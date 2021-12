A bolsa brasileira viveu fortes emoções em 2021. No início do ano, os juros baixos e as primeiras vacinas contra a COVID-19 sugeriam um cenário de bonança para os investidores, mas isso nem de longe se concretizou. A economia estagnada e a instabilidade política deram o tom, principalmente a partir do segundo semestre. Resultado: os últimos meses acabaram sendo um pesadelo para os acionistas de empresas de diversos setores. No varejo, afetado pela queda brutal do consumo, o que se viu foi uma verdadeira tragédia. Até 20 de dezembro, as ações de companhias como Magazine Luiza, Via (grupo controlador das redes Casas Bahia e Ponto) e Americanas caíram 74,9%, 70,7% e 58,6%, respectivamente. Ainda assim, 2021 ficará marcado como o ano das aberturas de capital. O Brasil registrou 45 IPOs – é o maior número de ofertas de capital desde 2007 –, que movimentaram R$ 65,3 bilhões. Apenas cinco deles, porém, foram realizados de agosto em diante.



Posto de combustíveis em Belo Horizonte: preços dispararam ao longo do ano (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press %u2013 18/11/21)



Combustível é o maior vilão da inflação

O descontrole da inflação pode ser comprovado pela alta explosiva do preço dos combustíveis. No início do ano,

os brasileiros pagavam em média R$ 4,50 pelo litro da gasolina. Um ano depois, o valor está em torno de R$ 7 em boa parte das cidades do país, mas em alguns municípios – do Rio Grande do Sul, principalmente – já encostou nos

R$ 8. A desculpa da cotação do petróleo no mercado internacional não cola: o aumento é maior do que a oscilação do valor da commodity.





SUVs dominam o mercado de veículos elétricos

Esperava-se que os carros compactos seriam os principais responsáveis pela eletrificação de veículos no mundo, mas a realidade é diferente. De acordo com a Agência Internacional de Energia, os SUVs (abreviação em inglês para veículos utilitários esportivos) respondem por 55% dos modelos em circulação. Eles estão em alta. Dados da consultoria MarkLines indicam que a frota global de SUVs deverá chegar a 320 milhões de unidades até o final do ano. Há uma década, o número era de 50 milhões.





Cruzeiros levantam âncoras com 75% de taxa de ocupação

A temporada 2021/2022 de cruzeiros começou bem. Em novembro, 45 mil passageiros embarcaram no país, número acima da expectativa do mercado. Atualmente, cinco navios navegam na costa brasileira com 75% de taxa de ocupação. O número poderia ser maior, mas esse é o limite estabelecido pelas autoridades sanitárias para aumentar o distanciamento entre os passageiros. As empresas também afirmam que utilizam filtros especiais no sistema de circulação de ar para eliminar micro-organismos.









RAPIDINHAS

• A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) estima expansão de 1,7% no faturamento de bares e restaurantes em 2022. É o que dá para crescer diante da economia fraca e das instabilidades previstas para o ano que vem. Em 2021, o setor avançou 6,8%, mas a base comparativa era ruim.





• Os vinhos rosés caíram no gosto dos brasileiros. Segundo dados da consultoria Ideal BI, as importações do produto cresceram 39% entre janeiro e setembro de 2021 em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo especialistas, o antigo preconceito contra os rosados foi superado pela maior qualidade das bebidas.





• O número de investidores que colocaram dinheiro em startups brasileiras subiu 34% entre 2020 e 2021, passando de 404 para 544 – é o maior crescimento desde 2007, segundo levantamento realizado pela plataforma de inovação Distrito. Atualmente, o Brasil tem 21 unicórnios, como são chamadas as empresas iniciantes com

valor de mercado superior a

US$ 1 bilhão.





• Em tempos de preocupação ambiental, os especialistas esperam um avanço expressivo das fontes de energia eólica e solar em 2022. As eólicas devem crescer do patamar de 20,5 gigawatts (GW) de capacidade instalada para 26,4GW. Já o setor solar prevê um salto de 3,1GW, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).









6,7 milhões

de passageiros passarão pelos aeroportos brasileiros nas festas de fim de ano, número 55% maior que no mesmo período de 2020. Os dados são do Ministério do Turismo



Elon Musk (foto: Brendan Smialowski/AFP %u2013 13/12/21)







‘’Se você está trabalhando em algo que envolva pessoas ou engenharia, provavelmente será um bom foco para o futuro”

• Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX e homem mais rico do mundo