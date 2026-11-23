A fé que move montanhas: Congonhas recebe Fórum de Turismo Religioso
Entre devoção, patrimônio, cultura e desenvolvimento, a cidade mineira reúne lideranças religiosas, pesquisadores e profissionais do turismo para discutir como a fé transforma pessoas, territórios e destinos
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Há forças que não se medem em números, mas na capacidade de transformar vidas, despertar sentimentos, conectar pessoas e movimentar comunidades. A fé é uma delas. E quando ela encontra o turismo, abre caminhos que vão muito além da peregrinação: aproxima culturas, preserva patrimônios, fortalece identidades e cria oportunidades. É nesse espírito que Congonhas, em Minas Gerais, recebe, a partir desta terça-feira, 24 de novembro, o 8º Fórum Nacional de Turismo Religioso (FNDETUR), com expectativa de grande participação brasileira e internacional.
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Até o dia 26, a cidade, reconhecida por sua riqueza histórica, artística e espiritual, será palco de encontros entre lideranças religiosas, gestores públicos, pesquisadores, empresários e profissionais do setor. Representantes do Chile e da Venezuela também confirmaram presença, ampliando o diálogo latino-americano sobre um segmento que cresce ao unir espiritualidade, cultura, economia e experiências transformadoras.
Com o tema “Turismo Religioso 2026: Governança, Experiências Transformadoras e Desenvolvimento Sustentável”, o Fórum escolhe como anfitã uma cidade que parece traduzir o próprio significado da fé que move montanhas. Congonhas abriga o Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, um dos mais emblemáticos conjuntos da religiosidade brasileira, onde a devoção se encontra com a genialidade artística de Aleijadinho e a história de Minas Gerais. O santuário é Patrimônio Mundial da UNESCO desde 3 de dezembro de 1985. O reconhecimento abrange o conjunto arquitetônico, escultórico e paisagístico do barroco e rococó mineiro.
A programação reúne palestras, painéis, apresentações acadêmicas e exposição de destinos, santuários, produtos e serviços. Além da troca de conhecimento, o evento aposta na conexão entre quem promove experiências religiosas e quem trabalha para transformar esses caminhos em destinos turísticos. A Rodada de Negócios aproxima agências, destinos, santuários e empresas receptivas, enquanto o Palco Pitch abre espaço para apresentação de projetos, produtos e experiências.
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Presenças marcantes
Entre os convidados estão o padre Carlos Cabecinhas, reitor do Santuário de Fátima, em Portugal; Ângela Baltazar, representante do Ministério do Turismo; e Bruno Emílio Pereira, da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).
Um dos momentos mais importantes desta edição será a construção da Carta Magna do Turismo Religioso de Congonhas para o Brasil. A iniciativa reunirá quatro Grupos de Trabalho — Santuários e Basílicas, Trade Turístico, Poder Público e Academia e Pesquisa — para formular propostas que serão encaminhadas ao Ministério do Turismo, à Embratur, à Igreja e a outras lideranças religiosas. A intenção é estabelecer caminhos para o fortalecimento do setor, respeitando a pluralidade de crenças, a preservação dos lugares sagrados e o protagonismo das comunidades anfitriãs.
Mais do que discutir números, tendências ou oportunidades de mercado, o Fórum propõe olhar para aquilo que move milhões de viajantes: a busca por sentido, acolhimento, conexão e experiências que deixam marcas na alma. Afinal, o turismo religioso não se resume a conhecer templos ou cumprir roteiros. É também uma jornada interior, capaz de atravessar fronteiras, aproximar diferentes culturas e transformar a maneira como enxergamos o mundo.
Em Congonhas, onde a arte, a história e a devoção se encontram em cada pedra, o convite é para reconhecer que a fé continua movendo montanhas — e também pessoas, destinos, sonhos e o futuro do turismo brasileiro.
As inscrições são gratuitas. A programação completa e outras informações estão disponíveis em:
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