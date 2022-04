Prepare o bolso: passagens aéreas não param de subir no Brasil

Tudo indica que a decolagem de preços irá continuar, dado o aumento do preço do querosene de aviação (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - 21/8/17 )



Em 2022, os reajustes ganharam velocidade. Segundo levantamento realizado pela Kayak, empresa especializada em busca de viagens, o valor das passagens domésticas subiu até 62% em um período de apenas três meses, de janeiro a março deste ano.



Há alguns dias, representantes das companhias aéreas reuniram-se com integrantes dos ministérios da Economia e de Minas e Energia para debater o tema, mas o encontro não teve resultados práticos.



Brasil é o terceiro país que mais consome carne





O consumo de carne depende de dois fatores: preço e aspectos culturais. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Brasil é o terceiro país que mais consome carne no mundo. São 24,6 quilos per capita por ano, atrás apenas da Argentina (36,9) e dos Estados Unidos (26,1). E isso apesar do aumento explosivo dos preços nos últimos anos. Para especialistas, o aspecto social – o churrasco com amigos – é o que faz a diferença para brasileiros e argentinos.





Makro busca compradores para 24 lojas no país

A rede de supermercados Makro contratou o banco Santander para negociar a venda de seus 24 pontos de venda remanescentes no Brasil. Segundo estimativas do mercado, as lojas valem R$ 2 bilhões. A rede de origem holandesa chegou ao Brasil em 1972 e chegou a ter quase uma centena de unidades espalhadas por diversos estados. O aumento da concorrência nos últimos anos e o fato de a matriz ter abandonado o varejo na Europa foram decisivos para a bandeira sair do mercado brasileiro.





Nas favelas, empreender é o melhor caminho

Pesquisa do Data Favela, instituto criado pelo publicitário Renato Meirelles, mostra que 76% dos moradores de comunidades têm ou querem ter o próprio negócio (foto: David GANNON/AFP - 12/12/19 )







As favelas brasileiras são berços do empreendedorismo. Segundo pesquisa do Data Favela, instituto criado pelo publicitário Renato Meirelles, 76% dos moradores de comunidades têm ou querem ter o próprio negócio. "A favela historicamente foi estigmatizada pelo asfalto e pela falta de políticas públicas. Mas o que vimos é que, em vez de lamentar, os moradores estão empreendendo, estão chamando para si a responsabilidade por suas vidas", disse Meirelles durante o evento Expo Favela.





Rapidinhas





A Vale definiu um plano estratégico para reduzir as emissões de carbono de suas operações. Segundo a empresa, até 2030 serão investidos US$ 6 bilhões para diminuir em 33% as emissões diretas e indiretas. Trata-se do maior investimento já comprometido pela indústria da mineração para o combate às mudanças climáticas.





As cervejas sem álcool avançam no mercado brasileiro. Entre 2019 e 2021, o consumo quase dobrou, passando de 140 milhões de litros vendidos para 260 milhões, segundo o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindicerv). Preocupações com a saúde e a forma física impulsionam o segmento.





A sul-coreana Samsung está expandindo a atuação para além dos smartphones, TVs e outros produtos eletrônicos. A empresa vai investir US$ 2 bilhões em um laboratório em Seul para a produção de medicamentos. Além disso, pretende ampliar a divisão de equipamentos pesados, responsável pela produção de navios cargueiros e turbinas eólicas.





A Pixar informa que, ao contrário do que foi publicado na Coluna, o espaço que abrirá no Shopping Eldorado, em São Paulo, não contará com uma megaloja. Segundo a empresa, o "evento Mundo Pixar será uma experiência imersiva no universo dos filmes do estúdio. Entre as atrações, haverá uma loja oficial de produtos licenciados."





2,2%

foi quanto cresceu, no primeiro bimestre, o consumo nos lares brasileiros em comparação com o mesmo período doe 2021, segundo monitoramento da Associação Brasileira de Supermercados (Abras)









"Eleição sempre traz incerteza, mas os candidatos são bastante conhecidos e já estamos escolados nesse assunto"

Gilson Finkelsztain, presidente da B3, a bolsa de valores brasileira