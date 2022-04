Exigências da Europa e nova postura da China ameaçam futuro do agronegócio

Produção de soja brasileira depende do mercado internacional e principalmente das vendas para a China (foto: Emater-MG/Divulgação - 16/9/21)





O agronegócio brasileiro tem dois desafios pela frente. O primeiro deles é cumprir as exigências da União Europeia, que deverá banir as importações de produtos associados ao desmatamento. Estudos recentes mostram que somente 2% das propriedades agrícolas respondem por 62% do desmatamento ilegal no país. Embora o número de infratores seja restrito, eles comprometem a reputação de todo o setor – e, portanto, ameaçam a agenda de exportações. O segundo desafio parece mais difícil de ser superado. Recentemente, o governo chinês anunciou que pretende aumentar de maneira acentuada a produção de itens como arroz, carne, trigo e soja para suprir a demanda interna e garantir a segurança alimentar de sua população de 1,4 bilhão de pessoas. Se a China se tornar autossuficiente na produção de soja, a economia brasileira sofrerá as consequências, uma vez que não existem substitutos capazes de absorver tudo o que o país asiático compra.





Luciano Hang entra na lista dos 10 brasileiros mais ricos

Luciano Hang, quem diria, já é mais rico que Abilio Diniz, que fez fortuna com o Pão de Açúcar, e Luiza Trajano, fundadora do Magazine Luiza. Pelo menos é isso o que revela o novo ranking da revista americana Forbes. De acordo com a publicação, o dono das Lojas Havan detém US$ 4,8 bilhões (algo como R$ 22,6 bilhões), muito acima de Diniz (US$ 2,7 bilhões) e Trajano (US$ 1,4 bilhão). Hang é o décimo brasileiro mais rico, além de ocupar o 586º lugar na contagem global da revista.





"Foi uma surpresa"

Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, sobre o aumento recorde da inflação em março





Fintech brasileira recebeu aporte de Jeff Bezos

O banco digital brasileiro Stark Bank, especializado em soluções para empresas, conseguiu um feito e tanto: trata-se da primeira startup brasileira a receber investimentos de Jeff Bezos, dono da Amazon. O fundo familiar do bilionário, chamado Bezos Expeditions, integrou uma rodada de investimentos que injetou US$ 45 milhões na fintech. Também fizeram parte do investimento os fundadores do Airbnb. Fundado em 2108, o Stark Bank tem cerca de 300 empresas como clientes.





76%

Dos brasileiros reduziram, por causa da inflação alta, a compra de produtos e serviços que estavam habituados a consumir. O estudo é do Instituto Locomotiva





Elon Musk está fora do conselho de administração do Twitter

O que você faria se fosse dono de 9,2% de uma empresa? Certamente, não contaria piadas sobre ela. Pois foi exatamente isso o que Elon Musk fez no último domingo à noite. Em um dos tuítes, Musk perguntou a seus 81 milhões de seguidores se acreditam que o Twitter está morrendo e apontou que várias contas relevantes, como as dos artistas Taylor Swift e Justin Bieber, raramente tuítam. Coincidência ou não, o Twitter informou logo depois que Musk não fará mais parte de seu Conselho de Administração.





Rapidinhas

Os brasileiros não perdem tempo. Com a queda da cotação do dólar, muitos correram para comprar a moeda americana. No Itaú Unibanco, a venda de dólar em espécie cresceu 63% em março diante de igual período do ano passado. As compras de euros também avançaram: 55%. Pelo visto, vai ter Disney nos próximos meses.





A Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) prevê mais um ano de crescimento importante no crédito, mesmo em um cenário econômico adverso. A entidade elevou a estimativa de expansão dos empréstimos de 7,6% para 8,3% em 2022. Para 2023, as projeções foram mantidas em 6,6%. A crise, porém, deverá aumentar a inadimplência.





A empresa americana de softwares Pegasystems fez um levantamento sobre como os cinco maiores bancos privados do país lidam com a inadimplência em operações de crédito. O estudo apontou que R$ 1,3 bilhão seriam economizados em cobrança de dívidas, em um período de três anos, com a adoção de tecnologias de inteligência artificial (IA) capazes de melhorar as interações com os clientes.





A FedEx informa que, ao contrário do que foi publicado na coluna de 8 de abril, o uso de motos elétricas nas operações de Brasília e Recife é um projeto-piloto. A partir de um resultado positivo, a companhia estudará a inclusão de motos elétricas na frota em um futuro próximo.