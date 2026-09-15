Do Mediterrâneo para o Brasil: MSC Splendida chega em grande estilo

A partir de novembro, o MSC Splendida estará navegando pela América do Sul durante a temporada 2026/2027 da MSC Cruzeiros. O navio, que atualmente opera roteiros pelo Mediterrâneo, passará a receber passageiros em viagens que combinam destinos do litoral brasileiro com escalas na Argentina e no Uruguai.

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A bordo, a proposta é reunir hospedagem, alimentação, entretenimento e atividades de lazer em um mesmo espaço. Para entender como funciona essa experiência, embarcamos no Splendida durante uma viagem pelo Mediterrâneo e conhecemos de perto os ambientes, restaurantes e serviços que estarão à disposição dos passageiros na próxima temporada brasileira.

O MSC Splendida no Brasil







Disputado, o deck superior vira ponto de encontro dos passageiros Carlos Altman/EM





O navio terá embarques no Rio de Janeiro e em Buenos Aires e fará diferentes roteiros pela América do Sul. Entre os destinos que aparecem na programação estão Búzios, Ilha Grande, Ilhabela, Balneário Camboriú, Punta del Este e Montevidéu, de acordo com o itinerário escolhido.

A temporada 2026/2027 terá vários navios da MSC operando na região. Segundo Adrian Ursilli, diretor-geral da MSC Cruzeiros no Brasil, a companhia espera uma temporada de grande movimentação. “Teremos uma temporada forte em 2026/2027, com navios modernos que oferecerão experiências completas e de classe mundial, todas com o MSC Yacht Club, nossa experiência de cruzeiro de luxo que tem sido muito procurada.”

O Splendida será uma das opções para quem pretende fazer uma viagem de cruzeiro pela América do Sul, com a possibilidade de conhecer diferentes cidades sem precisar trocar de acomodação a cada parada.

As dimensões do navio







O navio MSC Splendida, atracado em Santos MSC/Divulgação





O MSC Splendida tem 333 metros de comprimento, aproximadamente 137.936 toneladas brutas e 1.637 cabines.

A capacidade máxima é de 4.363 passageiros, atendidos por cerca de 1.370 tripulantes. O navio tem 17 decks, sendo 14 destinados aos passageiros.

Cerca de 80% das cabines têm vista para o mar e uma parcela delas possui varanda privativa. As acomodações variam de cabines internas e externas a suítes e espaços destinados ao MSC Yacht Club.

Escadarias de cristal

Um dos primeiros espaços que chama a atenção de quem embarca é o átrio central. O ambiente ocupa vários decks e concentra bares, áreas de convivência e espaços onde são realizadas apresentações musicais.

A decoração combina espelhos, vidro, mármore e elementos metálicos, seguindo o estilo adotado pela classe Fantasia.

Nas laterais do átrio estão as escadarias revestidas com cristais Swarovski. Os cristais são aplicados aos degraus e refletem a iluminação do ambiente, criando um dos elementos visuais mais característicos do interior do navio. As escadarias também acabam funcionando como um ponto frequente para fotografias entre os passageiros.

Restaurantes e opções de alimentação

O MSC Splendida oferece diferentes alternativas de alimentação, entre restaurantes principais, restaurantes de especialidades e buffets.

O La Reggia é um dos restaurantes principais e trabalha com serviço à mesa e cardápio de culinária internacional e mediterrânea.

O Villa Verde tem ambiente mais reservado e oferece pratos variados, também com influência da gastronomia europeia.

O L'Olivo segue uma proposta mediterrânea, com opções de massas, peixes e frutos do mar.

Para quem prefere carnes, o Butcher's Cut é uma steakhouse de especialidade, com cortes selecionados e acompanhamentos.

O Sea Pavilion apresenta uma proposta inspirada na culinária asiática, com pratos de peixes, frutos do mar e outras preparações orientais.

Já o Santa Fe Tex Mex oferece uma alternativa mais informal, com pratos inspirados nas cozinhas mexicana e texana.

