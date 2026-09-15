Assine
overlay
Início Turismo
Navegar é preciso

Do Mediterrâneo para o Brasil: MSC Splendida chega em grande estilo

Navio navega nas águas da América do Sul em novembro, com roteiros pelo Brasil, Argentina e Uruguai, levando para a região a estrutura que conhecemos durante uma viagem na Europa

Publicidade
Carregando...
C
Carlos Altman
C
Carlos Altman
Repórter
15/09/2026 15:25

compartilhe

×
A partir de novembro de 2026, o MSC Splendida passa a integrar a temporada sul-americana
A partir de novembro de 2026, o MSC Splendida passa a integrar a temporada sul-americana crédito: Carlos Altman/EM

A partir de novembro, o MSC Splendida estará navegando pela América do Sul durante a temporada 2026/2027 da MSC Cruzeiros. O navio, que atualmente opera roteiros pelo Mediterrâneo, passará a receber passageiros em viagens que combinam destinos do litoral brasileiro com escalas na Argentina e no Uruguai.

Fique por dentro das notícias que importam para você!



A bordo, a proposta é reunir hospedagem, alimentação, entretenimento e atividades de lazer em um mesmo espaço. Para entender como funciona essa experiência, embarcamos no Splendida durante uma viagem pelo Mediterrâneo e conhecemos de perto os ambientes, restaurantes e serviços que estarão à disposição dos passageiros na próxima temporada brasileira.




Leia Mais







O MSC Splendida no Brasil



Disputado, o deck superior vira ponto de encontro dos passageiros

Disputado, o deck superior vira ponto de encontro dos passageiros Carlos Altman/EM


O navio terá embarques no Rio de Janeiro e em Buenos Aires e fará diferentes roteiros pela América do Sul. Entre os destinos que aparecem na programação estão Búzios, Ilha Grande, Ilhabela, Balneário Camboriú, Punta del Este e Montevidéu, de acordo com o itinerário escolhido.



A temporada 2026/2027 terá vários navios da MSC operando na região. Segundo Adrian Ursilli, diretor-geral da MSC Cruzeiros no Brasil, a companhia espera uma temporada de grande movimentação. “Teremos uma temporada forte em 2026/2027, com navios modernos que oferecerão experiências completas e de classe mundial, todas com o MSC Yacht Club, nossa experiência de cruzeiro de luxo que tem sido muito procurada.”



O Splendida será uma das opções para quem pretende fazer uma viagem de cruzeiro pela América do Sul, com a possibilidade de conhecer diferentes cidades sem precisar trocar de acomodação a cada parada.



As dimensões do navio



O navio MSC Splendida, atracado em Santos

O navio MSC Splendida, atracado em Santos MSC/Divulgação


O MSC Splendida tem 333 metros de comprimento, aproximadamente 137.936 toneladas brutas e 1.637 cabines.


A capacidade máxima é de 4.363 passageiros, atendidos por cerca de 1.370 tripulantes. O navio tem 17 decks, sendo 14 destinados aos passageiros.



Cerca de 80% das cabines têm vista para o mar e uma parcela delas possui varanda privativa. As acomodações variam de cabines internas e externas a suítes e espaços destinados ao MSC Yacht Club.



Escadarias de cristal



Um dos primeiros espaços que chama a atenção de quem embarca é o átrio central. O ambiente ocupa vários decks e concentra bares, áreas de convivência e espaços onde são realizadas apresentações musicais.



A decoração combina espelhos, vidro, mármore e elementos metálicos, seguindo o estilo adotado pela classe Fantasia.


Nas laterais do átrio estão as escadarias revestidas com cristais Swarovski. Os cristais são aplicados aos degraus e refletem a iluminação do ambiente, criando um dos elementos visuais mais característicos do interior do navio. As escadarias também acabam funcionando como um ponto frequente para fotografias entre os passageiros.



Restaurantes e opções de alimentação



O MSC Splendida oferece diferentes alternativas de alimentação, entre restaurantes principais, restaurantes de especialidades e buffets.


O La Reggia é um dos restaurantes principais e trabalha com serviço à mesa e cardápio de culinária internacional e mediterrânea.


O Villa Verde tem ambiente mais reservado e oferece pratos variados, também com influência da gastronomia europeia.


O L'Olivo segue uma proposta mediterrânea, com opções de massas, peixes e frutos do mar.



Para quem prefere carnes, o Butcher's Cut é uma steakhouse de especialidade, com cortes selecionados e acompanhamentos.


O Sea Pavilion apresenta uma proposta inspirada na culinária asiática, com pratos de peixes, frutos do mar e outras preparações orientais.



Já o Santa Fe Tex Mex oferece uma alternativa mais informal, com pratos inspirados nas cozinhas mexicana e texana.


Nos buffets Bora Bora e Pago Pago, a oferta é mais ampla e inclui diferentes opções de pratos quentes e frios, massas, pizzas, saladas, frutas e sobremesas. Além dos restaurantes, o navio possui cafés, bares e lounges, que funcionam em diferentes horários ao longo do dia.



