Passagens internacionais: os truques para economizar na viagem

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Planejar uma viagem internacional é emocionante, mas os preços das passagens aéreas podem ser um grande obstáculo. Felizmente, com as estratégias certas, é possível encontrar voos por valores muito mais acessíveis. O segredo está em combinar flexibilidade, antecedência e o uso de ferramentas inteligentes para monitorar os preços.

A hora certa de comprar e voar

Para voos internacionais, o ideal é buscar passagens entre dois e quatro meses antes da data de embarque. Essa janela pode variar conforme a temporada: para a baixa temporada (geralmente de março a junho e de agosto a novembro), o período ideal fica entre 30 a 60 dias antes; já na alta temporada, planeje-se com 60 a 120 dias de antecedência.

Voos que partem em dias de semana, como terças e quartas-feiras, costumam ser mais baratos que os de fim de semana, embora essa não seja uma regra absoluta. É importante entender que não existe um "dia mágico" para comprar passagens; os preços são dinâmicos e controlados por algoritmos complexos. Por isso, a melhor tática é criar alertas de preço em sites especializados e monitorar as tarifas constantemente, pois promoções podem surgir a qualquer momento.

Mais truques para economizar

Além de saber quando comprar, outras táticas podem fazer uma grande diferença no valor final da sua passagem. Considere estas dicas:

Seja flexível: se possível, tenha flexibilidade nas datas de ida e volta. Às vezes, voar um ou dois dias antes ou depois do planejado pode gerar uma economia significativa.

Use comparadores de voos: ferramentas como Google Flights, Skyscanner e Kayak são indispensáveis. Elas buscam preços em diversas companhias aéreas e agências de viagem simultaneamente.

Considere aeroportos alternativos: voar para um aeroporto secundário, um pouco mais distante do seu destino final, pode ser muito mais barato. Verifique se o custo do deslocamento terrestre compensa a economia.

Voos com conexão: voos diretos são mais cômodos, mas quase sempre mais caros. Pesquisar por rotas com uma ou mais conexões pode reduzir drasticamente o preço do bilhete.

Combine companhias aéreas: em vez de comprar ida e volta com a mesma empresa, pesquise os trechos separadamente. Comprar a ida por uma companhia e a volta por outra pode ser uma ótima opção.

Encontrar passagens internacionais baratas exige pesquisa e paciência, mas com essas estratégias, suas chances de fazer um excelente negócio aumentam consideravelmente. Boa viagem!

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.