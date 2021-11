Para alguns, o ministro da Economia tem boas intenções, mas não conseguiu levá-las adiante por questões políticas (foto: Isac Nóbrega/PR - 25/10/21)





Paulo Guedes foi o tema central das conversas em um grupo de WhatsApp que reúne mais de uma centena de empresários e executivos. Uma parte deles acha que o ministro tem boas intenções, mas não conseguiu implementá-las por razões políticas. “Ele também pegou uma pandemia no meio do mandato, e isso foi devastador”, argumentou um dos integrantes do grupo. Outros, porém, consideram que Guedes fracassou devido a suas próprias deficiências, e por não ter uma agenda clara em prol da retomada econômica. A verdade é que uma parcela expressiva dos líderes empresariais e do mercado financeiro não acredita mais em uma virada nos próximos meses. O que já era difícil tende a piorar em ano eleitoral, que provavelmente trará mais incertezas. Em 2022, como se sabe, o Brasil gastará imensa energia para escolher o presidente. Enquanto isso, há o risco inegável de agravamento do cenário econômico. Não será fácil passar por tudo isso.





Preço da carne cai nos supermercados





Enfim, uma boa notícia a respeito da inflação. Em outubro, os preços dos alimentos desaceleraram. De acordo com o Índice IPS, que mede a variação da cesta de produtos nos supermercados, alguns itens ficaram ligeiramente mais baratos, o que não deixa de ser um alento em um cenário de forte pressão inflacionária. O preço da cesta da carne, que considera catorze cortes para efeito de cálculo, caiu 0,55% em outubro em relação a setembro. No ano todo, porém, a carne acumula alta de 13,05%.





Stone é processada por investidores nos EUA

Negociar ações no mercado de capitais dos Estados Unidos não é tarefa simples. A fintech brasileira Stone, que tem papéis vendidos na Nasdaq, sofreu uma ação coletiva aberta por investidores americanos que se sentiram lesados pela empresa. Eles argumentam que a Stone omitiu informações sobre suas dificuldades para implementar um produto de crédito. A companhia não vive boa fase em território estrangeiro. Desde maio, suas ações caíram cerca de 70%.





Mercado de caminhões cresce 50% em 2021, e continuará em alta em 2022





A cadeia do agronegócio tem se beneficiado da pujança do campo. Se a economia brasileira patina, o mercado de caminhões, que transporta boa parte da produção agrícola nacional, vai bem. Em 2021, o setor acelerou em torno de 50% na comparação com o ano passado. Em 2022, o ritmo de vendas também será intenso. “Prevemos um ano de crescimento, mas ainda não arriscamos dizer quanto”, afirmou Alcides Cavalcanti, diretor-executivo da Volvo, durante o evento Automotive Business Experience.





Rapidinhas

O PicPay, maior aplicativo de pagamentos do Brasil, fez as contas sobre o impacto do uso do Pix em sua plataforma. Em um ano, o usuário do PicPay economizou em média cerca de R$ 130 em tarifas e 12 horas e 30 minutos em filas de bancos. Ao todo, os clientes deixaram de gastar R$ 2,3 bilhões em taxas ao pagar com Pix no PicPay.





Os portos brasileiros vão sofrer com as mudanças climáticas. Eis a conclusão de estudo da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) em parceria com a consultoria Giz. A pesquisa projeta que, no futuro próximo, vendavais, tempestades e ressacas afetarão as operações de ao menos sete portos, incluindo o de Santos, o maior do país.





A China autorizou a importação dos lotes de carne bovina brasileira que foram certificados antes do embargo sanitário de 4 de setembro. Com a decisão, os carregamentos de cerca de 100 toneladas de carne que estão retidas nos portos chineses serão liberados na alfândega. Lotes posteriores a essa data, porém, continuam vetados.





O Brazilian Series of Poker, maior circuito de poker do Hemisfério Sul, volta ao calendário de eventos presenciais após dois anos. Ele será realizado de 24 de novembro a 5 de dezembro, no hotel WTC Sheraton, em São Paulo, onde 20 mil jogadores de diversos países disputarão R$ 15 milhões em premiação.









“A União Europeia precisa entender que não é mais a metrópole do mundo (dona) e que o Brasil e demais países da América do Sul deixaram de ser suas colônias”





Trecho de nota publicada pela Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja) com críticas à iniciativa dos europeus de proibir a entrada de produtos extraídos de áreas desmatadas









4,49%

foi quanto subiram, nos últimos 30 dias, os preços dos produtos das dez categorias mais buscadas na Black Friday. O estudo da plataforma JáCotei mostra uma estratégia manjada das empresas: elas aumentam os preços antes do evento para depois baixá-los e dizer que se trata de promoção