Sexualidade é parte de nossas vidas em qualquer idade

(foto: Pixabay)

Atualmente vivenciamos a exposição dos preconceitos. E com a sexualidade não é diferente. Sexualidade não tem idade, cor, raça , gênero. É o que é . E para que possamos ser felizes é necessário vencer os medos e conhecer tudo que podemos ser e viver.





Primeiramente gostaria de explorar o conceito de sexualidade, que é definido pela Organização Mundial de Saúde( OMS) da seguinte forma:





"A sexualidade faz parte da personalidade de cada um, é uma necessidade básica e um aspecto do ser humano que não pode ser separado de outros aspectos da vida. Sexualidade não é sinônimo de coito (relação sexual) e não se limita à ocorrência ou não de orgasmo. Sexualidade é muito mais que isso, é a energia que motiva a encontrar o amor, contato e intimidade e se expressa na forma de sentir, nos movimentos das pessoas, e como estas tocam e são tocadas. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações, e interações e, portanto, a saúde física e mental.





Se saúde é um direito humano fundamental, a saúde sexual também deveria ser considerada um direito humano básico."





Considerando que o sexo é sinal de saúde é preciso quebrar o preconceito.





Não existe uma idade limite para a atividade sexual. Isso depende do físico, das condições de saúde, da libido e do erotismo de cada pessoa.





Sexo na terceira idade ocorre como em qualquer outra idade. Assim como muitas coisas mudam da infância até a melhor idade, a sexualidade humana é uma delas, e acompanha cada um de nós em todas as fases.





Os idosos, ao contrário do que muitos pensam, sentem desejo sexual e quando existe oportunidade têm relações sexuais.





Durante toda a vida, o corpo passa por muitas transformações. O que era fácil aos 20 e poucos anos pode se tornar difícil com o tempo. O envelhecimento e as transformações físicas também influenciam a vida sexual, mas isso não é fator determinante para colocar o ponto final no sexo.





Neste sentido, a ciência e a tecnologia, desenvolveram a terapia de reposição hormonal para as mulheres e os tratamentos para os homens prolongarem a ereção, contribuindo para que os idosos pudessem manter uma vida sexual ativa.





Além disso é necessário lembrar que sexo é troca de energia.





Para vivermos nossa sexualidade de forma saudável é essencial compreendermos que ao nos relacionarmos com os outros estamos trocando energia : energia sexual.





A energia sexual é um dos poderes mais fortes que o ser humano possui , e também, um dos mais velados e reprimidos.





Esta energia é a responsável por iniciar diversos processos de origem física, emocional e espiritual.





Ela tem muito mais impacto em nossas vidas do que gostamos de admitir, contribuindo para o nosso estado mental, nosso bem-estar emocional e físico e, proporcionando a conexão entre o nosso próprio corpo e consciência.





No consultório observo que o preconceito é comum em todas as faixas etárias acentuando a falta de

autoconhecimento.





Com a falta desse autoconhecimento, a probabilidade de insegurança, carências, autossabotagens e relacionamentos tóxicos é enorme.





É importante saber que a energia sexual é completamente neutra, sem nenhum julgamento moral sobre idade, raça, gênero, o que é o certo ou errado.





São os condicionamentos culturais, religiosos, políticos, sociais, legais, a relação com os pais e a sociedade da qual você faz parte, que lhe faz ver o sexo como certo ou inadequado, que lhe torna frustrado ou livre para usar esta energia.





O que faz a energia se tornar benéfica ou maléfica é simplesmente a forma como ela é utilizada.





Procure o autoconhecimento, o que quero, o que não quero? Essa relação me acrescenta? Saio dela energizada, leve, feliz, ou cansada, irritada e frustrada?





Procure olhar para você, se conhecer e se amar como é em qualquer fase da vida, independente se possui 20,40,60 ou mais anos.





Aceite as mudanças físicas do tempo, não é o silicone ou o botox que lhe trarão prazer, é você e a sua relação com o seu parceiro(a).





Conheça o seu corpo e se explore sem medo ou preconceito, o corpo é seu e demais ninguém.





Desenvolva uma conversa aberta e franca com o seu parceiro(a). Vocês podem se ajudar mutuamente a vencer os desafios que vão surgindo a cada fase da vida , encontrando assim a melhor forma de viver a boa energia sexual, canalizada para o que lhes convém a cada momento .





Lembre que para existir uma relação é necessário dois, ou seja é, ou pelo menos deveria ser uma troca. E você ? O que você quer trocar?