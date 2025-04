Circuito Mineiro da Cafeicultura começa esta semana; veja a programação

O Circuito Mineiro da Cafeicultura 2025 tem início em Cabo Verde, no Sul de Minas, a partir desta quinta-feira (3/4). Organizado pelo Governo de Minas, por meio da Emater-MG, o evento tem como foco a troca de conhecimento e inovação no setor cafeicultor, com destaque para o tema deste ano: Sustentabilidade e Mudanças Climáticas. A primeira etapa ocorrerá na Associação Esportiva Cabo Verde, a partir das 13h30, com inscrições gratuitas no local a partir das 13 horas.

Entre as atividades programadas, a palestra inicial será conduzida por Kleso Silva Franco Júnior, coordenador técnico de Culturas da Emater-MG, abordando o impacto das mudanças climáticas no manejo do cafezal.

Desafios climáticos e soluções práticas

Marcos Fabri, gerente regional da Emater-MG em Lavras e responsável pela organização do circuito, destaca a relevância da temática frente aos desafios enfrentados pelos produtores. De acordo com ele, as mudanças climáticas, como secas prolongadas, granizo e calor excessivo, têm impactado diretamente a produção de café, elevando os preços no mercado global.

“Embora não possamos controlar o clima, é possível adaptar o manejo para amenizar os efeitos adversos. Técnicas como a retenção de água no solo e o aprofundamento das raízes do cafezal ajudam a minimizar os impactos da seca e do calor excessivo”, explica.

O evento contará também com palestras sobre novas tecnologias para a cafeicultura, construção da fertilidade no solo e preparo para a colheita e pós-colheita, abordando desde o uso de máquinas até estratégias de negócios para os cafeicultores.

A falta de mão-de-obra no campo é outro desafio crescente, especialmente para os pequenos produtores. O gerente observa que a mecanização tem se mostrado uma solução viável, incluindo o uso de máquinas adaptadas às necessidades de pequenos e médios cafeicultores.

Próximos encontros

Após a abertura em Cabo Verde, o Circuito Mineiro da Cafeicultura continuará em Nova Resende, no dia 10 de abril, e seguirá com eventos em Campo Belo (24 de abril) e Paraguaçu (25 de abril). A programação do circuito abrange ainda outras cidades ao longo de 2025, com a participação de diversos profissionais da cadeia produtiva do café.

Uma oportunidade para aprender e se atualizar

O Circuito Mineiro da Cafeicultura visa reunir cafeicultores, traders, comerciantes e cooperativas para uma troca rica de experiências e informações sobre os avanços e desafios do setor.

A série de eventos, realizada há mais de 20 anos, é uma oportunidade para os produtores se atualizarem e buscarem soluções práticas para enfrentar as adversidades climáticas, a escassez de mão-de-obra e os altos custos de produção.

Programação das próximas etapas:

• Abril:

Dia 3 - Cabo Verde

Dia 10 - Nova Resende

Dia 24 - Campo Belo

Dia 25 - Paraguaçu

• Agosto:

Dia 28 - Alterosa

• Setembro:

Dia 4 - Santo Antônio do Amparo

Dia 10 - São Bento do Abade

Dia 12 - Delfinópolis

Dia 17 - Lavras

Dia 18 - Carvalhópolis

Dia 25 - Perdões

• Outubro:

Dia 2 - Guaxupé

Dia 8 - São Sebastião da Bela Vista

Dia 9 - Cambuquira

Dia 10 - Lambari

Dia 22 - São Pedro da União

Dia 23 - Campo do Meio

Dia 30 - Campanha

Dia 31 - Vargem Bonita

• Novembro:

Dia 5 - Santa Rita do Sapucaí

Dia 19 - Ilicínea

Dia 26 - São José da Barra

*A programação está sujeita a alterações.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice