Porto Municipal de Itajai, em Santa Catarina. Embarque e desembarque de conteineres (foto: João Souza/Divulgação - 12/12/07)





O Brasil está perdendo a corrida tecnológica internacional. Em 2021, os bens de alta e média-alta tecnologia foram responsáveis por somente 14,2% do valor das vendas externas brasileiras, de acordo com levantamento realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) a partir de dados da Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex). Para efeito de comparação, no início do século, a participação era de 33%. A queda é resultado de um fenômeno marcante: cada vez mais as exportações estão concentradas em produtos do setor agropecuário e da indústria extrativa. É ótimo que os dois segmentos garantam bons números para a balança comercial, mas isso não será suficiente para o desenvolvimento do país. A economia brasileira precisa de maior diversificação. Quanto menos diversificada ela for, mais vulnerável ficará a choques externos (como a guerra na Ucrânia) ou crises internas (como a instabilidade na política).





Presidente da Caixa diz que taxa de juros do banco será "Nubank menos 2"

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, participou na quarta-feira (30/3), em São Paulo, de encontro promovido pelo grupo Esfera Brasil, think tank que reúne empresários, empreendedores e a classe produtiva. Na ocasião, ele disse ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que seu maior desejo é a implementação do open banking. “A nossa taxa de juros vai ser ‘Nubank menos 2’ para qualquer coisa”, brincou. “Como posso ter qualquer taxa que não seja competitiva com o banco digital?”





O planeta respira: fontes de energia limpa ganham espaço

Um relatório produzido pela ONG britânica Ember trouxe uma ótima notícia para o planeta. Em 2021, 38% de toda a energia elétrica gerada no mundo veio de fontes limpas. Uma década atrás, o índice nem sequer chegava a 20%. Além disso, as energias eólica e solar atingiram, pela primeira vez, 10% do total, o que representa mais do que o dobro dos valores de 2015 (4,6%), quando o Acordo de Paris foi assinado. No Brasil, 11,3% da matriz é eólica (eram 3,8% em 2015) e 2% é solar (era 0% em 2015).





Preconceito: 87% das mulheres acham que têm menos oportunidades do que homens

Apesar dos avanços obtidos nos últimos anos, as mulheres ainda são alvo de preconceitos no mercado de trabalho. Segundo a pesquisa Global Learner Survey, realizada pela Pearson em parceria com a Morning Consult, 74% das profissionais disseram que “a discriminação é uma barreira que precisa ser imediatamente derrubada”. O recorte brasileiro do estudo traz dados mais alarmantes: 87% das mulheres acreditam que têm menos oportunidades do que os homens no ambiente corporativo.





5,7 bilhões

De peças de roupas serão produzidas no Brasil em 2022, o que fará o país voltar aos níveis de 2016, segundo dados da consultoria Iemi. A crise econômica e a pandemia prejudicaram o setor





''Não acho que o futuro dará ao cara que se formará na faculdade este ano uma oportunidade de investimento tão fácil quanto tive na minha juventude''





Charlie Munger, 98 anos, sócio de Warren Buffett e dono de uma fortuna estimada em US$ 2,2 bilhões





Rapidinhas

O Itaú BBA, maior banco de investimentos do país, realiza em 7 e 8 de abril o Tech Founders Summit 2022, evento focado em tecnologia que trará pesos-pesados ligados de alguma maneira a esse universo. Entre os nomes confirmados estão Adam Selipsky, CEO global da AWS, divisão de serviços de computação em nuvem da Amazon, e a futurista americana Amy Webb.





A Latam Brasil recebeu autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para implementar o e-Signature, sistema eletrônico de registros de manutenção de aeronaves e componentes aeronáuticos. Com a aprovação, a companhia passa a utilizar o formato de documento para registrar as ações de manutenção nas aeronaves Boeing 787-9.





A crise econômica deverá reduzir o valor médio de investimentos em startups. Essa é a conclusão de um levantamento feito pela Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital. Em 2022, por exemplo, os aportes caíram cerca de 20%. Espera-se que a tendência seja mantida ao longo do ano.





O mercado brasileiro de flores está em alerta. Como os produtores brasileiros usam principalmente fertilizantes importados da Rússia, a guerra na Ucrânia poderá causar problemas em breve. Uma das saídas discutidas é a adoção de fertilizantes orgânicos. O setor tem peso: em 2021, movimentou R$ 8 bilhões.