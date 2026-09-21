Quando é melhor comprar passagem para 2027: veja o calendário

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Planejar uma viagem para 2027 com antecedência é o primeiro passo para economizar, mas saber exatamente quando comprar as passagens aéreas pode fazer toda a diferença no orçamento. Datas comemorativas do varejo, aniversários de programas de fidelidade e a própria sazonalidade do setor criam um calendário de oportunidades para quem busca tarifas promocionais e melhores condições de pagamento.

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A chave é monitorar os preços e concentrar as buscas em períodos específicos, quando as companhias aéreas e programas de milhas costumam lançar suas melhores ofertas. Com um bom planejamento, é possível reduzir significativamente os custos da sua próxima viagem, seja ela nacional ou internacional.

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Quando surgem as melhores promoções de passagens?

Não existe um único dia mágico para comprar passagens baratas, mas alguns períodos do ano concentram as melhores oportunidades. Datas como a Black Friday, o Dia do Cliente e os aniversários dos principais programas de fidelidade são momentos-chave para encontrar tarifas com descontos agressivos.

Calendário de promoções para ficar de olho em 2027

Para garantir os melhores preços é fundamental acompanhar as ofertas que surgem em momentos específicos. Marcar essas datas no calendário ajuda a organizar a busca e a não perder as janelas de oportunidade que as companhias aéreas oferecem ao longo do ano. Veja os principais períodos:

Aniversários de programas de fidelidade (Variável): programas como Smiles (GOL), Latam Pass (LATAM) e TudoAzul (Azul) costumam celebrar seus aniversários com ofertas especiais. As datas variam anualmente, por isso é importante consultar os sites oficiais dos programas para não perder bônus generosos em transferências de pontos e descontos no resgate de passagens;

Dia do Cliente (Setembro): comemorado em 15 de setembro, o Dia do Cliente é outra data forte para promoções. As companhias aproveitam a ocasião para lançar campanhas com descontos diretos nos bilhetes e em pacotes de viagem;

Black Friday (Novembro): a data em 2027 será 26 de novembro (sexta-feira) e é, sem dúvida, um dos momentos mais aguardados. A Black Friday concentra algumas das maiores promoções do ano, com descontos que podem ser aplicados a viagens em diferentes períodos, incluindo alta temporada;

Cyber Monday (Novembro): o evento acontece na segunda-feira seguinte à Black Friday, que em 2027 será 29 de novembro, e foca em ofertas on-line. É uma segunda chance para quem não conseguiu aproveitar as promoções do fim de semana, muitas vezes com novas condições.

Como a baixa temporada afeta os preços?

Além das datas promocionais, viajar durante a baixa temporada é uma das formas mais eficazes de economizar. Os períodos de menor procura, que podem variar conforme o destino (como praias ou grandes cidades), geralmente resultam em preços de passagens, hospedagem e passeios mais baixos. No Brasil, a baixa temporada costuma ocorrer nos seguintes meses:

De março a junho: o período após o carnaval e antes das férias de julho é ideal para encontrar tarifas mais acessíveis;

De agosto a novembro: após o recesso escolar de meio de ano e antes das festas de fim de ano, a demanda diminui, o que reflete nos preços. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Evitar feriados prolongados, assim como os meses de janeiro, fevereiro, julho e dezembro, aumenta consideravelmente as chances de encontrar voos mais baratos. Para otimizar a economia, configure alertas de preço em sites de busca de passagens para ser notificado automaticamente quando surgirem promoções para os seus destinos de interesse nessas datas-chave.