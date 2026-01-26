Vai viajar em 2026? Veja a lista de países que exigem vacina da febre amarela
Planeje sua viagem internacional sem surpresas: confira os destinos que pedem o Certificado Internacional de Vacinação e como obtê-lo
Planejar uma viagem internacional para 2026 vai além de comprar passagens e reservar hotéis. Um passo fundamental, muitas vezes esquecido, é verificar a exigência do Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia (CIVP) contra a febre amarela. Muitos países solicitam o documento na entrada, e a falta dele pode impedir o embarque ou causar problemas na imigração.
Para evitar imprevistos e garantir uma experiência tranquila, é essencial que o viajante se organize com antecedência. A vacina é gratuita e oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A dose única garante proteção por toda a vida, eliminando a necessidade de reforços para quem já foi imunizado anteriormente.
Como obter o Certificado Internacional de Vacinação?
O processo para emitir o CIVP é simples e pode ser feito online. O primeiro passo é tomar a vacina em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e guardar o comprovante de vacinação nacional. A recomendação oficial é que a imunização ocorra pelo menos 10 dias antes da data da viagem, prazo necessário para que a vacina atinja a eficácia protetora.
Com o comprovante em mãos, o viajante deve solicitar a emissão do certificado pelo aplicativo Meu SUS Digital ou pelo portal gov.br. O documento digital fica disponível no próprio aplicativo e pode ser impresso. A versão digital tem a mesma validade da física e é aceita internacionalmente, facilitando a vida de quem prefere ter tudo no celular.
Quais países exigem a vacina da febre amarela?
A lista de países que exigem o certificado é extensa e pode sofrer alterações. Atualmente, 47 países exigem o CIVP: 34 na África e 13 nas Américas (Central e do Sul). Por isso, é sempre bom confirmar a regra do seu destino antes de embarcar. No entanto, alguns destinos populares mantêm a exigência de forma consistente. Confira alguns deles:
América do Sul: Argentina, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Paraguai, Peru, Suriname e Venezuela.
América Central e Caribe: Bahamas, Belize, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá e Trinidad e Tobago.
África: África do Sul, Angola, Nigéria, Gana, Quênia, Tanzânia e diversos outros países do continente.
Ásia: Tailândia, Filipinas, Índia e Malásia exigem o certificado para viajantes provenientes de países com risco de transmissão de febre amarela.
Oceania: A Austrália e Fiji exigem o comprovante de vacinação para viajantes que passaram por países com risco de transmissão da febre amarela.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.