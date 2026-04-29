Confundida com dengue, febre amarela já causou 3 mortes em SP este ano

A Secretaria de Saúde do Estado promoveu um seminário para orientar profissionais sobre como diferenciar os quadros clínicos. No início, os sintomas são parecidos:

febre alta

dor de cabeça

dores no corpo

mal-estar

náuseas

No ciclo urbano, ambas as doenças são transmitidas pelo Aedes aegypti, mas têm evolução distinta. A dengue costuma provocar dor intensa atrás dos olhos, manchas na pele e dores generalizadas. Já a febre amarela pode causar icterícia (pele e olhos amarelados), além de comprometimento do fígado e dos rins.

No ciclo silvestre da febre amarela, os primatas não humanos (macacos) são os principais hospedeiros e amplificadores do vírus e os vetores são mosquitos com hábitos estritamente silvestres, sendo os gêneros Haemagogus e Sabethes os mais importantes na América Latina.

Dados do Ministério da Saúde indicam que o Brasil registrou oito casos de febre amarela neste ano, com quatro mortes. Só em São Paulo foram seis casos e três óbitos. Pelo nível de letalidade, autoridades já tratam a situação como um surto.