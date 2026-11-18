Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Quem deixou para a última hora a decisão de passar o feriadão da Consciência Negra no Santuário do Caraça ainda tem um bom motivo para incluir o destino nos planos. Embora todas as vagas da pousada estejam esgotadas de sexta-feira a domingo, o complexo, localizado entre Catas Altas e Santa Bárbara, na Serra do Espinhaço, oferece a modalidade day use. É uma oportunidade de conhecer um dos mais importantes patrimônios históricos, culturais e naturais de Minas Gerais sem precisar passar a noite no local.

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A aproximadamente 120 quilômetros de Belo Horizonte, o Caraça reúne atrações que vão da primeira igreja neogótica do Brasil a cachoeiras, piscinas naturais, trilhas em meio à Mata Atlântica, museu e gastronomia típica mineira. Um convite para desacelerar, respirar ar puro e aproveitar algumas horas em contato com a história e a natureza.

O day use permite que o visitante chegue pela manhã, explore o conjunto histórico, almoce no restaurante do complexo e aproveite as áreas de banho antes de retornar para casa. A portaria abre às 8h, com entrada permitida até as 15h e permanência até as 17h. Excursões com mais de dez pessoas precisam de agendamento prévio. A recomendação é começar o passeio pelo Centro de Visitantes, onde é possível obter orientações sobre trilhas, distâncias e tempos de percurso.

História, fé e natureza no mesmo roteiro

Uma visita ao Caraça merece começar pela Igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens, construída entre 1876 e 1883 e considerada a primeira igreja neogótica do Brasil. O templo impressiona pela arquitetura e abriga vitrais franceses, entre eles um doado por Dom Pedro II, além de uma obra de Mestre Ataíde, a Última Ceia, de 1828.

Nas proximidades, as Catacumbas e o Claustro preservam parte da memória religiosa do lugar. Já o Museu do antigo Colégio, aberto diariamente mediante agendamento na recepção, guarda objetos e registros da história da instituição, incluindo o quarto e a cama utilizados pelo imperador e pela imperatriz durante a visita ao Caraça.

Para quem está com crianças, idosos ou prefere caminhadas mais tranquilas, há opções de fácil acesso. A Prainha fica a aproximadamente mil metros do adro da igreja e oferece um trecho raso e arenoso do Ribeirão Caraça. A 588 metros está o Banho do Imperador, um bosque sombreado associado à passagem de Dom Pedro II pelo local.

Outra possibilidade é a Cascatinha, acessível por uma trilha de cerca de dois quilômetros, considerada de fácil percurso. A recompensa é uma queda-d'água de 40 metros, que forma piscinas naturais. O Banho do Belchior também merece entrar no roteiro: são aproximadamente dois quilômetros pela estrada asfaltada até a Casa da Ponte, onde uma corredeira entre as rochas forma diferentes piscinas.

Para quem gosta de colocar o pé na trilha

Os visitantes que preferem caminhadas mais longas encontram desafios à altura da paisagem. A Bocaina tem aproximadamente cinco quilômetros, pelo caminho que segue na direção da Cascatinha. O nome Caraça, de origem tupi-guarani, faz referência à grande depressão situada em uma serra, característica da formação geográfica da região.

Já a Cascatona exige mais disposição. São seis quilômetros de percurso inteiramente dentro da Mata Atlântica, com trechos íngremes que pedem preparo físico e atenção.

Para explorar áreas mais distantes, como o Campo de Fora e os sete picos do Espinhaço, é obrigatória a contratação de guia credenciado pelo Santuário. Nesse caso, o planejamento deve ser antecipado, com agendamento de dez a 15 dias.

Sabores mineiros e encontros com a natureza

O lobo guará, encontra no Caraça uma área protegida e própria para sua sobrevivência Beto Novaes/EM/D.A Pres

A experiência no Caraça também passa pela gastronomia. O complexo possui restaurante próprio, que oferece almoço aos visitantes do day use mediante pagamento à parte. Na área externa, uma lanchonete é conhecida pelo pão com linguiça e pelos salgados, opções para uma pausa entre os passeios.

Um detalhe curioso costuma conquistar os visitantes: os canários chapinha que se aproximam e chegam a pousar nas mãos de quem oferece alimento. O encontro com as pequenas aves rende momentos especiais e boas fotografias.

Para quem está hospedado, o fim de tarde reserva uma das experiências mais conhecidas do Caraça: a tradicional Hora do Lobo. Por volta das 19h30, os lobos-guarás costumam aparecer na escadaria do adro, atraídos pela rotina de alimentação que acontece no local há mais de quatro décadas. Por serem animais silvestres, entretanto, a aparição não é garantida.

Hospedagem exige planejamento

Visitar o Caraça é poder dar uma pausa no agito ao caminhar por trilhas e contemplar a paisagem ao redor Gladyston Rodrigues/EM O Santuário do Caraça é um destino de paz que concilia natureza, história e fé Jorge Lopes/EM Turismo em Minas: conheça as atrações do Santuário do Caraça. Grande área verde perto de Belo Horizonte tem cachoeiras, trilhas, culinária atrativa e muita história para todas as idades Jorge Lopes/EM/D.A Press Santuário do Caraça inaugura Cachaçaria e lança quatro linhas da bebida destilada Uai Turismo O lobo guará, encontra no Caraça uma área protegida e própria para sua sobrevivência Beto Novaes/EM/D.A Pres O Santuário do Caraça completa 250 anos Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press Voltar Próximo

Quem deseja viver a experiência completa, com direito à noite no Santuário e à possibilidade de acompanhar a Hora do Lobo, precisa se organizar com antecedência. O complexo dispõe de 57 apartamentos e quartos na pousada e outros 26 na Fazenda do Engenho. Nos feriados prolongados, a procura costuma ser intensa e as vagas podem se esgotar meses antes.

As reservas são realizadas pelo site oficial e pela Central de Reservas. Para quem não consegue vaga, uma alternativa é procurar hospedagem nas cidades próximas, como Santa Bárbara, Catas Altas e Barão de Cocais.

"Aqui, fé e natureza caminham juntas há mais de 250 anos, e cada visita é um convite para contemplar a criação. Queremos que cada visitante saia daqui encantado e também comprometido com a proteção deste patrimônio", afirma o padre Adalberto Silva Costa, diretor administrativo do Santuário do Caraça.

Como chegar ao Santuário do Caraça

De carro: Saindo de Belo Horizonte, são aproximadamente 120 quilômetros. O caminho é pela BR-381, sentido Vitória, até o trevo de acesso a Barão de Cocais, Santa Bárbara e Caraça. Depois, siga pela MG-436, passando por Barão de Cocais. Antes de chegar a Santa Bárbara, vire à direita em direção ao Santuário. Da portaria principal até a sede são mais 12 quilômetros de estrada asfaltada, dentro da Reserva Particular do Patrimônio Natural.

De trem: O trem de passageiros da Vale parte de Belo Horizonte às 7h e chega à Estação Dois Irmãos, em Barão de Cocais, por volta das 9h30. Da estação até o Santuário, o trajeto leva aproximadamente 40 minutos e precisa ser feito de táxi. No retorno, o trem passa pela estação entre 17h e 18h.

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De ônibus: A empresa Pássaro Verde atende Santa Bárbara e Barão de Cocais. A partir das rodoviárias dessas cidades, o deslocamento até o Santuário deve ser feito de táxi. Os contatos dos pontos são: Santa Bárbara, (31) 3832-2210; Barão de Cocais, (31) 3837-1812.