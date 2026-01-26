Sarampo e Febre Amarela: onde se vacinar de graça e quem deve tomar

A vacinação contra o sarampo e a febre amarela continua sendo uma das principais ferramentas de saúde pública no Brasil, especialmente para manter conquistas como o certificado de país livre do sarampo, recuperado em 2024. Com campanhas ativas e doses disponíveis gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS), é fundamental verificar o cartão de vacinação e garantir que a proteção esteja em dia para evitar o ressurgimento de surtos.

As doses são aplicadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo o país, que geralmente funcionam das 8h às 17h. Manter a imunização atualizada é um ato de proteção individual e coletiva, impedindo a circulação de vírus que podem causar complicações graves e até levar à morte. A recomendação vale para crianças, adolescentes e adultos.

Leia Mais

Quem deve se vacinar contra o sarampo?

O esquema vacinal contra o sarampo utiliza a vacina tríplice viral, que também protege contra caxumba e rubéola. O Calendário Nacional de Vacinação estabelece um cronograma claro para garantir a imunidade desde a infância, mas adultos que não foram imunizados também devem procurar um posto de saúde.

As diretrizes gerais de vacinação são:

Crianças: uma dose aos 12 meses (tríplice viral) e outra aos 15 meses (tetra viral, que inclui varicela).

Pessoas de 1 a 29 anos: devem comprovar o recebimento de duas doses da vacina com componente sarampo.

Pessoas de 30 a 59 anos: precisam ter pelo menos uma dose registrada no cartão de vacinação.

Caso não tenha o registro ou não se lembre de ter recebido as doses, a orientação é procurar uma UBS para avaliação e possível vacinação. Profissionais de saúde também devem ter as duas doses confirmadas, independentemente da idade.

Febre amarela: dose única para toda a vida

Para a febre amarela, a recomendação do Ministério da Saúde é de dose única durante a vida. Quem já recebeu a vacina em qualquer momento não precisa de reforço. Exceção: quem recebeu a dose fracionada em 2018 deve procurar uma unidade de saúde para receber a dose padrão. A imunização é crucial para quem vive ou vai viajar para Áreas com Recomendação de Vacinação (ACRV).

A vacina é indicada até 59 anos. Para idosos acima de 60 anos sem comprovante vacinal, gestantes e pessoas com o sistema imunológico comprometido, a indicação deve ser avaliada individualmente por um profissional de saúde, pois existem contraindicações específicas.

Para se vacinar, basta comparecer à Unidade Básica de Saúde mais próxima, levando um documento de identificação com foto e, se possível, o cartão de vacinação. Manter o documento atualizado facilita o controle e garante que todas as doses necessárias sejam administradas no tempo certo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.