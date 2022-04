''Luva de Pedreiro'' lança marca de roupas e vira garoto-propaganda

O influencer ''Luva de Pedreiro'', personagem criado por Iran Ferreira e que fala de futebol (foto: Instagram/Reprodução)





Em 1968, o artista plástico americano Andy Warhol deu a sua declaração mais famosa: “Um dia, todos terão quinze minutos de fama”. Na era das redes sociais e dos Tik Toks da vida, a ideia da celebridade efêmera parece mais verdadeira do que nunca. Influencers aparecem e somem rapidamente, candidatos ao estrelato despontam e caem no anonimato, “especialistas” de todo tipo arregimentam milhões de seguidores para depois serem esquecidos. A personalidade do momento nas redes sociais é o “Luva de Pedreiro”, personagem criado por Iran Ferreira, um jovem de 20 anos que ficou famoso ao fazer golaços em um campinho de terra. O tal “Luva” tem agora 11 milhões de seguidores no Instagram e 14 milhões no Tik Tok – é o brasileiro que fala sobre futebol mais seguido no país. Nesta semana, ele lançou uma marca de roupas e foi contratado como garoto-propaganda do Prime Video. Quanto tempo a festa vai durar?





Publicidade no Tik Tok supera Twitter e Snapchat

O aplicativo chinês Tik Tok é uma máquina de fazer dinheiro. Segundo projeção feita pela consultoria Insider Intelligence, suas receitas com publicidade deverão triplicar em 2022, chegando a US$ 11,6 bilhões. De acordo com o relatório, será mais do que os números somados do Snapchat (US$ 5,8 bilhões) e Twitter (US$ 5,5 bilhões). Em 2024, a publicidade global do Tik Tok deverá atingir US$ 23,5 bilhões, colocando o aplicativo no mesmo patamar do YouTube (US$ 23,6 bilhões).





6,6 milhões

De carros elétricos foram produzidos no mundo em 2021, o que corresponde a 9% do mercado global de automóveis novos. Em 2020, a participação

era de 4%





Pixar vai abrir megaloja no Brasil

O estúdio Pixar, responsável por algumas das animações de maior sucesso da história, prepara ofensiva inédita no mercado brasileiro. Entre julho e outubro, a marca manterá uma loja física no país, no Shopping Eldorado, em São Paulo. Não será um projeto qualquer. Ele terá 2,8 mil metros quadrados de área total dividida por espaços temáticos inspirados nos filmes clássicos do estúdio, como “Carros”, “Ratatouille” e “Toy Story”. Dona da Pixar, a Disney não revelou quanto investiu na iniciativa.





Exportação de carne bovina dispara 33%

A China, sempre ela, continua dando fôlego para o agronegócio brasileiro. No primeiro trimestre do ano, as exportações de carne bovina chegaram a 545 mil toneladas, volume 33% superior se comparado com o mesmo período de 2021. Segundo a Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo), o gigante asiático respondeu por metade das encomendas. Estados Unidos e Egito vieram a seguir entre os países que mais fizeram pedidos. O setor deverá continuar aquecido nos próximos meses.





"As redes sociais merecem parte da culpa pela desinformação. Nelas, as ideias mais populares não são aquelas comprometidas com a verdade, mas as mais empolgantes"

Steven Pinker, psicólogo canadense e um dos mais influentes divulgadores científicos da atualidade





Rapidinhas

O comércio eletrônico continua melhorando os seus números em 2022, apesar da reabertura completa da economia e, portanto, das lojas físicas. Uma estimativa da consultoria Neotrust, que monitora 85% do e-commerce brasileiro, aponta que as vendas on-line de itens ligados à Páscoa deverão crescer 10% neste ano, para R$ 6,6 bilhões.





O setor de turismo se recupera em marcha lenta. De acordo com dados da empresa de análise de mercado ForwardKeys, a demanda internacional de voos para o Brasil atingiu em abril 67% do nível de 2019, quando não havia uma pandemia para ameaçar o planeta. Espera-se que os patamares pré-COVID sejam alcançados apenas no final do ano.





A disparada do preço do café em 2021 (alta de 52%, em média, para o comprador final) não impediu que o consumo crescesse. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), as vendas avançaram 1,7% no ano passado. Para especialistas, o valor do pacote do grão moído e torrado deverá se manter nas alturas nos próximos meses.





A Telefônica, dona da marca Vivo, criou um fundo de venture capital para investir em startups. A ideia é injetar R$ 320 milhões nos próximos cinco anos em ao menos 12 empresas iniciantes. De acordo com a Telefônica, a estratégia tem como objetivo se aproximar do ecossistema de inovação do Brasil.