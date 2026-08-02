A odisseia dos anônimos: as histórias que navegam a bordo do MSC Splendida

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Todos os dias, pouco antes do pôr do Sol, Aurora Montenegro fazia o mesmo ritual. Aos 77 anos, caminha lentamente até o ponto mais alto do MSC Splendida, apoiava as mãos no corrimão e permanecia em silêncio diante do horizonte. Não fotografava. Não gravava vídeos. Apenas observava o Sol desaparecer atrás do oceano, como quem conversa com o tempo.

Viúva, mãe de quatro filhos e avó de sete netos, Aurora, moradora de Santos (SP), já conheceu mais de 50 países. Depois de perder o marido, decidiu que a solidão não seria um porto definitivo. Desde então, viaja sozinha pelo mundo e responde com simplicidade quando perguntam por que continua embarcando nessa idade: "Eu deixo o balanço do mar levar a minha vida até o próximo destino".

Aurora é apenas uma entre milhares de personagens anônimos que transformam o MSC Splendida em muito mais do que um navio. Em novembro, quando o gigante dos mares visitar o Brasil para navegar pela costa da América do Sul, embarcarão famílias, casais, aposentados, aventureiros e viajantes solitários. Cada cabine esconderá uma história que dificilmente caberia em um roteiro turístico. Porque um cruzeiro nunca transporta apenas passageiros. Transporta histórias de vidas.

A odisseia dos anônimos

Enquanto Hollywood leva novamente às telas a épica jornada de Ulisses, o MSC Splendida revela uma odisseia contemporânea, vivida por passageiros que transformam o oceano em cenário de recomeços, celebrações e descobertas. Entre um porto e outro, histórias de amor, superação, luto e liberdade mostram que as maiores viagens nem sempre terminam no destino — elas continuam dentro de quem se permite navegar.

O professor que resolveu colecionar horizontes

A bordo do MSC Splendida, o professor baiano aposentado Eduardo Sampaio ficou impressionado com Malta e toda a história do lugar Carlos Altman/EM

Entre elas estava a do professor aposentado Eduardo Sampaio, que passou mais de três décadas ensinando História em uma escola pública em Salvador, na Bahia, e decidiu trocar os mapas da sala de aula pelos mapas náuticos. Seu plano é fazer um grande cruzeiro todos os anos. Em cada porto visita museus e centros históricos, mas diz que aprendeu que a melhor parte da viagem acontece entre um destino e outro. "O oceano ensina que a pressa é uma invenção da terra."

A médica que aprendeu a descansar

Em Maselha, na França, a cardiologista carioca Renata Albuquerque contempla os velheiros do porto antigo antes de voltar para o navio Splendida Carlos Altman/EM

Também navegou a cardiologista carioca Renata Albuquerque. Depois de anos vivendo entre hospitais, plantões e congressos, descobriu que conhecia mais corredores de UTI do que paisagens. Em seu primeiro cruzeiro prometeu desligar o celular durante uma semana inteira. Cumpriu a promessa e voltou para casa convencida de que o silêncio também pode ser terapêutico. Desde então, reserva alguns dias no mar sempre que encerra um ciclo intenso de trabalho. "Foi no meio do oceano que reaprendi a respirar devagar."

O casal que transformou aniversários em travessias

Carlos e Beatriz Mendonça, casados há 42 anos, que transformaram os aniversários de casamento em travessias marítimas. Viajaram pelo Mediterrâneo com as filhas Luciana e Fernanda Mendonça Carlos Altman/EM

Há ainda os gaúchos Carlos e Beatriz Mendonça, casados há 42 anos, que transformaram os aniversários de casamento em travessias marítimas. Em vez de presentes, colecionam portos. Mediterrâneo, Caribe, Norte da Europa e Oriente Médio fazem parte de um álbum de memórias construído a dois. "Um casamento se parece muito com um navio: só continua avançando quando os dois seguem na mesma direção", resume Carlos.

O jovem que viaja para encontrar o mundo

Entre os passageiros mais jovens do MSC Splendida está o fotógrafo paraense Felipe Guimarães Carlos Altman/EM

Entre os passageiros mais jovens estava o fotógrafo paraense Felipe Guimarães, de 26 anos. Embarcou acreditando que faria um ensaio sobre cidades e monumentos, mas acabou voltando com centenas de retratos de pessoas. Casais dançando no convés, crianças vendo o mar pela primeira vez, idosos emocionados diante do pôr do sol e desconhecidos compartilhando histórias durante o jantar fizeram com que ele entendesse que a maior beleza de um cruzeiro não está nos destinos. "Os lugares são inesquecíveis, mas são as pessoas que transformam uma viagem em memória."

Muito além dos portos

É fácil imaginar que um navio seja definido pelos restaurantes, piscinas, espetáculos ou cabines luxuosas. Mas basta caminhar por seus corredores para perceber que seu verdadeiro patrimônio são as vidas que embarcam nele. Há quem viaje para celebrar uma aposentadoria, quem realize um sonho antigo, quem reencontre a família, quem descubra a liberdade depois do luto ou simplesmente quem decida desacelerar.

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Em novembro, quando o MSC Splendida cruzar o litoral brasileiro, milhares de novas histórias subirão pela gangway (passarela móvel) levando malas, expectativas e sonhos. E, enquanto o Sol desaparecer mais uma vez atrás do horizonte, Aurora Montenegro estará novamente no ponto mais alto do navio, não esperando o próximo porto, mas agradecendo pela travessia. Porque algumas viagens terminam no destino. As grandes odisseias, porém, continuam navegando dentro de quem as vive.