O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, e o ex-jogador Ronaldo Fenômeno, comemoram compra do clube pelo craque (foto: Instagram/Sérgio Santos)





A compra do Cruzeiro pelo ex-melhor jogador do mundo Ronaldo Nazário chamou a atenção para o potencial da Lei do Clube-empresa, sancionada em agosto. A transformação dos times em Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs) poderá, de fato, levar à sonhada modernização do esporte no país. Outro tradicional clube mineiro, o América, está na fila para receber investidores, assim como Athletico Paranaense, Botafogo, Juventude e Vasco da Gama. Na Europa, estudo realizado pela EY Sports, divisão da consultoria EY para a área esportiva, constatou que 92% dos clubes das cinco ligas mais ricas do mundo – Alemanha, Espanha, Inglaterra, Itália e França – são empresas. O interessante é que Barcelona e Real Madrid, dois dos times mais poderosos, não são sociedades anônimas e se viram muito bem no velho formato. Ser clube-empresa não é garantia de sucesso, mas pode ser a melhor saída para os clubes endividados do Brasil.





Por R$ 422,5 milhões, Sinqia faz sua 22ª aquisição

O mercado de fusões e aquisições segue agitado nos últimos dias do ano. Ontem, a produtora de softwares Sinqia anunciou que pagará R$ 422,5 milhões para comprar a desenvolvedora de sistemas para consórcios NewCon. É a maior aquisição da história da Sinqia, que tem longo retrospecto de movimentos ousados no ramo tecnológico. Desde 2005, a Sinqia comprou 22 companhias. Novas transações estão no horizonte: a empresa mapeou ao menos 20 oportunidades de negócios no mercado brasileiro.





O unicórnio que é recordista de reclamações no Procon

A lista de unicórnios brasileiros, como são chamadas as startups avaliadas em pelo menos US$ 1 bilhão, ganhou mais um integrante. Trata-se da empresa de compras coletivas Facily, que recebeu aportes de US$ 385 milhões nas últimas semanas. Presente em nove cidades do país, a Facily vende de alimentos frescos a eletrônicos e contabiliza 15 milhões de downloads de seu aplicativo. Há um enrosco em sua trajetória: em 2021, é a recordista de reclamações no Procon, com 60 mil queixas ao longo do ano.





Com soja e carne, Porto de Santos quebra recorde

O Porto de Santos, o maior do Brasil, encerrará 2021 com o melhor resultado da história. A movimentação de contêineres de janeiro a novembro somou o recorde de 4,4 milhões de TEU (contêiner-padrão de 20 pés), superando assim o desempenho de 2020 inteiro. Pelas projeções da Santos Port Authority, estatal que é responsável pela administração do porto, até o final do ano o número chegará a 4,8 milhões, alta de 14% em relação a 2020. Os embarques de soja e carne foram os destaques de 2021.





"Após momentos difíceis internado com COVID, vejo agora minha vida de modo diferente. Quero ter mais tempo livre e deixar os meus filhos tocando a empresa"





Meyer Nigri, fundador da Tecnisa





364,3 milhões

De chaves Pix foram cadastradas pelo Banco Central em 2021, apenas um ano após o lançamento do sistema. O número supera a população brasileira, porque cada pessoa pode cadastrar até quatro chaves diferentes





Rapidinhas

A Medtronic, maior empresa do mundo em tecnologia para a saúde, investiu R$ 4,5 milhões na reforma do escritório em São Paulo para receber os colaboradores. O novo espaço tem proposta colaborativa: os locais fixos foram substituídos por mesas, que passaram a ser reservadas conforme a necessidade de presença no escritório e por espaços de uso em grupos.





A empresa não impôs a obrigatoriedade para o retorno ao escritório. A decisão de voltar é voluntária até fevereiro, quando fará nova análise do cenário pandêmico no país. Por enquanto, aqueles que se sentirem preparados poderão retornar, desde que comuniquem previamente a Medtronic por um aplicativo criado pela equipe de TI.





O 5G deverá avançar em ritmo acelerado no Brasil. Segundo a operadora Claro, sua rede encerrará o ano com mais de 1 milhão de smartphones habilitados para a tecnologia. Para o usuário, há um problema urgente a ser resolvido: o preço dos aparelhos. Em alguns casos, o valor chega a R$ 12 mil.





A alta dos juros mudou o foco dos investidores. Entre janeiro e novembro de 2021, os fundos de ações registraram R$ 426,4 milhões de resgate líquido. Por sua vez, os fundos de renda fixa tiveram captação de R$ 275,2 bilhões. Os dados são da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).