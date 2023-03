Grupo de resorts de luxo tem interesse em investir em 2 cidades mineiras

O Vila Galé é a maior rede de resorts no Brasil, com cerca de 10 empreendimentos no país (foto: Tiago de Paula Carvalho/Divulgação)

Minas Gerais está em destaque como destino turístico. No ano passado, segundo um levantamento divulgado pelo IBGE , o estado mineiro está em segundo lugar na preferência dos turistas do Brasil, com 11,4% das viagens nacionais. Só perde para o São Paulo, com 20,6%. Além disso, o estado foi o que apresentou o maior crescimento no último levantamento, tornando-se o que mais cresce em turismo no Brasil atualmente. E Ouro Preto e Brumadinho podem receber empreendimentos da Rede Vila Galé e aumentar as opções de hospedagens premium no estado. As negociações estão em andamento.





"Eu ainda não conhecia as duas cidades e fiquei impressionado. Fomos muito bem recebidos em Inhotim e maravilhosamente recebidos em Ouro Preto" Jorge Rebelo de Almeida, presidente do Vila Galé



Mais turistas, mais investimentos no setor. No final de novembro de 2022, o grupo hoteleiro português Vila Galé anunciou em um evento com empresários, agentes de viagens e representantes do governo mineiro a proposta de ampliar sua presença no Brasil por Minas Gerais. No evento ocorrido no Palácio da Liberdade, o presidente e fundador da rede, Jorge Rebelo de Almeida, oficializou o interesse no estado durante passagem pela capital mineira.









Durante a visita à Minas Gerais, Jorge Almeida esteve nas regiões de Ouro Preto e Brumadinho e revelou suas impressões aos presentes. “Eu ainda não conhecia as duas cidades e fiquei impressionado. Fomos muito bem recebidos em Inhotim e maravilhosamente recebidos em Ouro Preto. Visitamos várias áreas além do instituto e vamos avaliar o que vamos fazer. Podemos fazer um resort de campo ou a conversão de patrimônios históricos, que é uma outra paixão da Vila Galé e é uma das coisas que me dá mais prazer”, declarou.









A Vila Galé é a maior rede de resorts do Brasil e o segundo maior grupo hoteleiro em Portugal. São 27 unidades em terras portuguesas e dez por aqui. O último hotel do grupo inaugurado no Brasil foi o Vila Galé Alagoas, em agosto do ano passado, com investimento de R$ 150 milhões e 350 postos de trabalho gerados.









Incentivo ao setor









Os esforços do Governo de Minas, por meio da Invest Minas e das secretarias de Desenvolvimento Econômico, Fazenda e Cultura e Turismo, para a confirmação destes investimentos serão intensificados com o objetivo de alavancar ainda mais o setor em Minas.









“Uma marca de padrão internacional como a Vila Galé é um ganho muito significativo para consolidar Minas Gerais como um dos principais destinos turísticos do país. O próprio depoimento do Jorge Almeida, de surpresa e encanto com o que viu em apenas duas cidades mineiras, mostra como nossas potencialidades são grandes. Precisamos incentivar mais novos investimentos em turismo para trazer mais turistas, de dentro e fora do país, movimentando as economias locais e gerando empregos”, afirma a assessora estratégica para Investimentos em Turismo, Bárbara Botega.