Aniversário de BH: um roteiro de 24 horas para aproveitar a capital mineira

Veio para a festa? Montamos um guia rápido com o que fazer, onde comer e o que visitar em um dia na cidade, do Mercado Central à Pampulha.

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
Repórter
02/12/2025 13:02

Aniversário de BH: um roteiro de 24 horas para aproveitar a capital mineira
Praça da Estação, Belo Horizonte crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Belo Horizonte está em festa e, se você é um dos muitos visitantes que chegam para os shows de aniversário na Praça da Estação, saiba que a cidade tem muito mais a oferecer. A capital mineira é um prato cheio para quem gosta de cultura, boa comida e hospitalidade.

Para ajudar a aproveitar ao máximo sua estadia, mesmo que seja curta, preparamos um roteiro rápido de 24 horas. Ele combina o melhor da cultura e da gastronomia local, garantindo uma experiência completa e inesquecível.

Manhã: sabores no Mercado Central

Comece o dia mergulhando nos aromas e cores do Mercado Central, um dos pontos mais tradicionais da cidade. Por lá, é quase obrigatório experimentar um autêntico pão de queijo com café coado na hora em um dos seus diversos balcões.

Passeie pelos corredores para encontrar queijos, cachaças, doces e o famoso artesanato mineiro. É o lugar perfeito para sentir o pulso da cidade e comprar lembranças autênticas. O ambiente vibrante e cheio de vida é um ótimo cartão de visitas.

Tarde: arquitetura e paisagem na Pampulha

À tarde, o destino é o Conjunto Arquitetônico da Pampulha, declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. O complexo, projetado por Oscar Niemeyer, é um marco da arquitetura moderna e um convite a um passeio tranquilo e inspirador.

A visita inclui a icônica Igreja São Francisco de Assis, com seus painéis de Cândido Portinari, a Casa do Baile e o Museu de Arte da Pampulha (MAP). Aproveite para caminhar pela orla da lagoa, apreciar a paisagem e tirar fotos memoráveis.

Noite: gastronomia e festa

Conhecida como a “capital mundial dos botecos”, a noite belo-horizontina convida a uma parada estratégica antes do evento principal. Os bairros de Lourdes ou Savassi são excelentes opções, repletos de bares e restaurantes que servem do clássico feijão tropeiro a pratos mais contemporâneos.

Depois de recarregar as energias com a culinária local, o caminho leva à Praça da Estação, o coração das comemorações. Ali, você se junta a milhares de pessoas para curtir os shows gratuitos que celebram mais um ano da capital de Minas Gerais.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

