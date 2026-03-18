4 refúgios de luxo para se hospedar perto de Belo Horizonte

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A busca por um refúgio no campo, longe da agitação das grandes cidades, é um desejo cada vez mais comum. Para quem vive em BH ou visita Minas Gerais, não faltam opções charmosas que oferecem uma pausa na rotina, combinando conforto, boa gastronomia e paisagens deslumbrantes.

Seja para um fim de semana ou um feriado prolongado, esses destinos são ideais para se desconectar e recarregar as energias. Conheça quatro locais perfeitos para relaxar nas montanhas mineiras.

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Capim do Mato Pousada & Spa

Localizada na Serra do Cipó, esta pousada é sinônimo de sofisticação e relaxamento. Os bangalôs de luxo oferecem privacidade total, com piscinas e ofurôs privativos com vista para a natureza exuberante da região.

O grande destaque é o spa assinado pela marca francesa L'Occitane, que proporciona tratamentos exclusivos. É o destino ideal para quem busca uma imersão completa em bem-estar, aliando conforto e cenários incríveis.

Pousada Pequena Tiradentes

Em uma das cidades históricas mais famosas de Minas, a Pousada Pequena Tiradentes recria uma charmosa vila colonial. A arquitetura e a decoração remetem ao passado, mas com todo o conforto da hotelaria moderna.

Além das suítes aconchegantes, o local conta com piscinas, spa e uma área de lazer completa. Funciona como a base perfeita para explorar as belezas de Tiradentes e depois retornar para um ambiente de paz e exclusividade.

Clara Arte Resort

Inaugurado em dezembro de 2024, o Clara Arte Resort fica localizado dentro do Instituto Inhotim, em Brumadinho. O projeto foi inspirado no Benesse House, hotel-museu na Ilha de Naoshima, no Japão, e oferece 46 bangalôs projetados com varanda, lareira e interiores assinados pela arquiteta Marina Linhares.

O grande diferencial é o acesso exclusivo e guiado ao Instituto Inhotim às segundas e terças-feiras, quando o museu está fechado para visitantes externos e sua gastronomia de excelência. Uma experiência única para quem deseja unir arte contemporânea, natureza e hospitalidade de alto padrão.

Vila Galé Collection Ouro Preto

Inaugurado em maio de 2025, o Vila Galé Collection Ouro Preto fica no distrito de Cachoeira do Campo, em Ouro Preto. O empreendimento ocupa o antigo Colégio Dom Bosco, um prédio histórico tombado pelo Iepha-MG, que foi o quartel da Polícia Militar entre 1775 e 1891, cuidadosamente restaurado para preservar a memória e a arquitetura colonial.

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O resort conta com 311 quartos, cinco piscinas aquecidas, o Spa Satsanga, dois restaurantes. Um diferencial exclusivo é o vinhedo e olival dentro da propriedade, tornando-o o primeiro hotel fora de Portugal da rede a produzir vinhos e azeites. Uma experiência que une história, natureza e hospitalidade de alto padrão.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.