Piscinas, esporte e entretenimento



A programação do Splendida inclui atividades para diferentes faixas etárias. O navio possui cinco piscinas e 12 jacuzzis, além de academia, áreas esportivas e espaços destinados a crianças e adolescentes. Entre as opções de entretenimento estão teatro, cassino, cinema 4D e simulador de Fórmula 1. Há ainda bares, lounges, discoteca e lojas. Uma das piscinas possui teto retrátil, permitindo que a área seja utilizada também em condições climáticas menos favoráveis.


Espaços de bem-estar



O MSC Aurea Spa reúne tratamentos, massagens, sauna, banho turco e outros serviços voltados ao bem-estar. A academia também fica em uma área com vista para o mar. Mas uma parte importante dessa experiência acontece fora dos espaços específicos de bem-estar. Nos dias de navegação, muitos passageiros aproveitam os decks externos para descansar, ler, conversar ou simplesmente observar o mar.



MSC Yacht Club



O Splendida também possui o MSC Yacht Club, área exclusiva com acesso restrito aos hóspedes dessa categoria.


O espaço reúne suítes, restaurante, lounge e piscina privativa, além de serviços diferenciados, como atendimento de mordomo.


É uma opção voltada a passageiros que preferem uma área mais reservada dentro do navio.



Como foi navegar pelo Mediterrâneo






A bordo do MSC Splendida, o professor baiano aposentado Eduardo Sampaio ficou impressionado com Malta e toda a história do lugar-Carlos Altman/EM


A bordo do MSC Splendida, o professor baiano aposentado Eduardo Sampaio ficou impressionado com Malta e toda a história do lugar Carlos Altman/EM




O Royal Palm Casino oferece uma experiência completa de entretenimento com uma grande variedade de jogos-Carlos Altman/EM


O Royal Palm Casino oferece uma experiência completa de entretenimento com uma grande variedade de jogos Carlos Altman/EM




Hora da selfie: a escadaria de cristais Swarovski no átrio principal é puro brilho e charme -Carlos Altman/EM


Hora da selfie: a escadaria de cristais Swarovski no átrio principal é puro brilho e charme Carlos Altman/EM




Disputado, o deck superior vira ponto de encontro dos passageiros -Carlos Altman/EM


Disputado, o deck superior vira ponto de encontro dos passageiros
Carlos Altman/EM




Entre os passageiros mais jovens do MSC Splendida está o fotógrafo paraense Felipe Guimarães-Carlos Altman/EM


Entre os passageiros mais jovens do MSC Splendida está o fotógrafo paraense Felipe Guimarães Carlos Altman/EM




La Piazzetta é a praça italiana e o complexo de doceria, sorveteria e bar presente no MSC Splendida-Carlos Altman/EM


La Piazzetta é a praça italiana e o complexo de doceria, sorveteria e bar presente no MSC Splendida Carlos Altman/EM




A partir de novembro de 2026, o MSC Splendida passa a integrar a temporada sul-americana-Carlos Altman/EM


A partir de novembro de 2026, o MSC Splendida passa a integrar a temporada sul-americana Carlos Altman/EM




O navio MSC Splendida, atracado em Santos-MSC/Divulgação


O navio MSC Splendida, atracado em Santos MSC/Divulgação













Foi no Mediterrâneo que conhecemos o MSC Splendida. Durante a viagem, o navio serviu como base para conhecer diferentes destinos europeus. O roteiro passou por cidades e regiões como Barcelona, Marselha, Cagliari, Palermo, Valletta e a região de Pisa e Florença.


A rotina se divide entre os períodos em terra e os momentos de navegação. Pela manhã, uma nova cidade aparece no horizonte. Depois de algumas horas de passeio, o passageiro retorna ao navio e pode escolher entre descansar, fazer uma refeição, utilizar as piscinas ou participar da programação de entretenimento.



Nos dias de navegação, a dinâmica muda. Sem uma cidade para visitar, os espaços do próprio navio passam a concentrar as atividades. Foi também nesses momentos que fica mais evidente a dimensão do Splendida. Há áreas movimentadas, como o átrio, os restaurantes e as piscinas, e outras mais tranquilas, onde é possível passar algum tempo apenas observando o mar.



Do Mediterrâneo para a América do Sul



A partir de novembro, o cenário visto das janelas e dos decks será diferente. Depois de completar sua programação europeia, o MSC Splendida seguirá para a América do Sul e passará a operar roteiros da temporada 2026/2027, com destinos brasileiros e escalas na Argentina e no Uruguai.



A estrutura do navio permanece a mesma, mas a experiência muda conforme o itinerário. Em vez das cidades históricas e das ilhas mediterrâneas, os passageiros encontrarão praias brasileiras e destinos do Rio da Prata.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Para quem embarcar no Brasil, será uma oportunidade de conhecer um navio que atualmente navega pela Europa sem precisar fazer uma viagem internacional para experimentar sua estrutura.




Tópicos relacionados:

cruzeiro cruzeiros geral navio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay