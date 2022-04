Inflação alta empobrece país, mas políticos ignoram debate econômico

Consumidor conferindo preços em supermercado (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 21/6/21)

A inflação tem destroçado as finanças dos brasileiros. Em 12 meses, a taxa está acumulada em 11,3%, sendo que em março ela foi a maior para o mês em 28 anos – desde o Plano Real, portanto. Os efeitos para a sociedade são tenebrosos. Para ajustar seu bolso à nova realidade inflacionária, seis em cada 10 pessoas foram obrigadas a mudar os hábitos de consumo, segundo levantamento realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O quadro se agrava com o empobrecimento da população: a renda média mensal caiu 8,8% em fevereiro, diante de igual mês de 2021, e não há sinais de que ela possa se recuperar. Com menos dinheiro e preços em alta, é inevitável que o calote aumente. De fato, a inadimplência acaba de alcançar níveis recordes. Enquanto isso, os políticos não se debruçam sobre o problema, priorizando a agenda eleitoral em detrimento do debate econômico. Esta é a triste sina do país.





Movida e Unidas investem em carros elétricos

As locadoras de carros começam a se render aos modelos elétricos. Há alguns dias, a Movida assinou com a BYD Brasil um contrato de R$ 100 milhões para a compra de 250 automóveis movidos a eletricidade. Os novos veículos deverão chegar às lojas a partir de maio e se juntarão aos cerca de 600 eletrificados que já fazem parte da frota da empresa. Na Unidas,

a meta é adquirir ao menos 2 mil carros elétricos em 2022 e chegar a um total de 2,6 mil veículos desse tipo até o final do ano.





Unilever abandona anúncios para menores de 16 anos

A anglo-holandesa Unilever, uma das maiores empresas de bens de consumo do mundo, vai deixar de anunciar alimentos e bebidas para menores de 16 anos, tanto na mídia tradicional quanto nas mídias sociais. A medida é válida para todos os países onde atua, inclusive no Brasil. Cada vez mais as grandes marcas têm sido pressionadas para evitar exposições de produtos ricos em gordura, açúcar e sal, que afetam a saúde humana. Desde 2020, a empresa não faz propaganda de itens para menores de 12 anos.



Foto conceitual do Twitter (foto: Lionel Bonaventure/AFP %u2013 26/10/20)



Twitter vai combater negacionistas das mudanças climáticas

Não é só na seara política que o Twitter quer combater a disseminação de notícias falsas. Agora, a rede social informa que não permitirá mais a exposição de anúncios que neguem o consenso científico sobre as mudanças climáticas. A empresa também está disposta a bloquear conteúdos de usuários que publiquem inverdades sobre o tema. Apesar dos estragos inquestionáveis que o aquecimento global provoca no planeta, negacionistas se recusam a aceitar a gravidade da situação.





RAPIDINHAS

• A francesa Point S, uma das maiores redes mundiais de serviços automotivos, vai investir R$ 175 milhões para abrir 200 unidades no Brasil nos próximos cinco anos. A empresa tem 5,7 mil pontos de venda em 49 países e quer aproveitar o crescimento de vendas de carros usados – que exigem maior manutenção – no mercado brasileiro.





• A Ambev, maior cervejaria do mundo, fatura com a nova era digital. Lançada há 3 anos, a Bees, marketplace para bares e restaurantes, tem 370 mil clientes. Outro destaque é o Zé Delivery, plataforma para entregas de bebidas aos consumidores. No quarto trimestre de 2021, o app distribuiu 6% do volume de cervejas vendido pela empresa.





• Uma lei em tramitação no Congresso americano poderá atingir em cheio a criação de grandes conglomerados empresariais. A proposta, cuja premissa é evitar a criação de monopólios, prevê tornar ilegal as fusões de empresas com valor de mercado acima de US$ 5 bilhões. Por esse critério, a compra do WhatsApp pelo Facebook estaria vetada.





• A inflação chegou com força ao mercado imobiliário. De acordo com levantamento realizado pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), o preço médio dos imóveis residenciais subiu 3% no primeiro trimestre de 2022 e acumula alta de 17,5% nos últimos 12 meses.





Barack Obama (foto: Mandel Ngan/AFP %u2013 5/5/22)



“Este é um momento tumultuado e perigoso da história. Para enfraquecer as instituições democráticas, basta usar as redes sociais para espalhar sujeira e planejar teorias conspiratórias”





• Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos









126 milhões

de empregos serão gerados pelo turismo na próxima década, segundo projeção do WTTC, o Conselho Mundial do setor. O segmento responderá por um em cada três trabalhos criados no período