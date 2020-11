Nas montanhas de Minas, Natal Cultural de Monte Verde encanta os turistas

Ao completar 70 anos, Monte Verde se ilumina com a proposta de celebrar o Natal mais bonito do Brasil com a segurança que a pandemia exige (foto: Move/Divulgação)









Monte Verde, no alto da Serra da Mantiqueira, completa 70 anos no domingo e, como presente aos moradores e visitantes, quer realizar um dos mais bonitos natais do Brasil, e o maior de sua história – o evento contará com um investimento de cerca de R$ 1 milhão e terá 45 dias de muita magia natalina.





No sábado, o distrito de Camanducaia, no Sul de Minas, deu início ao “Natal Cultural nas Montanhas – Uma história de Bauer”, que vai até 3 de janeiro. Na abertura, a chave da cidade foi entregue ao Papai Noel, um dos símbolos mais tradicionais do Natal, em uma cerimônia realizada na Câmara Municipal da cidade. Outros personagens do espetáculo do distrito também participaram da celebração.





E já que guarda da cidade ficou a cargo do Papai Noel, é claro que a sua presença é uma das atrações mais marcantes do Natal nas Montanhas. O bom velhinho, que fica o ano inteiro fabricando presentes para as crianças, aproveita o momento para dar uma paradinha e relaxar em sua cadeira de balanço preferida, na varanda de sua cabana. É nesse momento, também, que ele recebe as cartinhas de natal. “Venha dar um olá para o bom velhinho, que te espera acompanhado de seus ajudantes”, convida o site do evento.









Como guardião do distrito de Camanducaia, Papai Noel promove a magia do Natal (foto: Move/Divulgação) Floresta de Natal, um pequeno vilarejo entre as montanhas, cercado de vegetação por todos os lados. “Esse é o local aqui no hemisfério Sul, em que o Papai Noel – também conhecido como São Nicolau – escolheu para ter sua cabana e sua oficina de presentes. Um lugar mágico, onde os saberes e os fazeres são materializados em lindas peças feitas a mão e em guloseimas tradicionais, e os ensinamentos, alguns deles seculares, divididos na forma de contos, cantos, cores, aromas e sabores”, conta o convite ao Natal nas Montanhas. Aos olhos do Noel, é nos brinquedos que os sentimentos natalinos florescem e se materializam. Por isso, além de alegrar as crianças com os presentes produzidos em sua cabana, ele acredita que o teatro dos bonecos, uma das atrações mais belas do Natal em Monte Verde, é uma forma de adicionar magia à festa. E é o que os organizadores do evento fazem: “dão vida” a seres inanimados, por meio de seus manipuladores, imprimindo em figuras de pano, madeira e papel, atitudes humanas capazes de despertar a alegria e o aconchego, sinais marcantes desta época do ano.Tudo isso ocorre naum pequeno vilarejo entre as montanhas, cercado de vegetação por todos os lados. “Esse é o local aqui no hemisfério Sul, em que o Papai Noel – também conhecido como São Nicolau – escolheu para ter sua cabana e sua oficina de presentes. Um lugar mágico, onde os saberes e os fazeres são materializados em lindas peças feitas a mão e em guloseimas tradicionais, e os ensinamentos, alguns deles seculares, divididos na forma de contos, cantos, cores, aromas e sabores”, conta o convite ao Natal nas Montanhas.





É nessa floresta que, além do bom velhinho e do teatro de bonecos, é possível ouvir um dos melhores contadores de história da região. Para além dos prazeres do ver e do ouvir, o vilarejo oferece aos turistas oficinas de artesanato e loja oficial com produtos natalinos.





VELHOS COSTUMES

“Vivemos novos tempos, mas seguimos saudosos e cada vez mais órfãos dos velhos costumes. Em tempos de pandemia e restrições quanto a atividades geradoras de aglomeração, a solução é levar e fazer passar a Caravana Encantada. Percorrendo Camanducaia e os distritos de Monte Verde e São Mateus em um carro iluminado e repleto de personagens natalinos, esse é um resgate das chegadas triunfais dos circos em sua era de ouro”, diz o site do espetáculo.





Com todas as atrações e belezas, ao entardecer, Monte Verde desperta, já que Verner, o maquinista da luz, e seus ajudantes saem da Floresta de Natal para acender o Natal nas Montanhas. E eles contam, ainda, com a ajuda do limpador de chaminés, que, de acordo com a tradição, traz em seu toque a boa sorte. Assim, o maquinista percorre a avenida com seus amigos, a vaga-lume Anita e o esquilo Nelson, levando em seu trem as lamparinas mágicas que trazem o espírito de Natal e acendem os corações de Monte Verde. Após iluminar toda a avenida, o maquinista e seus amigos vão até o carvalho para acender a chama do Natal.







BAUER

A edição deste ano do Natal nas Montanhas tem inspiração alemã em uma das manifestações artísticas mais tradicionais de Monte Verde, a chamada pintura Bauernmalerei – Bauer, que significa camponês, e Malerei, que quer dizer pintura –, uma técnica folclórica aplicada a peças utilitárias e de decoração. Original da Alemanha, essa pintura era praticada por camponeses que ficavam confinados em casa durante os meses de inverno e, ao colorir o interior de suas residências (primordialmente na pintura de peças utilitárias e de decoração), faziam um contraponto à monotonia do branco da neve. Assim, os elementos natalinos ganharão personalidade e identidade únicas da região.









Festa adaptada à pandemia





A fim de manter a magia do espetáculo em Monte Verde e evitar riscos à população local e turística, o Natal Cultural das Montanhas seguirá uma série de medidas sanitárias. Entre elas, a proibição de contato físico. E isso também vale para o Papai Noel. Sem contatos físicos, as crianças poderão fazer os pedidos escritos e enviar cartinhas com mensagens ao bom velhinho.





Os demais espetáculos também foram adaptados à pandemia. “Cada uma das atrações foi pensada para encantar, mas com mobilidade para evitar aglomerações e respeito ao distanciamento. Fizemos o estudo da capacidade de público, uso de equipamentos de proteção e disponibilização de insumos para higienização e biossegurança”, explica Rebecca Wagner, presidente da Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região (Move).





Além disso, o uso de máscaras e álcool em gel são obrigatórios, o que também se faz regra nas hospedagens da cidade, que aderiram medidas protetivas, a fim de manter a segurança dos turistas que viajam até Monte Verde para apreciar um dos mais belos natais do Brasil. As hospedagens podem receber apenas 80% de sua capacidade, mantendo o alerta na cidade para casos de COVID-19.





Os cuidados básicos de segurança e prevenção à doença causada pelo novo coronavírus se estendem a bares, restaurantes e comércio da cidade, que já estão em pleno funcionamento e podem se tornar uma opção a mais para o turista no período natalino. (JM)



Natal Cultural nas Montanhas – Uma história de Bauer

