Montadoras aumentam preços de carros no Brasil, mesmo com redução do IPI

O decreto do governo federal que reduziu as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) prometia levar à queda de preços dos carros zero quilômetro. A medida, porém, teve efeito quase nulo no mercado. Até agora, poucos fabricantes diminuíram os valores dos automóveis e, mesmo quando fizeram isso, os cortes foram insignificantes e não aliviaram o bolso da parte mais interessada - o consumidor.





Estranhamente, algumas montadoras chegaram a aumentar as suas tabelas mesmo em um cenário de queda da mordida tributária. A Volkswagen, por exemplo, elevou há poucos dias o preço de modelos como T-Cross, Nivus e Taos. Na Renault, subiram recentemente os valores do Kwid e Captur.Com os preços nas alturas, as vendas não param de cair. No primeiro trimestre de 2022, os licenciamentos no país somaram 402,5 mil unidades, o que representa uma queda expressiva de 28% ante igual período de 2021.

A Movile, dona de marcas como iFood, PlayKids e Sympla, adotou definitivamente o anywhere office, modalidade em que os funcionários podem trabalhar em qualquer lugar. A decisão foi tomada após pesquisa constatar que 85% dos profissionais preferem o modelo híbrido. No mesmo estudo, só 5% dos entrevistados disseram que gostariam de manter o velho formato. Pelo novo sistema, a pessoa escolhe em quais dias dará expediente em algum dos mil espaços de coworking que o grupo mantém em 160 cidades.

Poucas redes de franquias, talvez nenhuma, definiram metas tão ambiciosas para 2022 quando a empresa de chocolates Cacau Show. O número impressiona: 1 mil lojas deverão ser inauguradas até o fim deste ano, sendo que ao menos 70 lojas serão no formato mega store temático (amplos espaços com serviços como mini parque de diversões e café). Atualmente, o grupo tem 2,8 mil unidades em diversas regiões do país, fazenda própria de cacau e até um hotel em Campos do Jordão, no interior de São Paulo.





"Com a pandemia, as pessoas começaram a se questionar se o trabalho delas faz sentido. Todo mundo começou a pensar mais em questões como saúde, doença, morte e o próprio sentido da vida" Patricia Frossard, presidente da Philips no Brasil



Etna e Westwing sofrem com crise econômica

As redes de casa e decoração têm sentido os efeitos perversos da crise econômica. A Etna está fechando as portas no Brasil e outras empresas do ramo reavaliam os seus planos para o país. É o caso da Westwing. Depois de ver seu prejuízo aumentar 211% no quarto trimestre de 2022 em relação ao mesmo período de 2020, a companhia decidiu cortar a previsão de abertura de lojas em 2022. A estimativa inicial era inaugurar entre 10 e 11 endereços até dezembro. Agora serão cinco ou seis.

12,1 milhões

número de brasileiros que recorrem atualmente a serviços de delivery para pedir refeições, segundo cálculo da plataforma Statista. A expectativa é que o número chegue a 80 milhões em 2024

O mercado de produtos para pets descobriu o potencial de negócios do comércio eletrônico. Um estudo realizado pela aceleradora de marcas Adventures descobriu que as vendas digitais do setor cresceram 108% durante a pandemia, mais do que qualquer outra atividade. A seguir aparecem lojas de departamento (55%) e o ramo de casa e decoração (53%).

A crise energética empobreceu o bolso dos consumidores, mas foi benéfica para as empresas do setor. Segundo levantamento realizado pela consultoria de informações financeiras Economatica, as companhias do ramo lucraram, juntas, R$ 52,2 bilhões em 2021. Em 2020, o valor foi bem menor:

R$ 44,8 bilhões.

O surgimento da variante Ômicron afetou o mercado aéreo doméstico no início do ano. Segundo dados apurados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a demanda por voos caiu 17% em fevereiro em relação a igual mês de 2019, quando não havia pandemia. A oferta de assentos encolheu 14,3% na mesma base comparativa.

A Tivit Ventures, braço de investimentos da empresa brasileira de tecnologia Tivit, vai investir R$ 100 milhões para comprar startups com alto potencial de crescimento (as chamadas scale-ups) na América Latina. O foco são companhias ligadas ao universo SaaS (Software as a Service) que estejam em estágios mais avançados.