marca abaixo de emergentes como Chile (77%) e Rússia (25%).





Por que todo mundo quer ser influencer?

Não é à toa que virar influencer é o sonho de 75% dos jovens brasileiros, segundo pesquisa da startup Inflr. Especialistas desse mercado dizem que um influenciador médio – os que têm ao menos 100 mil seguidores – faturam R$ 20 mil por mês. Os megainfluenciadores, aqueles com milhões de fãs, chegam a embolsar R$ 600 mil por campanha. No passado recente, as grandes referências eram personalidades que difundiam conhecimento. Agora, são pessoas que enfeitiçam multidões na internet.

Nem todos os funcionários da Apple querem voltar ao trabalho presencial a partir do mês que vem (foto: Chris Tuite / AFP)







Apple quer trabalho nos escritórios a partir de 5 de setembro

A Apple avisou os funcionários que a volta aos escritórios será a partir de 5 de setembro. O retorno, contudo, será no formato híbrido. Segundo memorando assinado pelo presidente Tim Cook, os colaboradores deverão trabalhar nas unidades da empresa às terças, quintas e um terceiro dia útil que será escolhido pelas próprias equipes. O problema é que nem todos querem a velha rotina. Recentemente, um grupo formado por 3 mil funcionários pediu às chefias a adoção definitiva do home office.

Rapidinhas

O maior interesse das pessoas por qualidade de vida e autocuidado se reflete no desempenho do programa de orientação nutricional e esportiva oferecido pela Bradesco Saúde a seus beneficiários. Nos primeiros cinco meses de 2022, a operadora detectou um aumento de 300% no número de participantes em comparação com todo o ano de 2021.





A rede de supermercados St Marche introduziu o pagamento por biometria facial em 40 pontos de venda em São Paulo. Para pagar, o cliente não precisa levar nada, nem mesmo o smartphone. Basta mostrar o rosto para a câmera e a conta está paga. O sistema deverá avançar no Brasil. Na China, 500 milhões de pessoas usam a tecnologia.





O novo relatório da gestora Infinity Asset colocou o Brasil em terceiro lugar entre os países com a maior taxa de juros nominais do mundo. A Argentina ocupa o primeiro lugar do lastimável ranking, com o índice na casa de impressionantes 60%. A Turquia vem a seguir, com taxa de 14%, seguida de perto pelo Brasil (13,75%).





O aplicativo de compras Shopee é um fenômeno no Brasil. A empresa de Singapura chegou ao país em 2019 e, desde então, avança em ritmo alucinante. No segundo trimestre, suas receitas saltaram 270% em comparação com o mesmo período do ano passado. Recentemente, a Shopee se tornou o app de compras mais usado no país.





15,4%

foi quanto caiu a quantidade de unidades residenciais lançadas no Brasil no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. O levantamento foi feito pela consultoria Brain a pedido da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic)