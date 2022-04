Agência do Santander Brasil em Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 30/12/12)





A indústria financeira brasileira tem alto nível de eficiência. Prova disso é o ranking elaborado pela consultoria Economática, que selecionou os bancos mais rentáveis do mundo – o indicador de rentabilidade (ROE) é calculado dividindo o lucro líquido da instituição pelo patrimônio. Entre as 10 instituições que lideram a lista, quatro atuam no mercado nacional: Santander Brasil, Itaú, Banco do Brasil e Bradesco. O banco mais rentável do planeta é o americano Capital One. Para elaborar a relação, a Economática selecionou instituições com mais de US$ 100 bilhões em ativos em 2021. A notícia é boa para os investidores desses bancos. Quando uma pessoa compra uma ação de uma empresa, se torna sócia dessa companhia. Significa que ela se beneficia de seu sucesso ou sofre as consequências de seu fracasso. Instituições rentáveis, portanto, costumam garantir melhores remunerações para os seus acionistas.





Vendas de carros, enfim, aceleram

Enfim, uma boa nova no setor automotivo. Depois de resultados decepcionantes no primeiro trimestre, as vendas de carros mostravam certa recuperação na primeira quinzena de abril. Segundo dados da Automotive Business, até o dia 14, foram licenciados 73,9 mil veículos novos – o dado inclui automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus –, o que representa um avanço de 13,5% diante do mesmo período de março. A Anfavea, a associação dos fabricantes, espera vendas em alta nos próximos meses.





Brasil se consolida como o país dos videogames

O dado mostra a força irrefreável do mercado de videogames no Brasil: três em cada quatro brasileiros afirmam brincar com jogos eletrônicos, um dos índices mais altos do mundo. Não é só: 76,5% dos adeptos de videogames os consideram a principal forma de entretenimento, sendo que as mulheres respondem por 51% dos praticantes. As informações fazem parte da Pesquisa Game Brasil (PGB), o mais abrangente estudo sobre o setor – foram entrevistadas 13 mil pessoas em 26 estados e no Distrito Federal.





R$ 71 bilhões

É quanto Azul, Gol e Latam, as três maiores companhias aéreas do Brasil, acumularam em prejuízos nos dois anos de pandemia. O setor reagiu, mas a plena recuperação está distante





Na XP, é o presidente quem atende o cliente

A XP realizou um evento que foge do lugar-comum. Durante dois dias, 400 executivos conversaram com clientes que entraram em contato pelos canais tradicionais de atendimento, como telefone ou chat. Chamado CX Days, o encontro teve o objetivo de aproximar as lideranças da empresa de seu público e promover debates sobre o que precisa ser feito para melhorar a experiência do cliente. Entre os que atenderam ligações estavam Thiago Maffra, CEO da XP Inc., e José Berenguer, CEO do Banco XP.





"O conselho de administração vem sendo consistentemente a disfunção da companhia"

Jack Dorsey, fundador do Twitter, na crítica mais contundente à empresa que criou. Ele deixou a rede social em novembro do ano passado





Rapidinhas

O Itaú BBA, maior banco de investimentos do país, irá realizar, entre 10 e 12 de maio, em Nova York, a Latam CEO Conference. “Vamos reunir 150 CEOs de grandes companhias brasileiras e latino-americanas com alguns dos maiores investidores institucionais da comunidade global”, diz Flavio Souza, presidente do Itaú BBA.





Entre os participantes confirmados da Latam CEO Conference estão Scott Galloway, escritor e um dos pensadores mais influentes da indústria tech, e o campeão mundial de xadrez Garry Kasparov, atualmente chairman do Human Rights Foundation. O evento tinha sido cancelado nos últimos dois anos em decorrência das restrições sanitárias.





A procura por crédito no Brasil cresceu 5% em março em relação a fevereiro e 25% na comparação com o mesmo mês de 2021, de acordo com o Índice Neurotech de Demanda por Crédito (INDC). A retomada dos empréstimos começou em maio do ano passado e agora está 40% acima do nível observado antes da pandemia.





Apesar do aumento de preços, o Brasil se manteve em 2021 como o terceiro maior consumidor de carne do mundo: são 24,6 quilos per capita anuais, de acordo com pesquisa realizada pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). A Argentina lidera o ranking global, com 36,9 quilos, à frente dos Estados Unidos (26,1 quilos).