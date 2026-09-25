Guia de hotéis em BH: onde ficar na cidade

Planejar uma viagem para Belo Horizonte envolve escolher onde ficar em uma cidade cheia de opções. Da agitação cultural do Centro à tranquilidade da orla da Lagoa da Pampulha, a capital mineira oferece hospedagens para todos os gostos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Para ajudar na sua decisão, preparamos uma lista com algumas das acomodações mais bem avaliadas da cidade. Seja para uma viagem de negócios, um passeio romântico ou uma aventura com amigos, há um lugar ideal esperando por você em BH.

Leia Mais

VIA SPE Pousada

A VIA SPE Pousada se destaca com um estilo rústico europeu e oferece duas modalidades de hospedagem: chalés de madeira e suítes de luxo. Localizada perto da Lagoa da Pampulha, a pousada é procurada pela vista privilegiada, área verde e pelo pôr do sol. A diária custa a partir de R$ 350.

Vila Rica Suítes

Uma opção charmosa é a Vila Rica Suítes, localizada na Avenida Fleming. Com foco em casais, a pousada oferece um ambiente ideal para viagens românticas, com quartos confortáveis e contato direto com a natureza. O local fica a uma curta caminhada do Museu da História da Inquisição.

Hostel das Artes

Próximo ao hipercentro, o Hostel das Artes está a 2,5 km da Praça Sete. Sua localização facilita o acesso a atrações como o Parque Municipal Américo Renée Giannetti e o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). Com diárias a partir de R$ 136, a hospedagem inclui café da manhã e Wi-Fi.

Radisson Blu

Para quem busca sofisticação, o Radisson Blu, no Bairro Savassi, é um hotel de alto padrão a cinco minutos de carro do Centro. A estrutura inclui restaurante, bar e academia, com diárias que começam em R$ 900. A localização privilegiada permite fácil acesso a uma das áreas mais nobres da cidade.

Ouro Minas Hotel

Conhecido como um resort urbano, o Ouro Minas Hotel tem uma localização estratégica, próximo aos aeroportos e ao Mineirão. A infraestrutura é voltada tanto para lazer quanto para negócios, oferecendo o restaurante Quinto do Ouro e outras comodidades. As diárias iniciam em R$ 400.

Casa de Retiros São José

A Casa de Retiros São José, no Bairro Dom Bosco, funciona como um espaço multifuncional. Além de oferecer quartos para hospedagem com café da manhã, o local pode ser alugado para eventos, com um anfiteatro para 420 pessoas. É uma opção que combina natureza e proximidade com a área central.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria