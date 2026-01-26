Assine
overlay
Início Trends
Turismo

Vai viajar em 2026? Veja a lista de países que exigem vacina da febre amarela

Planeje sua viagem internacional sem surpresas: confira os destinos que pedem o Certificado Internacional de Vacinação e como obtê-lo

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
26/01/2026 14:22

compartilhe

SIGA
x
Vai viajar em 2026? Veja a lista de países que exigem vacina da febre amarela
O Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia (CIVP) é o documento que atesta a imunização contra a febre amarela, essencial para viagens ao exterior. crédito: Amanda Marques/ Gov.br

Planejar uma viagem internacional para 2026 vai além de comprar passagens e reservar hotéis. Um passo fundamental, muitas vezes esquecido, é verificar a exigência do Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia (CIVP) contra a febre amarela. Muitos países solicitam o documento na entrada, e a falta dele pode impedir o embarque ou causar problemas na imigração.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Para evitar imprevistos e garantir uma experiência tranquila, é essencial que o viajante se organize com antecedência. A vacina é gratuita e oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A dose única garante proteção por toda a vida, eliminando a necessidade de reforços para quem já foi imunizado anteriormente.

Leia Mais

Como obter o Certificado Internacional de Vacinação?

O processo para emitir o CIVP é simples e pode ser feito online. O primeiro passo é tomar a vacina em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e guardar o comprovante de vacinação nacional. A recomendação oficial é que a imunização ocorra pelo menos 10 dias antes da data da viagem, prazo necessário para que a vacina atinja a eficácia protetora.

Com o comprovante em mãos, o viajante deve solicitar a emissão do certificado pelo aplicativo Meu SUS Digital ou pelo portal gov.br. O documento digital fica disponível no próprio aplicativo e pode ser impresso. A versão digital tem a mesma validade da física e é aceita internacionalmente, facilitando a vida de quem prefere ter tudo no celular.

Quais países exigem a vacina da febre amarela?

A lista de países que exigem o certificado é extensa e pode sofrer alterações. Atualmente, 47 países exigem o CIVP: 34 na África e 13 nas Américas (Central e do Sul). Por isso, é sempre bom confirmar a regra do seu destino antes de embarcar. No entanto, alguns destinos populares mantêm a exigência de forma consistente. Confira alguns deles:

  • América do Sul: Argentina, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Paraguai, Peru, Suriname e Venezuela.

  • América Central e Caribe: Bahamas, Belize, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá e Trinidad e Tobago.

  • África: África do Sul, Angola, Nigéria, Gana, Quênia, Tanzânia e diversos outros países do continente.

  • Ásia: Tailândia, Filipinas, Índia e Malásia exigem o certificado para viajantes provenientes de países com risco de transmissão de febre amarela.

  • Oceania: A Austrália e Fiji exigem o comprovante de vacinação para viajantes que passaram por países com risco de transmissão da febre amarela.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

certificado-internacional-de-vacinacao-ou-profilaxia civp febre-amarela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay