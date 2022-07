Crianças brasileiras estão mais expostas nas redes sociais, aponta estudo

Aplicativos sociais oferecem maior proteção para uso infantil em países europeus do que no Brasil (foto: Pixabay - 22/9/21)

O novo estudo “Global Platforms, Partial Protections”, produzido em conjunto por associações de diversos países – no Brasil, contou com o apoio do Instituto Alana –, examinou as configurações de segurança oferecidas pelas redes sociais TikTok, WhatsApp e Instagram em 14 países. Adivinha qual mercado é o mais inseguro para crianças? Sim, o brasileiro. O TikTok, por exemplo, entrega a os jovens usuários do Reino Unido e da Suíça uma camada extra de proteção que desabilita automaticamente alguns recursos, o que não é feito, sabe-se lá por qual razão, no Brasil. No WhatsApp, as crianças europeias possuem maior proteção contra o compartilhamento desnecessário de dados do que os jovens brasileiros ou indianos. O que explica a discriminação? As redes sociais, não custa lembrar, viciam e expõem pessoas a situações de risco – especialmente as de pouca idade, que nem sempre conseguem identificar um perigo.

Energia eólica registra primeiro recorde de geração instantânea do ano

A temporada dos ventos começou oficialmente e o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) indicou o primeiro recorde de geração eólica de 2022. Os dados, em fase de validação pelos agentes, apontam que a fonte foi responsável, em 8 de julho, por produzir 14.167 MW de energia, o suficiente para atender todo o Nordeste, durante um minuto, e ainda sobrar 23,2% de energia. Os raios solares também estão em alta. No dia 12, às 10h28, foi registrada a geração instantânea recorde de 2.963 MW.





Tesla perde engenheiro e desenvolvimento de carros autônomos pode atrasar

O inferno astral de Elon Musk parece não ter fim. Nos últimos dias, sua empresa, a Tesla, perdeu o posto de maior fabricante de carros elétricos do mundo para a chinesa Byd e ele não conseguiu concretizar a compra do Twitter. Agora, um novo revés: Andrej Karpathy, engenheiro responsável pela área de inteligência artificial da Tesla, pediu demissão da montadora. As razões exatas não foram reveladas, mas é certo que a saída do executivo atrasará o desenvolvimento dos carros autônomos da empresa.





Exportações do agronegócio quebram recorde em junho

As exportações do agronegócio brasileiro aceleraram em junho. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), elas geraram US$ 15,7 bilhões em negócios no mês – foi o maior volume da história, além de representar um avanço de 31% sobre o mesmo mês do ano passado. Como vem ocorrendo ao longo do ano, o aumento expressivo dos preços das commodities no mercado internacional contribuiu para o resultado. Os embarques de soja, principal produto do agro nacional, subiram 32%.





Rapidinhas

Menos de 10 dias depois de apresentar falhas de funcionamento, o Twitter voltou ontem a ficar indisponível para milhares de usuários no mundo. Durante aproximadamente 50 minutos, a rede social impediu o login tanto em smartphones quanto em computadores. Segundo especialistas, foi a instabilidade mais séria desde 2016.

A EQI Investimentos realizará, entre 18 e 22 de julho, a sexta edição da Money Week, evento online e gratuito que trará painéis com 50 personalidades da indústria financeira, especialistas do mercado e profissionais de diversas áreas. Segundo a EQI, 60 mil pessoas vão acompanhar o festival, um dos maiores desse tipo no Brasil.

Um estudo realizado pela consultoria TC/Economatica mostra que a maior parte das aberturas de capital realizadas entre 2020 e 2021 não foi bem-sucedida. De acordo com o estudo, houve 73 IPOs no período. Destes, 57 empresas negociam suas ações atualmente a valores mais baixos do que no dia em que realizaram a oferta inicial.

A General Mills Brasil iniciou o recolhimento de todos os lotes de sorvete sabor baunilha da marca Häagen-Dazs com validade entre 7 de julho de 2022 e 18 de julho de 2023 e vendidos em potes de 415 gramas. Segundo a Anvisa, os lotes importados da França têm a substância 2-cloroetanol, que pode causar câncer.





53 mil

reclamações foram feitas, no primeiro semestre, contra companhias aéreas nacionais e internacionais no Instituto Reclame Aqui





“Existem várias oportunidades para procedimentos médicos que se abrem com o 5G. A gente poderia fazer uma tomografia em uma região onde não tem radiologista, por exemplo”

Sidney Klajner, presidente do Hospital Albert Einstein