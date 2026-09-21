Países que exigem certificado de febre amarela de brasileiros: veja a lista completa

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Planejar uma viagem internacional vai além de comprar passagens e reservar hotéis. Para brasileiros, um dos documentos mais importantes é o Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia (CIVP) contra a febre amarela, exigido para a entrada em dezenas de países. A comprovação da imunização é uma regra sanitária global e precisa ser providenciada com antecedência para evitar imprevistos na imigração.

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O documento é fundamental para quem se desloca de ou para áreas consideradas de risco para a transmissão da doença, como é o caso do Brasil. Por isso, diversos destinos na Ásia, África, América Central e Oceania solicitam o certificado aos viajantes que partem do território brasileiro. A regra vale mesmo para voos com conexão ou escala nesses locais.

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O que é o Certificado Internacional de Vacinação?

O Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia é um documento oficial que comprova a imunização contra a febre amarela. Ele segue um modelo padrão definido no Regulamento Sanitário Internacional e é emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) após o cidadão ter recebido a vacina.

Como emitir o certificado de febre amarela

A emissão do certificado se tornou um processo digital e simplificado. O viajante não precisa mais se dirigir a um posto físico para obter o documento. O processo pode ser feito inteiramente online, mas é crucial que a vacina seja aplicada com, no mínimo, 10 dias de antecedência da data da viagem. Veja o passo a passo:

Tome a vacina: a primeira etapa é receber a dose da vacina contra a febre amarela em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou em um serviço de vacinação privado credenciado. Aguarde o registro: após a aplicação, a unidade de saúde tem um prazo para registrar a vacina no sistema do Ministério da Saúde. O certificado estará disponível para emissão em até 5 dias úteis após o registro da vacina no sistema. Acesse o Meu SUS Digital: o certificado fica disponível no aplicativo ou site do Meu SUS Digital. Basta fazer login com a conta Gov.br, acessar a área de vacinas e selecionar a opção para emitir o CIVP de febre amarela. Alternativa via Gov.br: caso a vacina não apareça no Meu SUS Digital após 5 dias úteis, ou se você foi vacinado há mais tempo, acesse o portal Gov.br e busque pelo serviço 'Obter Certificado Internacional de Vacinação'. Será necessário fornecer os dados da vacinação (data, lote, fabricante).

Países que exigem o certificado de febre amarela de brasileiros

Importante: As exigências sanitárias podem ser alteradas a qualquer momento pelos países. A lista abaixo apresenta os principais destinos que tradicionalmente exigem o CIVP de viajantes vindos do Brasil, mas é fundamental consultar o site oficial da Anvisa ou a representação consular do país de destino próximo à data da viagem para informações atualizadas.

África do Sul

Austrália

Bahamas

Bolívia

China

Colômbia

Egito

Filipinas

Índia

Indonésia

Jamaica

Malásia

México

Panamá

Paraguai

Singapura

Tailândia

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A vacina tem validade para a vida toda?

Sim. Em 2014, a Organização Mundial da Saúde (OMS) mudou sua orientação e concluiu que uma única dose da vacina contra a febre amarela é suficiente para proteger o indivíduo por toda a vida. O Brasil adotou essa recomendação em 2017. Portanto, o Certificado Internacional de Vacinação não possui data de validade, e quem já foi vacinado uma vez não precisa de dose de reforço para viajar.