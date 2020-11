E o Brasil se esqueceu de novo das reformas vitais ao país

Congresso e o governo esqueceram das reformas necessárias ao país (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

O governo e o Congresso passaram as últimas semanas debatendo o impacto da eleição dos Estados Unidos para o Brasil e acabaram deixando de lado algumas questões fundamentais para o país.



De fato, a escolha do chefe da nação mais poderosa do mundo trará repercussões de todos os tipos, mas os políticos não podem ficar à mercê da agenda americana.



04:00 - 28/10/2020 O sumiço das embalagens afeta indústrias de diversos setores no país reforma tributária, está mais do que atrasada. A promessa era aprovar novas regras fiscais em 2021, mas isso, obviamente, não ocorrerá. Existem três proposições no Congresso, mas elas nem sequer foram submetidas ao escrutínio dos especialistas.



O salto da NBA no Brasil

A NBA, a liga profissional de basquete dos Estados Unidos, reforça o interesse no Brasil. No ano que vem, a marca pretende inaugurar duas lojas oficiais no país, ambas em São Paulo. Uma delas, no Morumbi Town Shopping, terá 1,2 mil metros quadrados e será a quarta maior da NBA no mundo. Uma das razões para os novos investimentos é o crescente interesse dos brasileiros pelo basquete americano. Sem considerar os Estados Unidos, o Brasil já é o terceiro maior mercado para o varejo físico da liga.

Esses meninos de startups falam que a empresa valerá R$ 10 bilhões em cinco anos. Acho que a única coisa que nasce grande é filho de elefante Ricardo Roldão, presidente do Roldão Atacadista



Influenciadores digitais perdem patrocínios

Os influenciadores digitais sofreram com a crise do coronavírus. É isso o que revela um estudo feito pela agência JeffreyGroup com 250 profissionais da América Latina. Segundo a pesquisa, 66% dos influenciadores relataram que houve redução dos investimentos das marcas – ou seja, quedas de patrocínios. Apesar disso, 54% dos pesquisados informaram que o seu público aumentou no período da pandemia. A quarentena explica: sem trabalho e em casa, as pessoas gastaram mais tempo nas redes sociais.





Burger King faz propaganda de Big Mac

“Pedir um Whopper é sempre melhor, mas comprar um Big Mac também não é uma coisa tão ruim.” Com essa mensagem publicada nas redes sociais, a filial britânica do Burger King, dono do sanduíche Whopper, convida seus clientes a consumir o principal produto do maior rival, o McDonald’s. A ideia da iniciativa não é dar uma força para a concorrência, mas estimular as pessoas a frequentar fast foods, já que o consumo tem sido discreto em tempos de pandemia.









100 bilhões

de mensagens são disparadas todos os dias por WhatsApp, o que corresponde a cinco vezes o sistema global de SMS





RAPIDINHAS