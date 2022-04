Lance do jogo de futebol de Atlético-MG e Cruzeiro pela final do Campeonato Mineiro, no Mineirão (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 2/4/22)





As transmissões de partidas de futebol passam por grandes mudanças. As tradicionais emissoras de tevê agora têm a concorrência agressiva dos canais de streaming, que estão sedentos para fisgar o público apaixonado pelo esporte. É louvável que o setor se atualize. Afinal, nos últimos anos o formato tem permanecido o mesmo, com um locutor no comando e um comentarista como seu assistente. Gigantes como Amazon, com o seu Prime Video, e HBO Max compraram os direitos de importantes campeonatos e não darão trégua enquanto suas exibições não emplacarem. Em geral, o que os serviços de streaming procuram acrescentar é o humor. Bem dosado, ele é bem-vindo, mas o que se tem visto é um e xagero de piadas e brincadeiras em detrimento da informação. A boa notícia é o que o processo está apenas no começo e certamente ajustes serão feitos. E não tem jeito: se você quiser ver o jogo de seu time, certamente terá de assinar um canal pago.





Veneza vai cobrar entrada de turistas

Veneza, uma das cidades mais visitadas do mundo, tomou uma decisão polêmica: para visitá-la, só pagando. Será o primeiro destino do planeta a adotar tal medida. As cobranças começam em 2023 e vão de 3 a 10 euros. Segundo a administração local, os valores mudam de acordo com a quantidade de pessoas que visitam Veneza – se a cidade estiver com lotação mínima, a taxa será mais baixa. A decisão foi tomada como forma de evitar a degradação local e, claro, para abastecer os cofres públicos.





Musk joga pesado para comprar Twitter

Elon Musk dispõe de artilharia pesada para comprar o Twitter. O fundador da Tesla e da Space X informou à SEC (Securities and Exchange Commission, a CVM americana) que dispõe de US$ 46,5 bilhões para bancar a aquisição da rede social. Musk disse que levantou US$ 25,5 bilhões em empréstimos de um grupo de bancos liderado pelo Morgan Stanley e que vai oferecer outros US$ 21 bilh& otilde;es em ações para efetivar o acordo. Como se vê, ele está mesmo determinado a assumir o controle da plataforma.





"Uma quantidade muito grande de regras sufoca a inovação"

Sergey Brin, cofundador do Google





Perda de assinantes da Netflix surpreende mercado

A queda de assinantes da Netflix pela primeira vez em uma década traz preocupações para o setor. De acordo com recente relatório divulgado pela empresa, 200 mil pessoas deixaram de assinar o serviço no primeiro trimestre, algo tão inesperado quanto surpreendente. Qual é o caminho? Analistas consideram que o streaming não tem muito espaço para crescer nos países ricos. O foco provavelmente será direcionado para os emergentes. No Brasil, esse tipo de serviço continua em expansão.





16%

Dos produtores rurais brasileiros estavam inadimplentes em março, conforme pesquisa da Serasa Experian. O índice é baixo se comparado com a inadimplência da população adulta geral, que está em torno de 40%.





Rapidinhas

Nenhum outro ativo na história transformou tão rapidamente a indústria global de investimentos quanto as criptomoedas. Em 2017, seu valor de mercado era de US$ 160 bilhões. Há alguns dias, a capitalização chegou ao recorde de US$ 2 trilhões, conforme dados do CoinGecko, que avalia 9 mil criptoativos para fazer o cálculo.





Lembra do Wii, o game que se jogava movimentando o corpo? Depois de praticamente desaparecer do mercado, a Nintendo decidiu reeditar o Wii Sports, o quarto game mais popular de todos os tempos. A nova versão tem modalidades como boliche, tênis e vôlei e permite que se jogue online com outras pessoas, o que não era possível no modelo anterior.





Menos ovos de Páscoa e mais bombons. Essa é a radiografia das vendas no período, conforme dados da empresa de pesquisas Neotrust. Segundo o estudo, no primeiro caso o faturamento encolheu 22,7% em relação à mesma data do ano passado. No segundo, o avanço foi de 137,3%. A explicação? Bombos são mais baratos que ovos de Páscoa.





O feriado de Tiradentes trouxe boas novas para o setor aéreo brasileiro. Segundo projeções do Ministério do Turismo, 1,8 milhão de passageiros deverão passar pelos aeroportos do país entre 21 e 24 de abril. Se confirmado, o número significará um avanço de 38% sobre o feriado anterior, o da Páscoa.