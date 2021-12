Bolsa brasileira está entre as mais baratas do mundo

(foto: Michel Schincariol/AFP - 10/10/18 )









'Na comparação com as bolsas americanas, o desconto dos preços das ações brasileiras está em torno de 50%, conforme apontaram diversos especialistas'





O Ibovespa caiu tanto em 2021 que, segundo as casas de análise, está na hora de comprar ações. Desde o início do ano, a Bolsa acumula queda de 12% e, não à toa, é atualmente uma das mais baratas do mundo. Na comparação com as bolsas americanas, o desconto dos preços das ações brasileiras está em torno de 50%, conforme apontaram diversos especialistas. Em relatório enviado a clientes, o Bradesco BBI prevê que o principal índice da B3 chegará ao final de 2022 por volta dos 130 mil pontos, o que deverá representar, em dólar, um retorno de 25%. Para o Santander, o índice alcançará os 125 mil pontos, ou uma alta de 19%. A percepção de que pode ser um bom momento para entrar com mais apetite no mercado acionário é compartilhada por muitos profissionais. “O desconto nos preços dos ativos brasileiros é excessivo”, disse Mansueto Almeida, economista-chefe do BTG Pactual, em evento com integrantes do mercado.





Atvos oferece treinamento anticorrupção para os funcionários





A Atvos, segunda maior produtora de etanol do país, realizou nos três primeiros trimestres da safra 2021/2022 cerca de três mil horas de treinamentos da área de compliance com seus colaboradores. Segundo a empresa, o objetivo foi reforçar a adoção de boas práticas de conformidade. A capacitação, voltada aos times do corporativo e das unidades agroindustriais em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo, abordou temas como código de conduta, conflito de interesse e anticorrupção.









Busca por vacinas cresce 162% no dr.consulta





(foto: Ed Alves/CB/D.A Press %u2013 17/1/18)

O brasileiro está cada vez mais atento à importância das vacinas. Nos últimos três meses, a rede de clínicas dr.consulta registrou um aumento de 162% na busca por imunizantes. Segundo a empresa, o perfil que mais procurou a proteção foram pessoas entre 20 e 29 anos, que representaram 31% do total. As vacinas mais aplicadas foram a da febre amarela, com um aumento de 750% em relação ao mês de setembro, e da gripe tetravalente, com incremento de 200%.









Empresários fazem amigo secreto virtual





Um grupo de WhatsApp integrado por 200 empresários fez uma brincadeira curiosa de fim de ano: um amigo secreto virtual cujo objetivo era dar presentes fictícios. Um executivo do ramo de supermercados ganhou de seu colega da área de tecnologia a recém-lançada biografia do ex-presidente Lula. Na verdade, era apenas uma piada e o presenteado, admirador convicto do presidente Bolsonaro, recebeu apenas a foto da capa do livro. A ironia motivou risos e emojis dos outros participantes.









Rapidinhas





.Uma trégua nos indicadores negativos: segundo levantamento realizado pelo fundo de venture capital HiPartners Capital & Work em parceria com a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, o faturamento das lojas de rua aumentou 20% em novembro diante de outubro. Nos shoppings, a alta foi de 12% na mesma base comparativa.

.A CES, uma das maiores feiras de tecnologia do mundo, está esvaziada. Faltando apenas duas semanas para a abertura do evento, em Las Vegas, empresas como Amazon, Meta (antigo Facebook) e Twitter cancelaram a participação. O motivo alegado é a preocupação com o aumento de casos da variante ômicron nos Estados Unidos.

.Jovens aprendizes da Petrobras em Pernambuco conquistaram o primeiro lugar no Prêmio Inova Senai, competição de inovação que tem como objetivo buscar soluções para demandas da indústria nacional. Os estudantes desenvolveram o projeto Carga Segura, que busca reduzir o número de acidentes com transportes.

(foto: Fabrice Coffrini/AFP %u2013 20/12/19)

.O setor de saúde foi um dos mais ativos em fechamento de negócios em 2021. Às vésperas do fim de ano, a farmacêutica suíça Novartis anunciou a compra da britânica Gyroscope Therapeutics, que atua no segmento de terapia genética, por US$ 1,5 bilhão. A companhia vai pagar US$ 800 milhões agora e outros US$ 700 milhões nos próximos anos.



"O Brasil poderia ter avançado muito mais? Sim, mas é preciso destacar que, nos últimos 5 anos, o país fez reformas importantes em circunstâncias adversas" Mansueto Almeida, economista-chefe do BTG Pactual e ex-secretário do Tesouro Nacional









US$ 618 milhões

foi quanto os brasileiros gastaram em viagens internacionais em novembro. É quase o dobro dos USS 329 milhões desembolsados no mesmo mês de 2020. Os dados são do Banco Central