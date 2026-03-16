Turismo religioso: 5 lugares em Minas para fortalecer a sua fé
O estado é um dos principais destinos para quem busca roteiros de fé e espiritualidade; conheça santuários e cidades históricas para uma viagem
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A busca por viagens com propósito espiritual e de fé tem crescido no Brasil, e Minas Gerais se destaca como um destino ideal para essa jornada. Com um roteiro que une história, arte e devoção, o estado oferece cidades e santuários que convidam à reflexão e ao fortalecimento da fé em qualquer época do ano.
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As rotas mineiras são marcadas por igrejas barrocas, obras de arte sacra e centros de peregrinação que atraem milhares de fiéis. Para quem procura um roteiro completo, o estado concentra alguns dos mais importantes destinos do turismo religioso nacional, ideais para uma viagem de imersão e espiritualidade.
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Conheça 5 destinos de fé em Minas Gerais
Ouro Preto
Considerada Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, a cidade é um museu a céu aberto. Suas igrejas, como a de São Francisco de Assis, com obras de Aleijadinho, e a Matriz de Nossa Senhora do Pilar, rica em ouro, são paradas obrigatórias para quem busca conectar fé e história. Caminhar por suas ladeiras é uma experiência única de imersão no Brasil Colônia.
Congonhas
O Santuário do Bom Jesus de Matosinhos é o grande atrativo de Congonhas. O local abriga o mais famoso conjunto de esculturas de Aleijadinho: os 12 profetas, esculpidos em pedra-sabão no adro da basílica. As seis capelas dos Passos da Paixão, com 64 imagens em cedro, completam um cenário de forte impacto visual e espiritual.
Mariana
Primeira capital de Minas Gerais, Mariana preserva um centro histórico charmoso. Na Praça Minas Gerais, duas igrejas se destacam: a de São Francisco de Assis e a de Nossa Senhora do Carmo. A Catedral Basílica da Sé, com seu raro órgão alemão do século XVIII, oferece concertos que tornam a visita ainda mais especial e contemplativa.
São João del-Rei
Conhecida como a "Terra onde os sinos falam", a cidade mantém viva a tradição da linguagem dos sinos para anunciar celebrações e ritos. Seu centro histórico abriga a imponente Igreja de São Francisco de Assis, famosa pelo jardim de palmeiras imperiais e pela autoria de Aleijadinho. A Matriz de Nossa Senhora do Pilar, com seus altares banhados a ouro, é outro ponto de parada indispensável que reflete a opulência do ciclo do ouro e a profunda devoção da região.
Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade (Caeté)
Localizado no alto da Serra da Piedade, a 1.746 metros de altitude, o santuário abriga a Padroeira de Minas Gerais. Além do aspecto religioso, a vista panorâmica de 360 graus da região é deslumbrante. O local é um convite à oração e ao contato com a natureza, oferecendo um ambiente de paz para os peregrinos.
Seja pela arte, pela história ou pela devoção, o turismo religioso em Minas Gerais oferece uma jornada enriquecedora, conectando o visitante a séculos de tradição e espiritualidade em cenários de beleza única.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.