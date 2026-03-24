Passagens aéreas: o que explica os preços e como planejar sua viagem

Planejar a próxima viagem se tornou um desafio para muitas pessoas que acompanham as oscilações nos preços das passagens aéreas. Após registrar queda de cerca de 20% em novembro de 2025, o mercado voltou a apresentar alta em março de 2026, impulsionada pela crise geopolítica no Oriente Médio e consequente valorização do petróleo. Essa dinâmica mostra que o valor das passagens não é apenas uma percepção, mas uma realidade influenciada por uma complexa combinação de fatores econômicos, operacionais e de mercado que afetam diretamente o bolso do consumidor.

Entender essa dinâmica é o primeiro passo para traçar estratégias mais eficientes na hora de comprar um voo, seja para um destino nacional ou internacional. O valor final exibido na tela é o resultado de uma série de variáveis que vão muito além da simples distância entre dois pontos, e conhecê-las ajuda a tomar decisões mais inteligentes e, quem sabe, a encontrar melhores oportunidades.

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O que influencia o preço das passagens aéreas

Diversos elementos compõem o custo de um bilhete aéreo, e muitos deles estão fora do controle direto das companhias. A interação entre eles cria um cenário volátil, onde os preços podem mudar de um dia para o outro. O início de 2026 exemplifica bem essa volatilidade: após um período de redução tarifária em 2025, março de 2026 registrou aumento de aproximadamente 15% devido ao conflito entre EUA e Irã, que elevou os preços do petróleo internacionalmente.

Um dos principais vilões é o combustível de aviação (QAV). Ele representa cerca de 35% dos custos operacionais de uma companhia aérea, e seu preço está diretamente atrelado à cotação internacional do petróleo e à variação do dólar. Quando o barril de petróleo sobe ou a moeda americana se valoriza frente ao real, o custo para abastecer as aeronaves aumenta, e esse valor é repassado ao consumidor.

A cotação do dólar impacta não apenas o combustível, mas também outras despesas fundamentais. Custos de arrendamento de aeronaves, manutenção, peças de reposição e seguros são, em grande parte, dolarizados. Portanto, um dólar mais alto encarece toda a operação para as empresas que atuam no Brasil.

A lei da oferta e da demanda também desempenha um papel crucial. Após períodos de baixa, como o observado durante a pandemia, a procura por viagens aumentou de forma expressiva. No entanto, a oferta de voos não acompanhou esse ritmo na mesma velocidade inicialmente. Muitas empresas reduziram suas frotas e malhas aéreas, e a retomada foi um processo gradual. Embora 2025 tenha apresentado ampliação da oferta e maior concorrência, o que resultou em queda de preços, com mais gente querendo viajar do que assentos disponíveis em determinados períodos, os preços tendem a subir, especialmente em feriados e períodos de alta temporada.

Por fim, os custos operacionais fixos, como salários de tripulantes, taxas aeroportuárias e investimentos em tecnologia, também entram na conta e são reajustados periodicamente, influenciando o valor final da passagem.

A variação dos preços das passagens aéreas exige planejamento e flexibilidade dos viajantes, como detalha a reportagem. Africa images

Como o aumento afeta o comportamento dos viajantes

O cenário de preços oscilantes transformou a maneira como as pessoas planejam suas viagens. A espontaneidade deu lugar a um planejamento muito mais cuidadoso e antecipado. A compra por impulso se tornou rara, e os consumidores agora dedicam mais tempo à pesquisa e ao monitoramento de preços.

Uma das principais mudanças é a busca por destinos alternativos. Lugares que antes não estavam no radar passam a ser considerados opções viáveis por oferecerem custos de deslocamento mais baixos. Viagens para destinos internacionais mais distantes são, por vezes, substituídas por roteiros na América do Sul ou mesmo por exploração de novas regiões dentro do próprio país.

Viajar fora da alta temporada se consolidou como uma estratégia inteligente. Os viajantes perceberam que voar em meses como março, maio ou setembro pode gerar uma economia expressiva em comparação com os períodos de férias escolares, como janeiro, julho e dezembro.

A flexibilidade também virou uma moeda de troca valiosa. Estar disposto a voar em dias de semana, como terças e quartas-feiras, ou em horários menos convencionais, como de madrugada, aumenta as chances de encontrar tarifas mais acessíveis.

Como economizar mesmo com passagens mais caras

Apesar do contexto desafiador, ainda é possível encontrar boas oportunidades para viajar sem comprometer o orçamento. Adotar algumas práticas pode fazer uma grande diferença no valor final da sua viagem.

Compre com antecedência: A regra de ouro continua válida. Para voos nacionais, o ideal é comprar entre 30 e 90 dias antes da data da viagem. Para destinos internacionais, o prazo recomendado é de três a seis meses;

Seja flexível com as datas: Se possível, pesquise em um calendário de mês inteiro. Ferramentas de busca de voos permitem visualizar os dias mais baratos para viajar, e a diferença de um dia para o outro pode ser grande;

Use alertas de preço: Cadastre-se em sites e aplicativos que monitoram os preços para a rota desejada. Eles enviam notificações por e-mail ou celular quando a tarifa cai, permitindo que você aproveite a oportunidade;

Considere aeroportos alternativos: Voar para um aeroporto secundário em uma cidade grande pode ser mais barato. Pesquise se o custo do deslocamento adicional até seu destino final compensa a economia na passagem;

Aproveite programas de milhas: Se você viaja com frequência ou utiliza cartões de crédito que acumulam pontos, use os programas de fidelidade a seu favor. Eles podem garantir descontos significativos ou até mesmo a emissão de passagens sem custo;

Fique de olho em promoções: Siga as companhias aéreas e agências de viagem nas redes sociais e assine suas newsletters. Muitas promoções relâmpago são divulgadas exclusivamente por esses canais. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.