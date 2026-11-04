Paraíso chamado Cabo de Santo Agostinho te espera em Pernambuco

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

O Nordeste não cabe em uma única fotografia, em uma lista de praias ou em um roteiro de férias. Está nas paisagens que nos deixam em silêncio, na música que nos faz dançar, na comida que desperta lembranças e na hospitalidade que transforma desconhecidos em amigos. Está também na história, na diversidade religiosa, na força das tradições populares e na criatividade de um povo que construiu uma das identidades culturais mais marcantes do Brasil.

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Há lugares em que a história parece continuar viva na paisagem. Cabo de Santo Agostinho, no litoral Sul de Pernambuco, a 20 quilômetros da capital Recife, é um deles. Muito antes de se tornar um destino turístico conhecido por suas praias, o município já ocupava espaço nas narrativas das grandes navegações.

Uma das curiosidades mais instigantes de sua história é a possível chegada do navegador espanhol Vicente Yáñez Pinzón à região, em janeiro de 1500, meses antes da expedição de Pedro Álvares Cabral, em Porto Seguro, na Bahia. A hipótese, ainda debatida por historiadores, associa o desembarque ao antigo Cabo de Santa María de la Consolación e coloca o litoral pernambucano no centro de uma das discussões sobre os primeiros contatos europeus com o território brasileiro.

Mais de cinco séculos depois, o mar que testemunhou as viagens dos navegadores continua sendo um dos maiores patrimônios do lugar. A paisagem reúne águas mornas e cristalinas, arrecifes, piscinas naturais, falésias, coqueirais e trechos preservados de Mata Atlântica. Calhetas, com sua pequena enseada cercada por rochedos e vegetação, é um dos cartões-postais da região. Gaibu combina a beleza do mar com a movimentação dos visitantes, enquanto Suape encanta pelas águas protegidas pelos arrecifes. Na Reserva do Paiva, extensos coqueirais e praias de atmosfera tranquila convidam a contemplar o litoral com mais calma.

Portugal e Pernambuco: uma conexão que atravessa séculos







O novo resort do Grupo Vila Galé em Pernambuco une hospitalidade portuguesa, conforto e a beleza natural do litoral nordestino Carlos Altman/EM





É nesse cenário de natureza exuberante que a presença do grupo português Vila Galé estabelece uma interessante conexão entre passado e presente. Se as antigas navegações aproximaram Portugal e Pernambuco há séculos, hoje a hotelaria cria novas pontes entre os dois territórios, movimentando o turismo, gerando oportunidades e ampliando a oferta de experiências para quem visita o estado.

A experiência de conhecer esse pedaço de Pernambuco ganhou também um reforço na hotelaria com a presença de dois empreendimentos do grupo português Vila Galé. O primeiro é o Vila Galé Cabo, resort cinco estrelas instalado na Praia de Suape, em uma localização privilegiada, cercada pela vegetação tropical e com o mar como vizinho. No sistema all inclusive, oferece 300 apartamentos, quatro restaurantes, bares, piscinas, quadras esportivas e uma programação de lazer para adultos e crianças. Para quem procura relaxamento, o Satsanga Spa reúne sauna, hidromassagem e tratamentos estéticos. O empreendimento também possibilita experiências ao ar livre, como caminhadas ecológicas, esportes aquáticos e passeios de catamarã pelo Rio Massangana.

Já o Vila Galé Reserva do Paiva, recém-inaugurado no último sábado (31/10), amplia as opções de hospedagem em um dos trechos mais preservados do litoral pernambucano. Com 298 apartamentos, incluindo uma suíte presidencial de 124 m², o hotel oferece diversas opções de lazer, como quatro piscinas, entre elas uma infantil com parque aquático. As crianças também contam com o Clube Nep, espaço de recreação dedicado aos pequenos hóspedes, com atividades e brincadeiras conduzidas por monitores.

A estrutura para eventos é outro destaque. Ao todo, são dez salas, uma delas com capacidade para receber até 1.400 pessoas. Os espaços permitem realizar desde reuniões corporativas até congressos e celebrações sociais de grande porte. O empreendimento também está aberto ao público externo, que pode aproveitar serviços como o Beach Club à beira-mar, os quatro restaurantes do hotel e o Spa Satsanga, que oferece um amplo menu de tratamentos para adultos e crianças.

“Este é o nosso segundo investimento em Cabo de Santo Agostinho e a segunda inauguração da Vila Galé nesta mesma semana. São dois empreendimentos no Nordeste, uma região de grande importância para o desenvolvimento da nossa operação no Brasil. Acreditamos muito nos diferenciais da região, que reúne belezas naturais, riqueza cultural, gastronomia e uma hospitalidade muito especial. Ao longo dos nossos 25 anos no país, temos investido continuamente na região e contribuído para fortalecer o turismo, gerar empregos e movimentar a economia local. É uma satisfação ampliar nossa presença em Pernambuco e continuar participando do crescimento do turismo brasileiro”, afirma Jorge Rebelo de Almeida, presidente e fundador da Vila Galé.

O passado inspira os novos capítulos do turismo















O Vila Galé Cabo passa por um processo de retrofit, com melhorias e modernização das acomodações para oferecer ainda mais conforto e qualidade aos hóspedes

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No Vila Galé Cabo, o passeio de catamarã pelo Rio Massangana revela manguezais, belas paisagens e deliciosos banhos nas águas tranquilas



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Coqueirais, brisa do mar e tranquilidade. Um cenário privilegiado para viver Cabo de Santo Agostinho

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A 300 metros do Vila Galé Reserva do Paiva, o Beach Club oferece estrutura para aproveitar o melhor do estilo pé na areia, com conforto, gastronomia e o mar como companhia Carlos Altman/EM















O novo resort do Grupo Vila Galé em Pernambuco une hospitalidade portuguesa, conforto e a beleza natural do litoral nordestino

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A presença dos dois hotéis representa mais do que a expansão de uma rede internacional em Pernambuco. Simboliza uma nova etapa na relação histórica entre portugueses e pernambucanos: antes marcada pelas navegações, pelas disputas territoriais e pela formação do Brasil, agora também construída pelo turismo, pela hospitalidade e pelo intercâmbio cultural.

No Cabo de Santo Agostinho, o passado não está apenas nos livros ou nas antigas construções. Ele permanece no horizonte que recebeu navegadores, nas águas que banham o litoral e na memória de um território que atravessou séculos de transformações. Hoje, entre praias paradisíacas e a presença do Grupo Vila Galé, a história ganha novos capítulos. Afinal, poucos lugares conseguem reunir, em uma mesma viagem, a emoção de revisitar os primeiros tempos do Brasil e o prazer de descobrir algumas das paisagens mais bonitas do Nordeste.

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Visitar o Nordeste do Brasil é descobrir que cada estado guarda um universo próprio. É perceber que o mar pode ser companhia para a aventura, o descanso ou a reflexão. É aprender a olhar com mais atenção para aquilo que tantas vezes passa despercebido na correria cotidiana. No fim, talvez o maior motivo para visitar Cabo de Santo Agostinho seja justamente este: lembrar que a vida não é feita apenas de grandes conquistas, mas também de instantes que merecem ser celebrados. Uma manhã ensolarada, um banho de mar, o sabor de uma comida preparada com afeto, o abraço de quem viaja conosco e um pôr do sol compartilhado.