Monte Verde à mesa: últimos dias do Gastronomia nas Montanhas

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Há programas que começam pelo paladar e terminam na memória. É assim em Monte Verde, onde o Gastronomia nas Montanhas chega aos seus últimos dias convidando moradores e visitantes a uma despedida cheia de sabor. O Festival Gastronômico toma conta do portal do distrito de Camanducaia com pratos especiais, drinks, chefs convidados, música e aquele clima gostoso de fim de semana na Mantiqueira.

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Entre sexta e domingo, 28 estandes transformam a entrada de Monte Verde em um verdadeiro banquete a céu aberto. Os visitantes poderão degustar receitas exclusivas, drinks autorais e acompanhar Cozinhas Show com chefs renomados (incluindo oficinas voltadas para as crianças), tudo isso em uma estrutura montada especialmente para celebrar os sabores da montanha. Entre os nomes confirmados estão Villa Donna Bistrô (que apresenta o “Risoto de Quintal” com costelinha bêbada, milho e crocante de quiabo).

Dos 28 estabelecimentos confirmados nesta edição do evento, os 23 que participaram do programa Prepara Gastronomia foram os seguintes: O Trutário; Alameda Suíça; Villa Donna Bistrô; Picolé e Delícias; Jam e Jelly Geleias; The Tudo Um Porco Monte Verde; Cachaça Bendita Truta; Boteco Villa Amarela; Fritus Pastelaria; Casa da Vovó; Restaurante Mamma Mia; Hugel Bar & Gastronomia; Manduca Artesanal; Canto da Araucária; Mauna Poke; Cucina da Villa; Pizza da Águia; Do Divino Açaí e Confeitaria; Sítio Teko Porã; Confraria Monte Verde; Bergamo Restaurante; Cocoa Sil – Fábrica de Chocolate Bean to Bar e Colibris Gastronomia. Já outros cinco (Vino Divino, Cervejaria Fritz, Cervejaria Monte Verde, Moncoc e Drinks Sônia e Leandro) não realizaram a consultoria do Sebrae, mas estarão também no festival deste final de semana.

Jazz nas montanhas

A programação começa nesta sexta-feira, às 18h, com a abertura oficial, seguida da primeira atração musical às 19h30 (Francis Rosa e banda). No sábado, o Circuito Sesc Amantikir traz jazz, blues e Música Instrumental Brasileira. No domingo, a partir das 14h30, sobe ao palco Maurício Gasperini (ex-Rádio Táxi), e o fechamento fica por conta da Orquesta Camanducaiense de Viola Caipira, às 17h.

A realização é da MOVE e da Prefeitura de Camanducaia, com apoio do Sindicato Patronal Serras Verdes e do Sebrae Minas, além de patrocínio da Melhoramentos e do Grupo Passalacqua.

“Esperamos por um Festival Gastronômico inesquecível. No ano passado o público foi grande e o evento recebeu muitos elogios. Desta vez a expectativa é ainda melhor”, afirma Rebecca Wagner, presidente da MOVE.

Se você ainda não experimentou os sabores desta edição, este é o momento. Depois de domingo, as criações especiais do festival deixam de ser servidas nos estandes.

Mais informações no site oficial do evento e no perfil Visite Monte Verde no Instagram.

Programação completa do Festival Gastronômico

25/9 (sexta)

18h – Abertura oficial

19h30 – Francis Rosa e banda

26/9 (sábado)

11h – Cozinha Show – Fagner Rodrigues

12h – Circuito Sesc Amantikir – Mantiqueira Blues

13h30 – Cozinha Show – Sônia Kohen e chefs convidados

14h30 – Circuito Sesc Amantikir – Zamat Band

16h – Cozinha Show – Breno Lerner

17h – Circuito Sesc Amantikir – Blues Family

18h30 – Cozinha Show – André Yuki Yoshikai

20h – Circuito Sesc Amantikir – The Simi Brothers & Goldie Pipes

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27/9 (domingo)

11h – Abertura dos estandes

11h – Oficina infantil com Eduarda Botelho

12h30 – Mariana Salvaterra (Villa Donna Bistrô)

14h30 – Maurício Gasperini

16h – Alessandra Pinheiro (Alameda Suíça)

17h – Orquesta Camanducaiense de Viola Caipira