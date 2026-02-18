Turismo da fé em Minas Gerais: 5 destinos religiosos para conhecer

Minas Gerais se consolida como um dos principais destinos para o turismo da fé no Brasil, atraindo milhões de peregrinos anualmente. O estado combina a riqueza da arte barroca, presente em suas cidades históricas, com a força de novos santuários e eventos religiosos que movimentam a economia e renovam a devoção de fiéis de todo o país.

As rotas mineiras oferecem uma imersão na história e na espiritualidade, conectando os visitantes a obras de arte sacra e a locais de grande significado religioso. Essa jornada vai além do tradicional, revelando uma fé que se manifesta tanto em monumentos seculares quanto em celebrações populares que mantêm vivas as tradições locais.

Leia Mais

Para quem busca uma viagem de reflexão, selecionamos cinco destinos que representam a diversidade e a força do turismo religioso em Minas Gerais.

Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas

Considerado Patrimônio Mundial pela Unesco, o santuário é uma obra-prima do barroco mineiro. O complexo abriga as famosas esculturas dos Doze Profetas, criados por Aleijadinho, que guardam a entrada da basílica. O local também conta com seis capelas que representam os Passos da Paixão de Cristo, com 66 esculturas em cedro que impressionam pela expressividade. A cidade atrai ainda mais fiéis durante o Jubileu do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, em setembro, uma das mais antigas romarias do país.

As igrejas de Ouro Preto

Caminhar por Ouro Preto é como visitar um museu a céu aberto. A cidade, que também é Patrimônio Mundial da Unesco, é repleta de igrejas que são verdadeiros tesouros, como a Igreja de São Francisco de Assis, com obras de Aleijadinho e Mestre Ataíde. Cada templo revela detalhes da riqueza do ciclo do ouro e da profunda religiosidade da época colonial, proporcionando uma experiência única.

Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, em Caeté

Localizado no alto da Serra da Piedade, a mais de 1.700 metros de altitude, este santuário abriga a padroeira de Minas Gerais. Além da importância religiosa, o lugar oferece uma vista panorâmica deslumbrante. O ponto alto da visita é a Ermida da Padroeira (hoje Basílica da Piedade), um templo do século XVIII que convida ao silêncio e à contemplação em meio à natureza.

O novo Santuário de Santa Rita de Cássia

Na cidade de Cássia, no sudoeste mineiro, foi inaugurado em 2022 um dos maiores santuários do mundo dedicados a Santa Rita de Cássia. A estrutura moderna e grandiosa atrai milhares de devotos, especialmente durante o mês de maio, e rapidamente se tornou um novo polo de peregrinação no estado. O complexo foi projetado para acolher grandes eventos e romarias com conforto e acessibilidade.

A fé e a música em Diamantina

Outro Patrimônio Mundial, Diamantina oferece uma experiência que une fé, história e cultura. Suas igrejas, como a de Nossa Senhora do Carmo, guardam ricas peças de arte sacra. A cidade é famosa por suas tradições religiosas e musicais, incluindo a Vesperata, um evento que, embora não seja estritamente religioso, reflete a alma cultural e devocional do povo local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.