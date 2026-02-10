Como acumular milhas e viajar quase de graça; veja o passo a passo

Viajar mais gastando menos é um objetivo comum, e os programas de fidelidade surgem como ferramenta poderosa para transformá-lo em realidade. Com a estratégia certa, gastos do dia a dia, como supermercado e contas de consumo, podem se converter em passagens aéreas para destinos nacionais e internacionais, muitas vezes saindo quase de graça.

O primeiro passo é centralizar todas as suas despesas em um único cartão de crédito que acumule pontos. É fundamental verificar as regras do seu banco e garantir que você esteja inscrito em um programa de recompensas. Ao mesmo tempo, cadastre-se gratuitamente nos principais programas de fidelidade das companhias aéreas, como Latam Pass, Smiles (Gol) e TudoAzul (Azul).

A mágica acontece ao conectar esses dois universos. Os pontos acumulados no cartão de crédito não são milhas automaticamente. Eles precisam ser transferidos para o programa da companhia aérea de sua escolha, e é nesse momento que as melhores oportunidades aparecem. Fique atento às promoções de transferência bonificada, que podem dobrar a quantidade de pontos enviados.

Estratégias para acelerar o acúmulo de milhas

Para turbinar o saldo de milhas, vá além do uso convencional do cartão. Utilize os portais de compras dos programas de fidelidade. Antes de comprar um produto on-line, verifique se a loja é parceira do seu programa. Ao acessar o site da varejista por meio do link do programa, você ganha milhas por cada real gasto, além dos pontos normais do cartão.

Outra opção são os clubes de assinatura. Por uma mensalidade, você recebe uma quantidade fixa de milhas todos os meses, além de ter acesso a bônus de transferência mais agressivos e outras vantagens exclusivas. Avalie se o custo do clube compensa os benefícios para o seu perfil de viajante.

Pagar contas com o cartão de crédito, por meio de aplicativos de carteiras digitais, também pode render pontos, mas é preciso ter atenção às taxas cobradas. Em muitos casos, o custo da operação pode não justificar o acúmulo. A estratégia vale principalmente quando há promoções específicas que isentam ou reduzem essas tarifas.

Na hora de resgatar, a flexibilidade é sua maior aliada. Pesquise as passagens com antecedência e, se possível, tenha datas alternativas para sua viagem. Voos durante a semana ou fora da alta temporada costumam exigir uma quantidade menor de milhas, otimizando o uso dos seus pontos e garantindo a próxima aventura.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.