Adriano Pires, indicado para a presidência da Petrobras (foto: Pedro França/Agência Senado - 17/8/16)





A indicação de Adriano Pires para a presidência da Petrobras agradou a economistas, ao mercado financeiro e a boa parte dos especialistas do setor energético. Sócio fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), Pires tem opiniões bastante claras sobre o papel da empresa. Confira:





Preço do combustível

''Minha preocupação não é a gasolina a R$ 12 o litro. A minha preocupação é com o desabastecimento”





Cotação do petróleo

''Hoje, para o Brasil e para a Petrobras, petróleo caro não deveria ser um problema, já que nós somos um país exportador”





Intervenção do governo

''O que não podemos, e não devemos, é ceder à tentação de intervir nos preços da Petrobras, algo que só trouxe prejuízos para toda a sociedade brasileira e que significa o atraso do atraso”





Relação com acionista privado

''A gente precisa entender que a Petrobras é uma empresa de economia mista, não uma estatal. Portanto, ela tem de respeitar o acionista privado, e o governo deve usufruir da Petrobras através dos dividendos”





Com 5% do mercado, Shopee quer ampliar negócios no Brasil

A empresa de comércio eletrônico de Cingapura Shopee está com o foco voltado para o Brasil. Recentemente, o grupo Sea, proprietário da Shopee, anunciou o fechamento das operações na Índia por enfrentar barreiras regulatórias no país. Com isso, a marca deverá ampliar investimentos na América Latina, tendo o mercado brasileiro como protagonista. Em relatório, o banco Goldman Sachs lembra que em apenas dois anos de atividades a companhia já detém 5% do comércio eletrônico no Brasil.





Consumidor paga até 48% de imposto na compra de carro zero

O preço do carro zero-quilômetro nunca esteve tão alto no Brasil. Diversos fatores explicam o fenômeno. Os componentes jamais foram tão caros e o custo do frete também disparou. É preciso, porém, apontar o dedo para um entrave nacional: a altíssima carga tributária. Atualmente, o consumidor brasileiro paga até 48% de impostos na compra de um veículo fabricado no país. Não há mordida deste tamanho no mundo. Na Europa, a taxa média é de 17% sobre o valor do automóvel. Nos Estados Unidos, 7%.





Binance planeja contratar 4 mil funcionários para operação brasileira

A Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo, tem planos ousados para o Brasil. A empresa anunciou a abertura de um escritório no Rio de Janeiro e a previsão de contratar 4 mil funcionários para a operação no país. Há alguns dias, o chinês Changpeng Zhao, fundador da Binance, esteve no Rio de Janeiro para acertar os detalhes do projeto. Zhao é um mito corporativo. Ele criou a Binance em 2017 e, desde então, embolsou US$ 96 bilhões, fortuna que o coloca como a 11ª pessoa mais rica do mundo.





2 milhões

de empregos serão gerados no Brasil em 2022, segundo estimativa do governo. Se o número se confirmar, o desemprego no país atingirá o mesmo patamar pré-pandemia





Rapidinhas

A Caixa Econômica Federal lançou um programa de microcrédito para pessoas físicas e pequenas empresas. Apenas no primeiro dia da iniciativa, 1,5 milhão de interessados solicitaram o empréstimo, o que dá a dimensão da demanda por crédito no país. Os valores são baixos: R$ 300 para pessoas físicas e até R$ 3 mil para microempreendedores.





Em ano eleitoral, o governo quer facilitar a obtenção de recursos. Nesta semana, voltou a aumentar para 40% o percentual máximo de empréstimo consignado com desconto na folha de pagamento para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A medida havia sido adotada em 2021, no auge da pandemia.





A nova geração do iPhone SE, lançada neste ano pela Apple, parece não ter agradado aos consumidores. Com a baixa demanda, a empresa da maçã reduziu em cerca de 20% a produção do aparelho. A ideia era que ele concorresse com celulares econômicos, mas o preço de US$ 429 é superior ao de rivais que oferecem os mesmos recursos.





O tapa do ator Will Smith no comediante Chris Rock durante a cerimônia do Oscar virou criptomoeda e token não fungível (NFT). Chamada Will Smith Inu (WSI), a moeda digital de meme chegou a disparar 730% nas últimas 24 horas. Uma das coleções de NFTs sobre o assunto é “Will Smith slap DAO”, negociada a US$ 7.