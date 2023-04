Povos indígenas: saiba de onde veio para saber onde ir

(foto: Aterapia.com.br/Reprodução)





No último dia 19 comemoramos o Dia dos Povos Indígenas. O termo indígena significa "originário, aquele que está ali antes dos outros" e valoriza a diversidade de cada povo.

O retrato genético da população brasileira foi traduzido em um estudo realizado pelo professor e geneticista Sérgio Pena, do ICB, que comprovou que a maioria do povo brasileiro é composto da miscigenação entre os indígenas, portugueses, negros, americanos, asiáticos, espanhóis, ingleses e africanos gerando o que somos, hoje em maioria, mestiços.





Segundo a Mestre em Psicologia da Saúde , Gaby Oliveira, "ancestralidade é fonte de vida, sabedoria, identidade, pertencimento e criatividade, é o fio que tece passado, presente e futuro, formando uma teia de relações que conecta humanidades. É também a memória que transcende espaço e tempo para recriar futuros possíveis e saudáveis. "





A ancestralidade de nós brasileiros, foi sendo moldada por diversas culturas invasoras que aqui se instalaram a partir do séc. XVI com três desejos principais : catequização; escravização e eliminação. Somos a composição de diversas culturas, como apresentado no início deste texto: nativa, africana, portuguesa, espanhola, inglesa, asiática , entre outras.





Anterior ao séc. XVI , antes das invasões temos uma cultura desconhecida dos povos Tupi, Aruak, GÊ, Karib , Tapajós e Tupana com suas inúmeras ramificações étnicas. Cada uma com suas particularidades e singularidades.









O que será que nós brasileiros de hoje, do séc. XXI, trazemos dessas raízes desconhecidas dentro de nós? Nesta terra hoje chamada Brasil? Quem somos nós ? Como essa cultura impacta em nosso dia a dia? E em nossa maneira de ser e de nos relacionarmos uns com os outros?





É dentro desta cultura coletiva que cada um de nós herda de uma forma inconsciente determinados padrões, comportamentos, hábitos, valores, crenças e virtudes.





A compreensão e integração do legado de nossas raízes ancestrais nos auxilia na tomada de consciência de nossos comportamentos, hábitos, e crenças subconscientes e no melhor direcionamento de nossa inteligência instintiva e em nosso poder pessoal.





É necessário conhecer a raiz de alguns de nossos problemas, a origem das dores, traumas e crenças que se encontram na imagem distorcida que possuímos de nós mesmo.





Trazemos padrões e memórias coletivas desde épocas remotas e muitas delas deixaram registros negativos em nós, entre eles: insegurança permanente; exclusão social, econômica, cultural e psíquica; escassez; baixo autoestima; dependência excessiva do "outro"; não merecimento; abuso e desconsideração do feminino e outros que inconscientemente sabotam nossa evolução, nosso crescimento pessoal.





É importante compreender que nossa ancestralidade está ligada diretamente aos três pilares de nossa existência: físico, mental e espiritual.





No físico, está presente a nossa biologia, nossos cromossomos. São os traços, aparência e nossa resistência a doenças, por exemplo.





No mental estão as nossas crenças, forma de pensar e até mesmo nossa saúde mental que é fortemente influenciada por nossos pais. E no espiritual, embora essa herança não seja totalmente aceita, para os cristãos, por exemplo, bênçãos e maldições acompanham famílias e seus descendentes.





Trazemos em nossa bagagem muitas coisas de maneira inconsciente. Exemplificando, talvez já tenham se deparado tendo algum comportamento de seus pais. Comportamentos que muitas vezes não aprovamos, mas, involuntariamente repetimos.





Talvez você até já tenha ouvido alguém dizer que determinado membro da família possua o mesmo trejeito ou mania de alguém que ela não conheceu, e isso se dá porque estamos ligados a uma pré-consciência, possuímos acesso à memória coletiva de nossa família, seja em ações, emoções, gestual, padrões de pensamento e até nas nossas decisões, pois carregamos em nosso DNA uma herança ancestral.





Dentro deste contexto familiar, somos hoje o resultado da nossa ancestralidade. Nossos familiares passaram por muitas lutas, alguns enfrentaram a fome, doenças e até mesmo guerras. E assim como uma árvore precisa de raízes fortes para crescer e florir, nossos ancestrais foram nossos alicerces; somos o resultado de um futuro que eles sonharam. Dificuldades vencidas, vitórias, erros, falhas e enganos. Assim como nós, eles também estavam em processo de evolução.





A conexão com o nosso passado existe independente da nossa vontade. Nós somos o resultado de milhares de anos de acontecimentos. Somos o resultado de milhares de pessoas que estão em nossas células, incorporadas. De cada alimento que já existiu sobre a terra.





Nós somos o resultado da temperatura e da umidade, dos povos que se juntaram, das pessoas que nasceram antes e que morreram. Toda a história está em nós, nossos genes e na nossa memória celular.





Quanto mais consciência adquirirmos de nós mesmos, menor será a influência de nosso inconsciente e maior será a nossa possibilidade de curar nossas dores, crenças negativas, determinados distúrbios, desequilíbrios psicológicos e medos paralisantes.





Para que essa cura aconteça quebrando esses laços de negatividade é necessário desenvolver e ampliar os graus de nossa consciência honrando nossos ancestrais, devemos nos reconectar com todos os que vieram antes de nós e produziram nossa história, com a linha que vem tecendo a trajetória da nossa vida e das pessoas que compõem nossa vida, todos aqueles que contribuíram, da forma que foi possível, para sermos o que somos hoje, para respiramos a vida!





Pela reconexão curarmos feridas imemoriais, transformamos em positivo as heranças negativas que carregamos mesmo sem conhecimento, liberamos nossa alma e nossa mente para seguir a diante , reforçamos nossas raízes na mesma medida em que ganhamos mais poder pessoal.





Entre as formas de curarmos esses laços de negatividade, ganharmos entendimento e poder pessoal estão a Constelação Familiar e as orações de perdão .





Como exemplo : Oração aos Antepassados de Bert Hellinger

Bênção de Nahuatl - Bênção da Liberdade

"Só se sabe para onde vai, quando se lembra de onde veio. Quem esquece de suas origens, está arriscando se perder no caminho."





Kiko Tozatti