Turismo religioso: 5 lugares em Minas para fortalecer a sua fé

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A busca por viagens com propósito espiritual e de fé tem crescido no Brasil, e Minas Gerais se destaca como um destino ideal para essa jornada. Com um roteiro que une história, arte e devoção, o estado oferece cidades e santuários que convidam à reflexão e ao fortalecimento da fé em qualquer época do ano.

As rotas mineiras são marcadas por igrejas barrocas, obras de arte sacra e centros de peregrinação que atraem milhares de fiéis. Para quem procura um roteiro completo, o estado concentra alguns dos mais importantes destinos do turismo religioso nacional, ideais para uma viagem de imersão e espiritualidade.

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Conheça 5 destinos de fé em Minas Gerais

Ouro Preto

Considerada Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, a cidade é um museu a céu aberto. Suas igrejas, como a de São Francisco de Assis, com obras de Aleijadinho, e a Matriz de Nossa Senhora do Pilar, rica em ouro, são paradas obrigatórias para quem busca conectar fé e história. Caminhar por suas ladeiras é uma experiência única de imersão no Brasil Colônia.

Ouro Preto, Patrimônio Mundial da Humanidade, destaca-se entre os destinos que unem história, arte e fé em Minas Gerais.Leo Lara/Divulgacao

Congonhas

O Santuário do Bom Jesus de Matosinhos é o grande atrativo de Congonhas. O local abriga o mais famoso conjunto de esculturas de Aleijadinho: os 12 profetas, esculpidos em pedra-sabão no adro da basílica. As seis capelas dos Passos da Paixão, com 64 imagens em cedro, completam um cenário de forte impacto visual e espiritual.

O Santuário do Bom Jesus de Matosinhos é o grande atrativo de CongonhasLeandro Couri/EM

Mariana

Primeira capital de Minas Gerais, Mariana preserva um centro histórico charmoso. Na Praça Minas Gerais, duas igrejas se destacam: a de São Francisco de Assis e a de Nossa Senhora do Carmo. A Catedral Basílica da Sé, com seu raro órgão alemão do século XVIII, oferece concertos que tornam a visita ainda mais especial e contemplativa.

A Praça Minas Gerais, em Mariana, exibe a riqueza arquitetônica e a profunda fé de um dos destinos religiosos de Minas.Gladyston Rodrigues/EM

São João del-Rei

Conhecida como a "Terra onde os sinos falam", a cidade mantém viva a tradição da linguagem dos sinos para anunciar celebrações e ritos. Seu centro histórico abriga a imponente Igreja de São Francisco de Assis, famosa pelo jardim de palmeiras imperiais e pela autoria de Aleijadinho. A Matriz de Nossa Senhora do Pilar, com seus altares banhados a ouro, é outro ponto de parada indispensável que reflete a opulência do ciclo do ouro e a profunda devoção da região.

O jardim de palmeiras imperiais da Igreja de São Francisco de Assis é um dos pontos marcantes do roteiro de fé em São João del-Rei.Beto Novaes

Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade (Caeté)

Localizado no alto da Serra da Piedade, a 1.746 metros de altitude, o santuário abriga a Padroeira de Minas Gerais. Além do aspecto religioso, a vista panorâmica de 360 graus da região é deslumbrante. O local é um convite à oração e ao contato com a natureza, oferecendo um ambiente de paz para os peregrinos.

Minas Gerais se destaca por suas igrejas históricas, pilares do roteiro de fé e espiritualidade no estado.Juarez Rodrigues/EM

Seja pela arte, pela história ou pela devoção, o turismo religioso em Minas Gerais oferece uma jornada enriquecedora, conectando o visitante a séculos de tradição e espiritualidade em cenários de beleza única.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.