Nos buffets Bora Bora e Pago Pago, a oferta é mais ampla e inclui diferentes opções de pratos quentes e frios, massas, pizzas, saladas, frutas e sobremesas. Além dos restaurantes, o navio possui cafés, bares e lounges, que funcionam em diferentes horários ao longo do dia.

Piscinas, esporte e entretenimento

A programação do Splendida inclui atividades para diferentes faixas etárias. O navio possui cinco piscinas e 12 jacuzzis, além de academia, áreas esportivas e espaços destinados a crianças e adolescentes. Entre as opções de entretenimento estão teatro, cassino, cinema 4D e simulador de Fórmula 1. Há ainda bares, lounges, discoteca e lojas. Uma das piscinas possui teto retrátil, permitindo que a área seja utilizada também em condições climáticas menos favoráveis.

Espaços de bem-estar

O MSC Aurea Spa reúne tratamentos, massagens, sauna, banho turco e outros serviços voltados ao bem-estar. A academia também fica em uma área com vista para o mar. Mas uma parte importante dessa experiência acontece fora dos espaços específicos de bem-estar. Nos dias de navegação, muitos passageiros aproveitam os decks externos para descansar, ler, conversar ou simplesmente observar o mar.

MSC Yacht Club

O Splendida também possui o MSC Yacht Club, área exclusiva com acesso restrito aos hóspedes dessa categoria.

O espaço reúne suítes, restaurante, lounge e piscina privativa, além de serviços diferenciados, como atendimento de mordomo.

É uma opção voltada a passageiros que preferem uma área mais reservada dentro do navio.

Como foi navegar pelo Mediterrâneo















A bordo do MSC Splendida, o professor baiano aposentado Eduardo Sampaio ficou impressionado com Malta e toda a história do lugar Carlos Altman/EM















O Royal Palm Casino oferece uma experiência completa de entretenimento com uma grande variedade de jogos Carlos Altman/EM















Hora da selfie: a escadaria de cristais Swarovski no átrio principal é puro brilho e charme Carlos Altman/EM















Disputado, o deck superior vira ponto de encontro dos passageiros

Carlos Altman/EM















Entre os passageiros mais jovens do MSC Splendida está o fotógrafo paraense Felipe Guimarães Carlos Altman/EM















La Piazzetta é a praça italiana e o complexo de doceria, sorveteria e bar presente no MSC Splendida Carlos Altman/EM















A partir de novembro de 2026, o MSC Splendida passa a integrar a temporada sul-americana Carlos Altman/EM















O navio MSC Splendida, atracado em Santos MSC/Divulgação









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Próximo















Foi no Mediterrâneo que conhecemos o MSC Splendida. Durante a viagem, o navio serviu como base para conhecer diferentes destinos europeus. O roteiro passou por cidades e regiões como Barcelona, Marselha, Cagliari, Palermo, Valletta e a região de Pisa e Florença.

A rotina se divide entre os períodos em terra e os momentos de navegação. Pela manhã, uma nova cidade aparece no horizonte. Depois de algumas horas de passeio, o passageiro retorna ao navio e pode escolher entre descansar, fazer uma refeição, utilizar as piscinas ou participar da programação de entretenimento.

Nos dias de navegação, a dinâmica muda. Sem uma cidade para visitar, os espaços do próprio navio passam a concentrar as atividades. Foi também nesses momentos que fica mais evidente a dimensão do Splendida. Há áreas movimentadas, como o átrio, os restaurantes e as piscinas, e outras mais tranquilas, onde é possível passar algum tempo apenas observando o mar.

Do Mediterrâneo para a América do Sul

A partir de novembro, o cenário visto das janelas e dos decks será diferente. Depois de completar sua programação europeia, o MSC Splendida seguirá para a América do Sul e passará a operar roteiros da temporada 2026/2027, com destinos brasileiros e escalas na Argentina e no Uruguai.

A estrutura do navio permanece a mesma, mas a experiência muda conforme o itinerário. Em vez das cidades históricas e das ilhas mediterrâneas, os passageiros encontrarão praias brasileiras e destinos do Rio da Prata.

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Para quem embarcar no Brasil, será uma oportunidade de conhecer um navio que atualmente navega pela Europa sem precisar fazer uma viagem internacional para experimentar sua estrutura.